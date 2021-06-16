Награждение Николая Баскова вызвало полемику в Абхазии

Известный российский певец Николай Басков приехал в Абхазию, чтобы принять участие в учредительном съезде социальной платформы «Будущее Абхазии» и дать благотворительный концерт. После выступления Баскова перед публикой на одной из площадей Сухума ему вручили орден «Ахьдз-Апша» III степени. И этот факт был неоднозначно встречен общественностью. Певца благодарили за выступление, но возмущались награждением.

Вчера вечером в Сухуме прошло мероприятие, которое было обозначено как «учредительный съезд социальной платформы «Будущее Абхазии». Она была разработана финалистами конкурса «Гордость Абхазии» при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России.

Выступая перед публикой, президент Аслан Бжания сообщил, что платформа «Будущее Абхазии» – это востребованная площадка для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной содержательными идеями и нацеленными на результат».

Мероприятие сопровождалось концертом известного российского певца Николая Баскова, который является послом доброй воли Абхазии. После выступления певца министр культуры зачитал указ президента и вручил Баскову орден «Ахьдз-Апша» III степени «за вклад в организацию кампании по поддержке молодых лидеров Абхазии в области культуры и искусства».

Награждение Николая Баскова было весьма неоднозначно оценено в Абхазии, вокруг этого факта развернулась бурная полемика. Орден «Ахьдз-Апша» является высшей государственной наградой Абхазии, и многие сочли, что нельзя вручать орден в качестве благодарности за приезд и выступление на концерте, и даже поддержка молодых лидеров не соответствует награде.

9-я статья закона «О государственных наградах и почетных званиях» гласит, что «орденом «Ахьдз-Апша» («Славы») III степени награждаются граждане за проявленное мужество в ходе боевых действий по защите Республики Абхазия, укрепление обороноспособности и безопасности государства, а также видные государственные, политические и общественные деятели, деятели науки, культуры, искусства и спорта. Орденом могут награждаться иностранные граждане за заслуги перед своими народами, которые определены статутом для граждан Республики Абхазия».

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, депутат пятого созыва Народного Собрания – Парламента РА Ахра Бжания тоже был награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени за вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность. Мы обратились к нему с просьбой прокомментировать факт награждения российского певца и возникшую в обществе полемику.

Ахра Бжания уверен, что параметры, которые определяет закон при вручении ордена «Ахьдз-Апша» III степени, требуют более значимых дел:

«Я, конечно, лично к этому человеку как к певцу отношусь с огромной симпатией, и мне очень приятно, что он приехал. Но есть четко определенные параметры, за которые людей награждают государственными наградами. Та награда, которую ему вручили, ее описание, на мой взгляд, вообще никак не соответствует тем делам, которые здесь были: концерт, возможно, поддержка какая-то наших молодых талантов. Должно быть сделано что-то значимое, исключительное, оставляющее свой след на имидже государства, на качестве жизни его граждан, на безопасности государства для того, чтобы эту награду получить. Когда мы начинаем выдавать эти награды просто в благодарность за приезд, за внимание, за доброе отношение к нам, мы тем самым девальвируем само понятие государственной награды».

Ахра Бжания считает, что подобное отношение к ордену свидетельствует о том, что нет понимания, что государственность досталась тяжело:

«Значит, эти люди просто не понимают, что такое эта награда, для чего ее дают, не ценят ее. Значит, не ценят государство, не чувствуют этого нерва, не понимают, как тяжело это государство досталось. А когда этого не понимают, то и награды также легко начинают раздавать. Слов нет, честно говоря. Вот, ребята в сети пишут приблизительно такие же комментарии. Да, все с уважением, с благодарностью, с симпатией относятся к творчеству и к личности Баскова, но надо же как-то соизмерять. Он, наверное, сам очень удивился, что эту награду получил».

В Абхазии часто отмечают заслуги как граждан Абхазии, так и граждан других государств. Но, по мнению Бжания, большинство людей не понимают, за что вручается та или иная высокая награда, информация об этом не публикуется:

«А то, что до этого были какие-то награды, например, наградили «Ахьдз-Апша» II степени Отара Аршба. Я хочу знать, за какие заслуги его награждают такой наградой? Официально это должно быть опубликовано. Орденом «Ахьдз-Апша» II степени не так много людей награждено в Абхазии, должны быть какие-то исключительные заслуги. Мне просто интересно, за какие заслуги награждают людей, которые не имеют прямого отношения к государственному строительству в Абхазии. Или, если имеют, пускай нам это как-то объяснят, опубликуют официальный пресс-релиз и расскажут, за что, и как, и почему. Где были эти заслуги в довоенное, военное, послевоенное время, в какой области экономики, военном строительстве, безопасности или в международном положении государства? А раздавать в качестве бонусов своим друзьями, партнерам или музыкантам в качестве благодарности – это не дело».

Были и другие люди, которые одобрили награждение певца и сочли, что уже сам факт приезда Баскова, не испугавшегося западных санкций, является актом мужества.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия