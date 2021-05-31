Экономика оживает вместе с инфляцией

Экономика Грузии демонстрирует неожиданную динамику – в апреле рост экономики по сравнению с тем же периодом прошлого года составил почти 45%. Одновременно, впрочем, растут бедность и безработица.

По предварительным данным Национальной службы статистики, в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост ВВП составил почти 45 процентов, а в среднем за первые четыре месяца 2021 года превысил 8 процентов. Напомним, в условиях жесткого локдауна в апреле 2020 года реальный ВВП страны снизился на 16,6% по сравнению с апрелем 2019 года.

Положительные тенденции подтверждаются многими индикаторами: внешняя торговля возросла на 12,8%, в том числе экспорт почти на 20 процентов, а импорт – более чем на 10 процентов. В правительстве удовлетворены, по словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, реальность превзошла все мыслимые ожидания.

«Динамика доходов бюджета очень оптимистична. Естественно, открытие с завтрашнего дня сухопутных границ послужит дополнительным стимулом для восстановления экономики. Примечательно, что достижение политической стабильности стало важным событием и для бизнеса, и для инвесторов. Все это говорит о том, что экономика очень быстро восстанавливается, и это очень отрадно», – сказал премьер.

В связи с этим власти планируют пересмотреть прогноз экономического роста за 2021 год в 4,5%. Министр финансов Лаша Хуцишвили, представляя обновленные прогнозы Минфина, отметил, что они составлены по следам позитивных сдвигов экономики.

«В последнее время мы видим положительную динамику. Это было очевидно в марте, когда впервые с начала пандемии был зафиксирован экономический рост на 4%. Согласно обновленному базовому сценарию, экономический рост в 2021 году составит 6,5%. Прогноз экономического роста в 2022 году также будет высоким – 6,9%», – сказал министр финансов.

Впрочем, судя по тем же данным Грузстата, ускорение экономического роста пока не влечет за собой повышения благосостояния граждан. По данным ведомства, за чертой абсолютной бедности в Грузии остается 21,3% населения, а безработица составила рекордные за последние годы 21,9%, рост инфляции составляет 7,2%.

Впрочем, власти заверяют, что благосостояние граждан будет улучшаться в соответствии с темпами экономического роста. По словам главы Минэкономики Натии Турнава, пандемия является глобальным вызовом, где Грузия не может быть исключением:

«Знаю, когда мы заводим разговор о цифрах, люди остаются раздраженными, они им ни о чем не говорят. Обещаю – все скоро почувствуют улучшение, мы будем развиваться взрывными темпами. К сожалению, бедность выросла на 1,5 процента, мы откатились к уровню 2017 года, хотя в 2010 году этот показатель достигал 37%, но это не оправдание. Основные надежды мы возлагаем на туризм и производство. Впереди много работы».

Большинство экспертов предостерегают власти от впадения в эйфорию, советуя более взвешенно оценивать риски. Георгий Хиштовани, директор Исследовательского центра PMC, прогнозирует ухудшение благосостояния граждан в случае игнорирования стоящих вызовов со стороны властей:

«Результат действительно впечатляет. Однако мы знаем, что восстановление экономики во многих странах сопровождается инфляцией. Что касается прямого влияния экономического роста на благосостояние населения – тут есть вопросы. Сегодня высокая инфляция может стать тяжелым бременем для населения, и ее негативные последствия более ощутимы, чем результаты высокого экономического роста. Поэтому важно, чтобы рост был инклюзивным. Мы уже знаем, что уровень инфляции в предыдущем месяце превышал 7%. Следовательно, в условиях такого экономического роста государству, непосредственно Национальному банку, следует быть еще более осторожными».

Аналитики признают, что говорить о восстановлении экономики трудно до окончания всеобщей вакцинации граждан, так как вероятность новых всплесков эпидемии остается высокой до достижения уровня вакцинации в 60%. А дела на этом фронте не так хороши, как с цифрами экономического роста: на конец мая от коронавируса привито около 140 тысяч человек, или 3,8% населения.