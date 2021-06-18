Ватикан передал в долгосрочное пользование ГПЦ храм в Риме

Ватикан передаст в долгосрочное пользование Грузинской православной церкви (ГПЦ) храм Санти-Сильвестро-ай-Монти в Риме. Об этом сообщили в пресс-службе президента Грузии.

Вопрос о передаче храма, где в течение многих лет проводятся службы на грузинском языке, был решен во время визита в Ватикан президента Саломе Зурабишвили.

Как пишет «Новости-Грузия», накануне глава государства обсудила эту тему с папским викарием Рима Анджело Де Донатисом. По информации пресс-службы, официальный документ по достигнутой договоренности будет подписан в ближайшее время.

Глава римского прихода Иоанн (Хелая) пояснил, что Святой Престол согласился передать храм в пользование ГПЦ сроком на 70 лет. Это решение он назвал историческим для Западноевропейской епархии. Хелая указал, что без доброй воли Папы Римского Франциска этого бы не произошло. Одновременно он поблагодарил за помощь и поддержку посла Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранели.

Зурабишвили также лично поздравила главу грузиноязычного прихода святого Андрея Первозванного в Риме с важным событием. Президент отметила, что этот храм имеет большое значение для грузин, проживающих в Италии.

«Я очень хорошо понимаю важность этой церкви. Я прошла этот путь, в Париже грузинская церковь была основана моим отцом. Хочу поздравить прихожан этого храма с этим важным событием», – сказала Зурабишвили.

Президент Грузии прибыла в Ватикан с официальным визитом 16 июня. В рамках визита Грузия и Святой Престол впервые в истории двусторонних отношений подписали отраслевые меморандумы о сотрудничестве. Сегодня аудиенцию Зурабишвили даст Папа Римский.