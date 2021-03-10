Бера Иванишвили отделил мат от матери

Бера Иванишвили – сын отца-основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили снова в центре внимания. Иванишвили-младший дал интервью телекомпании «Имеди», в котором попытался объясниться по поводу тайных аудиозаписей, обнародованных ранее ТВ Пирвели.

Слово «мать» в этом интервью Беры Иванишвили звучало практически так же часто, как и на скрытой аудиозаписи. Правда на этот раз без легко угадываемого нецензурного продолжения. Мать в контексте этого интервью – свята и неприкосновенна. Возможно, потому, что здесь Бера говорил о своей матери и матерях своих фанатов.

Когда в ходе интервью сына миллиардера спросили о том, что бы он сказал людям, которые писали ему и его единомышленникам оскорбительные комментарии, Бера Иванишвили ответил:

«Я думаю, что эти люди не знают одной вещи – материнской любви. Я не могу себе представить, что человек, который знает материнскую любовь, знает цену семье, может подобными словами упоминать мамочку другого человека такими словами, такой гадостью».

На аудиозаписях, с которых начался скандал, связанный с фигурой Беры Иванишвили, предположительно, именно Бера поручает высокопоставленным чиновникам, в том числе действующему премьеру Ираклию Гарибашвили «выбить» публичные извинения из своих обидчиков в соцсетях. Разговоры содержат много нецензурной лексики.

В ходе вчерашнего интервью «Имеди» Бера Иванишвили рассказал о периоде, когда была сделана запись – это, по его словам, происходило летом 2011 года. Тогда он и его семья подверглись жесткой травле в соцсетях, сказал Бера:

«В этой истории самым тревожным для меня было, что группы по 100-200 человек нападали на моих фанатов, детей 10-11 лет. Там были угрозы, какие-то порнографические записи, фотографии, детям писали, что придут к ним домой, что Бера не защитит их, что у Беры рак. У некоторых родителей была адекватная реакция на это, они связались с нами. Мы были обязаны передать это службе охраны, которая в рамках закона, этики и морали встретилась с этими людьми».

На вопрос о том, подлинна ли аудиозапись, обнародованная ТВ Пирвели, Бера Иванишвили ответил:

«Давайте, я не буду спорить о том, была ли она аутентичной или не нет, смонтировали ее или не смонтировали – это для меня не имеет значения, потому что я и сегодня стою на той же позиции и прямо скажу в вашем эфире, что если меня кто-то обматерит по матери, если кто-то тронет мою семью – а это для меня самое святое и ценное, пусть знает, что я и сегодня спрошу с него за это. Покажите мне грузина, который думает иначе, одного мужчину, который думает иначе».

Представители «Грузинской мечты», которые до этого интервью открыто поддержали сына отца-основателя партии, и сейчас не пожалели самых лестных эпитетов в адрес Иванишвили-младшего. Некоторые из них заявили, что поступили бы и поступят так же:

«У меня осталось впечатление, что Бера, господин Бера Иванишвили был очень искренним, очень человечным и полным достоинства. Я хочу сказать, что и вы, и я, само собой, став объектом оскорблений, действительно спросим за это (с обидчика), как и любой достойный человек в Грузии», – сказал Алуда Гудушаури, депутат от «Мечты».

В оппозиции в то же время считают, что сказанное Берой Иванишвили в ходе интервью, можно расценивать как открытую угрозу в адрес несогласных. Говорит один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия:

«Это не просто признательные показания, а угроза всему обществу – не в адрес оппонентов или тех, кто некорректно напишет что-то в соцсетях, что, к сожалению, обычное явление. Когда ты известная фигура, хочешь в политике, хочешь в культуре, в поп-культуре – это (негатив в соцсетях) часть жизни. И, когда ты так угрожаешь – это заявка авторитарного государства, поэтому мы и вспоминаем здесь Кадырова».

Отреагировали на интервью Беры, а по большей части на заявления, сделанные властью после него, и представители третьего сектора. Заместитель омбудсмена Георгий Бурджанадзе считает, что между подобными настроениями и поножовщиной среди подростков есть прямая связь.

«Дело Хорава – один ребенок обматерил другого, и за этой «защитой чести» последовала смерть двух детей. Дело Шакарашвили – обматерили друг друга, «защитили честь» и убили 19-летнего парня. Мы должны сказать детям, что, получив мат или оскорбления, следует обратиться в госорганы. Те, кто говорят, что «нужно защищать честь» или как-то насильственно реагировать на это, те – злые поощрители убийств. Я поздравляю всех, кто выжил и сегодня остается живым в этой стране… Завтра вы можете столкнуться с кем-то сильнее, влиятельнее вас и умереть. Молодцы – те, кто при вашей политической или публичной роли поощряете зло!» – написал на своей странице в Фейсбуке заместитель Народного защитника.