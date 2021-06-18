Прокуратура: записи разговоров Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили смонтированы

Аудиозаписи телефонных разговоров сына миллиардера Бидзины Иванишвили, певца Беры Иванишвили с нынешним премьер-министром Ираклием Гарибашвили и начальником Специальной службы государственной охраны Анзором Чубинидзе были смоделированы и сфальсифицированы. Такое заявление сделала Генеральная прокуратура Грузии, – пишет СОВА.

Записи телефонных разговоров вышли в эфир оппозиционного телеканала TV Pirveli 6 марта. Иванишвили-младший и Гарибашвили на них, в частности, обсуждали расправы над пользователями соцсетей, оставлявших оскорбительные комментарии под постами певца.

Позже Бера Иванишвили, по сути, подтвердил подлинность разговоров, заявив, однако, что эти события имели место в 2011 году, когда «Грузинская мечта» еще не была у власти. Эту же позицию озвучивают и в правящей партии, утверждая, что участниками аудиозаписи были несовершеннолетний подросток и частное лицо, еще не занимавшее государственную должность.

Прокуратура Грузии начала расследование по делу о незаконной прослушке, записи телефонных разговоров и распространении частной беседы. Теперь в ведомстве говорят, что аудиофайлы были смонтированы. Как заявил на специальном брифинге прокурор Амиран Гулуашвили, на записях есть следы редактирования, и абсолютно все они подготовлены с помощью монтажа.

В ходе следственных действий было установлено, что номера мобильных телефонов Ираклия Гарибашвили, Беры Иванишвили и Анзора Чубинидзе тайно прослушивались с октября 2011 года по октябрь 2012 года (когда «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы). Как утверждает Гулуашвили, были опрошены все лица, фигурировавшие в телефонных разговорах.

«Установлено, что в 2011 году, для проверки сообщений с угрозами, представители службы охраны Беры Иванишвили дважды встречались с авторами сообщений и беседовали с ними. Встречи проходили по адресу проживания авторов угроз и в присутствии их родителей и соседей. Никакого насилия, угроз, принуждения или иных признаков преступления во время встреч не было», – заявил Гулуашвили.

Прокурор также отметил, что, несмотря на санкцию Тбилисского городского суда об изъятии аудиозаписей, TV Pirveli до сих пор не предоставил их следователям. Тем не менее, Национальное бюро экспертизы им. Левана Самхараули провело фоноскопическую экспертизу для текстовой расшифровки записей, идентификации лиц, попавших в разговор, установления их возраста и формы коммуникации, а также для выявления следов монтажа, если таковые были.

«По заключению экспертизы был идентифицирован голос лиц, участвовавших в аудиозаписи, и определен их ориентационный возраст. В частности, собеседник с голосом, похожим на голос Беры Иванишвили, на момент записи был подростком в возрасте от 13 до 18 лет. Собеседник, голос которого похож на голос Ираклия Гарибашвили, находится в диапазоне 25-30 лет, а собеседник, голос которого похож на голос Анзора Чубинидзе, – в диапазоне 35-40 лет», – отметил Гулуашвили.

Прокурор также заявил, что все аудиозаписи, вышедшие в эфир TV Pirveli, были смонтированы с помощью специальных программ. Следы редактирования обнаружены в 170 местах.

«В процессе монтажа были использованы предложения, слова, а в некоторых случаях даже звуки, которые участники разговора произносили в разное время и в разных обстоятельствах», – сказал прокурор.