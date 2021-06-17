Цену на грузинский хлеб спроси у России

Через месяц в Грузии может подорожать хлеб. С 1 июля истекает срок программы субсидирования производителей муки. Между тем цена пшеницы на международных рынках за полгода выросла на 30%. По мнению специалистов, определяющими для грузинского рынка станут цены на пшеницу в России.
Напомним, с декабря прошлого года правительство запустило программу субсидирования производителей муки, в рамках которой было выделено 10 миллионов лари, и первоначально размер субсидии составлял 10 лари за мешок муки первого сорта. Однако из-за роста цен на пшеницу властям пришлось увеличить субсидию до 15 лари. В марте программа была продлена еще на три месяца. При этом из-за увеличения коммунальных расходов субсидии были увеличены до 20 лари за мешок муки.
Владельцы хлебозаводов уже открыто заявляют, что они больше не могут поддерживать цену на хлеб с помощью одних субсидий на природный газ или муку. Поэтому не исключено, что со следующего месяца цена на хлеб вырастет на 20-25 тетри, говорит руководитель компании Dia Amo Георгий Долидзе.
«Хлебозаводы находятся в тяжелом положении. Дрожжи, соль, упаковочные материалы, раздача – все подорожало. Поэтому, если цена на хлеб не вырастет, этот бизнес в конце концов разорится. Субсидии не помогают нынешней экономической ситуации, их недостаточно. Цена 1 кг хлеба вырастет на 40-50 тетри, следовательно, розничный товар вырастет на 20-25 тетри. Мы благодарны правительству за поддержку, но невозможно продолжать субсидирование на постоянной основе», – заявил бизнесмен.
Специалисты прогнозируют, что цена на пшеницу, а значит, на муку, еще долго не вернется к докризисным показателям. Сегодня основным поставщиком является Россия, которая с конца прошлого года ввела жесткие квоты на экспорт зерновых, в результате чего цена на пшеницу выросла с 200 до 265 долларов.
Руководитель Потийского зернового терминала Кетеван Кублашвили не исключает, что цены накануне уборочной, которая начинается в России с 1 июля, не только не снизятся, а, наоборот, возрастут. Учитывая новые таможенные пошлины, введенные Россией на импорт пшеницы, цена на пшеницу больше не вернется к показателю прошлых лет, считает эксперт:
«На международных рынках царит неопределенность, поскольку один из основных поставщиков все перевернул с ног на голову. Россия ввела таможенную пошлину на свою пшеницу, и, что довольно странно, без четкого коэффициента, который учитывает количество контрактов за неделю. Поэтому, в отличие от прошлых лет, никто точно не ответит, какова будет цена на российскую пшеницу через две недели. Для сравнения: в последнее десятилетие, с началом нового урожая в России, цена пшеницы составляла около 195-200 долларов, максимальная – 215 долларов за тонну, хотя сегодня она достигла 265 долларов, и никто не знает, какой она будет, – может, и 275 долларов, о чем часто намекают в России, а может, она пойдет на спад», – сказала Кетеван Кублашвили.
В грузинской оппозиции предлагают властям пойти путем снижения налогов, а не показательного субсидирования в предвыборный период. Говорит лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия:
«В реальности власти обложили налогами предпринимателей, в том числе, производителей хлеба, а теперь тратят большую часть этих денег на политическую коррупцию и возвращают небольшую часть средств в виде субсидий, чем разрушают свободную экономику, призывая граждан верить в заботу правительства об их благополучии. Есть простой способ снизить цены, в том числе на хлеб, в разгар кризиса. Это снижение налогов, начиная с отмены акцизов на топливо. Также мы предлагаем снизить подоходный налог, налог на имущество, а не продолжать выбивать деньги с ослабевшей экономики», – сказал Бокерия.
По мнению экономистов, у Грузии есть возможности снизить налоги: прежде всего, снижение налога на прибыль позволит предприятиям добиться экономического роста и создать новые рабочие места. Однако правительство пока не видит необходимости в пересмотре налогообложения. Министр экономики Натия Турнава считает, что экономический рост на данном этапе настолько высок, что снижение налогов не сможет играть существенной роли.
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