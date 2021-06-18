Новости
Оправданный абхазским судом соратник Ахры Авидзба покончил с собой в Донецке
В Донецке покончил с собой Андрей Локтионов – друг и соратник экс-помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия, героя «ДНР» Ахры Авидзба.
Локтионов был задержан вместе с Авидзба в Сухуми 4 марта текущего года. Его обвинили в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия.
11 июня Гульрипшский районный суд оправдал Локтионова и других донецких друзей Авидзба. Сам Ахра был приговорен к трём годам лишения свободы условно.
В соцсетях пишут, что задержание Локтионова и его содержание в одиночной камере изолятора стало причиной психологического расстройства. Сообщается, что он застрелился после возвращения в Донецк из Абхазии.
Информацию о смерти Локтионова подтвердил Беслан Хварцкия – соратник Ахры Авидзба.
Другие новости дня
Папа Римский принял президента Грузии Саломе Зурабишвили
Папа Римский Франциск принял в Ватикане президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского лидера.
Президент Грузии прибыла в Ватикан с официальным визитом 16 июня. В рамках визита Грузия и Святой Престол впервые в истории двусторонних отношений подписали отраслевые меморандумы о сотрудничестве.
Накануне стало известно, что Ватикан передаст в долгосрочное пользование Грузинской православной церкви (ГПЦ) храм Санти-Сильвестро-ай-Монти в Риме.
Прокуратура: записи разговоров Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили смонтированы
Аудиозаписи телефонных разговоров сына миллиардера Бидзины Иванишвили, певца Беры Иванишвили с нынешним премьер-министром Ираклием Гарибашвили и начальником Специальной службы государственной охраны Анзором Чубинидзе были смоделированы и сфальсифицированы. Такое заявление сделала Генеральная прокуратура Грузии, – пишет СОВА.
Записи телефонных разговоров вышли в эфир оппозиционного телеканала TV Pirveli 6 марта. Иванишвили-младший и Гарибашвили на них, в частности, обсуждали расправы над пользователями соцсетей, оставлявших оскорбительные комментарии под постами певца.
Позже Бера Иванишвили, по сути, подтвердил подлинность разговоров, заявив, однако, что эти события имели место в 2011 году, когда «Грузинская мечта» еще не была у власти. Эту же позицию озвучивают и в правящей партии, утверждая, что участниками аудиозаписи были несовершеннолетний подросток и частное лицо, еще не занимавшее государственную должность.
Прокуратура Грузии начала расследование по делу о незаконной прослушке, записи телефонных разговоров и распространении частной беседы. Теперь в ведомстве говорят, что аудиофайлы были смонтированы. Как заявил на специальном брифинге прокурор Амиран Гулуашвили, на записях есть следы редактирования, и абсолютно все они подготовлены с помощью монтажа.
В ходе следственных действий было установлено, что номера мобильных телефонов Ираклия Гарибашвили, Беры Иванишвили и Анзора Чубинидзе тайно прослушивались с октября 2011 года по октябрь 2012 года (когда «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы). Как утверждает Гулуашвили, были опрошены все лица, фигурировавшие в телефонных разговорах.
«Установлено, что в 2011 году, для проверки сообщений с угрозами, представители службы охраны Беры Иванишвили дважды встречались с авторами сообщений и беседовали с ними. Встречи проходили по адресу проживания авторов угроз и в присутствии их родителей и соседей. Никакого насилия, угроз, принуждения или иных признаков преступления во время встреч не было», – заявил Гулуашвили.
Прокурор также отметил, что, несмотря на санкцию Тбилисского городского суда об изъятии аудиозаписей, TV Pirveli до сих пор не предоставил их следователям. Тем не менее, Национальное бюро экспертизы им. Левана Самхараули провело фоноскопическую экспертизу для текстовой расшифровки записей, идентификации лиц, попавших в разговор, установления их возраста и формы коммуникации, а также для выявления следов монтажа, если таковые были.
«По заключению экспертизы был идентифицирован голос лиц, участвовавших в аудиозаписи, и определен их ориентационный возраст. В частности, собеседник с голосом, похожим на голос Беры Иванишвили, на момент записи был подростком в возрасте от 13 до 18 лет. Собеседник, голос которого похож на голос Ираклия Гарибашвили, находится в диапазоне 25-30 лет, а собеседник, голос которого похож на голос Анзора Чубинидзе, – в диапазоне 35-40 лет», – отметил Гулуашвили.
Прокурор также заявил, что все аудиозаписи, вышедшие в эфир TV Pirveli, были смонтированы с помощью специальных программ. Следы редактирования обнаружены в 170 местах.
«В процессе монтажа были использованы предложения, слова, а в некоторых случаях даже звуки, которые участники разговора произносили в разное время и в разных обстоятельствах», – сказал прокурор.
Депутат Магаданской думы выложил надпись из трупов 150 гусей
Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко выложил надпись "Чукотка 2021" из трупов 150 гусей и сфотографировался с ними, пишет "Новая газета". В конце мая полиция Чукотского автономного округа по поручению прокуратуры начала проверку фотографии, на которой местный охотник позирует возле убитых им гусей. Окружной департамент природных ресурсов и экологии поручил местному управлению охраны животного мира тоже начать административное расследование.
На тот момент личность мужчины была неизвестна. Снимки появились на странице "Охота в Сибири" в Instagram. После этого "Новая газета" объявила награду в 100 000 рублей за имя этого человека. Через четыре часа после этого один из читателей прислал редакции информацию об охотнике: "Депутат Магаданской городской думы Крамаренко Александр Викторович". Он представляет "Единую Россию", а также числится владельцем четырёх квартир, земельного участка, 15 нежилых помещений, двух Lexus и одного Land Cruiser, уточнило издание.
Сотрудник пресс-службы чукотского МВД Евгений Смышляев в разговоре с "Новой газетой" косвенно подтвердил, что на фото действительно этот депутат, однако указал, что официальный комментарий ему запретили давать по решению из Москвы. "Местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана", — пояснил он. Ещё три читателя "Новой газеты" подтвердили, что на фото действительно Крамаренко. Один из читателей предоставил "Новой газете" фотографии с этой же охоты, где можно рассмотреть лицо Крамаренко. Снимки сам депутат опубликовал в Telegram-канале про охоту ещё 10 мая, то есть до начала сезона охоты на водоплавающую дичь в регионе.
По данным издания, Крамаренко вместе с другими депутатами городской и областной думы Магадана летал на чартерном рейсе в Анадырь незадолго до начала охоты в конце апреля. Сам депутат в разговоре с журналистами сказал, что на фото не он. "Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Полицейские же расследуют, у них и спрашивайте", — сказал Крамаренко. В случае, если его вину докажут, ему может грозить наказание по статье о незаконной охоте.
- В апреле "Единая Россия" исключила из партии курганского депутата Дениса Хахалова, который участвовал в охоте, во время которой живого волка переехали на снегоходе.
- В сентябре 2020 года кировского депутата областного Заксобрания от "Единой России" Вячеслава Ягдарова оштрафовали на 240 000 рублей за убийство из охотничьего ружья двух собак.
- В том же месяце в Дагестане суд назначил 120 000 рублей штрафа депутату сельсовета посёлка Икра за избиение орла металлической трубой.
Председатель «Грузинской мечты» выступил против проведения прайд-недели
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобихадзе открыто выступил против проведения в Тбилиси прайд-недели – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека.
«У меня свое отношение к данному вопросу и, думаю, учитывая весь контекст, этим людям должно быть отказано в проведении данного мероприятия. Учитывая весь контекст, это было бы ответственным решением. Этот контекст очень комплексный. С учетом этого контекста ответственные люди, как правило, не должны были бы планировать это», – заявил Кобахидзе журналистам.
Как пишет «Новости-Грузия», неправительственная организация Tbilisi Pride, работающая в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества, собирается провести прайд-неделю 1-5 июля. Запланированы тематические лекции, представления, выставки и другие мероприятия. Кульминацией Недели станет «Марш достоинства». Акция, к которой присоединяться гражданские активисты представители ЛГБТ-сообщества, пройдет на проспекте Руставели под слоганом «Выходи за солидарность».
Планы Tbilisi Pride возмутили крайне правых. Бизнесмен Леван Васадзе, основатель ультраконсервативного движения «Эри» (Нация), призывал правительство Грузии принять закон, «запрещающий пропаганду разврата». Он потребовал, чтобы правительство в 10-дневный срок отменило «Марш достоинства» и «не давало повода для эскалации в стране».
Российской вакциной в Южной Осетии привились 249 человек
Российским препаратом «Спутник V» в Южной Осетии вакцинировались 249 человек, – сообщили агентству «Рес» в пресс-службе Минздравсоцразвития самопровозглашенной республики.
«По состоянию на 17 июня кровь на антитела сдали 990 человек, из них по результатам клинических исследований вакцинировано 249 человек. Второй компонент вакцины «Спутник V» уже получили 121 человек», – отмечает пресс-служба.
Ранее «Эхо Кавказа» уже писало, что антитела выявили у большинства жителей Южной Осетии, пожелавших пройти вакцинацию.
Сегодня же стало известно, что за сутки в Южной Осетии выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом (днём ранее – 10). Под наблюдением врачей на сегодня находятся 45 человек, из них 24 проходят лечение в инфекционном отделении РММЦ.
Официально в Южной Осетии выявлено 3393 случая коронавируса, выздоровели 3348. В статистике местные власти не указывают число граждан, погибших от коронавируса.
Вслед за Керчью наводнение началось в Ялте. Въезд в город закрыт
В Ялте - крупнейшем курортном центре южного побережья аннексированного Россией Крыма - из-за затопления улиц в результате паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Въезд в город закрыт. Об этом сообщила глава российской администрации Ялты Янина Павленко.
"Реки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей. Самое важное, что центр города перекрыт полностью" - заявила она в видеообращении. По словам Павленко, "ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей". Власти призывают жителей не выходить из домов.
Впоследствии Павленко также призвала граждан запастись водой. Власти отключили электроснабжение центральной части города. По данным радио "Говорит Москва", в Ялте отключены 80 трансформаторных подстанций, остались без света 2,7 тыс человек.
Военные Черноморского флота привлечены к борьбе с последствиями стихии.
В Большой Ялте затоплены пешеходные переходы и некоторые улицы, сообщается о подтоплении нескольких многоквартирных домов. В Форосе под Ялтой из-за отключения электричества в санатории остановилась насосная станция, из-за чего отключено водоснабжение поселка.
О жертвах и пострадавших сообщений нет.
Крым.Реалии публикует фотогалерею происходящего в городе.
Наводнение в Ялте началось на следующий день после того, как была затоплена часть улиц в городе Керчь на востоке Крыма. Как сообщается, в ночь на пятницу за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков. В результате из берегов вышла река Водопадная.
В соцсетях публикуются видео происходящего в Ялте.
Накануне масштабное наводнение началось в городе Керчь на востоке Крыма. По данным российской администрации, затоплены пять улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, сообщает Крым.Реалии. Сотни людей эвакуированы. О жертвах не сообщается.
Суд в Чечне вернул иск телеканала «Грозный» к изданию «Проект»
Арбитражный суд Чечни вернул иск государственного телеканала "Грозный" к изданию "Проект" о нарушении авторских прав из-за ролика о жёнах главы Чечни Рамзана Кадырова. Об иске сообщило само издание, карточка дела есть на сайте суда. Иск оставили без движения, так как телеканал не устранил до 15 июня нарушения, допущенные при подаче заявления.
ЧГТРК "Грозный" требовал удалить видео расследования на ютьюбе, запретить изданию распространять сюжеты с использованием материалов телеканала, а также взыскать с "Проекта" 20 тысяч рублей.
Ранее из-за иска администрация YouTube заблокировала доступ к фильму вплоть до проведения собственного разбирательства, которое, как отмечает издание, до сих пор по неизвестным причинам не закончилось (или даже не начиналось). В "Проекте" считают, что иск был подан с целью добиться удаления фильма с видеохостинга .
Российское законодательство разрешает использовать в журналистских расследованиях короткие фрагменты из материалов других СМИ с указанием первоисточника, отмечает издание. Однако из-за ничтожных шансов отстоять свою позицию в суд в Чечне, "Проект" перемонтировал фильм без использования кадров телеканала "Грозный" и опубликовало на своем ютьюб-канале новую версию.
Расследование "Проекта" вышло 7 апреля. В тексте утверждалось, что, несмотря на официальный запрет в России полигамных браков, у Рамзана Кадырова могут быть несколько жён, вторая из которых – Фатима Хазуева. У первой, официальной, супруги и Хазуевой издание нашло недвижимость общей стоимостью не менее 800 миллионов рублей. Это значительно превышает их официальные доходы: обе женщины трудоустроены чиновницами в администрации главы Чечни.
После выхода расследования сайт "Проекта" подвергся хакерской атаке.
В начале июня имя жительницы Чечни Фатимы Хазуевой было заменено на "Российскую Федерацию" в выписке Росреестра о владельце дворца в центре Грозного. Изменение в реестре лишний раз подтверждает, что Хазуева действительно вторая жена Кадырова, считают в "Проекте". "Вряд ли чиновники Росреестра стали бы называть "Российской Федерацией" рядовую женщину", – отмечают они.
Азербайджан объявил в международный розыск глав Союза армян России и группы «Ташир»
Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна, главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, а также главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна по обвинению в организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и оборудования военного назначения в период боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.
«Против Абрамяна, Карапетяна и Галустяна выдвинуты обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 100.1 («Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны»), 218.1 («Создание преступного сообщества с целью осуществления тяжких и особо тяжких преступлений»), 228.3 («Незаконное приобретение, передача, хранение или продажа оружия и боеприпасов»), 279.1 («Создание незаконных вооруженных групп, участие в их создании или обеспечении») и 206.4 («Участие в организованной контрабанде») Уголовного кодекса Азербайджана. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Абрамян, Карапетян и Галустян объявлены в международный розыск», – говорится в заявлении.
По версии азербайджанского следствия, Карапетян, Абрамян и Галустян организовали в 2001-2021 годах «неоднократные поставки оружия, боеприпасов, взрывчатки и прочего оборудования военного назначения».
«Эти поставки производились на территорию Армении и оккупированных территорий Азербайджана различными пассажирскими рейсами, военным бортом Ил-76 ВВС Армении, а также специально приобретенным Арой Абрамяном грузовым Ил-76», – отмечается в заявлении.
ТАСС напоминает, что Карапетян – российский предприниматель и меценат армянского происхождения, президент и основатель группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний, представляющих различные отрасли экономики России, а также компания «Электрические сети Армении». В 2020 году группа купила еще одну энергетическую компанию, управляющую ГЭС в Армении.
Абрамян – российский предприниматель и меценат, президент Союза армян России, член Комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор компании «КОМЭКС».
Галустян – глава армянской компании Royalsys Engineering, которая занималась поставками и закупкой вооружений, в том числе и для армянской армии. Против Галустяна в Армении возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с поставками оружия. Он был арестован, затем выпущен под залог.
В Абхазии задержан еще один подозреваемый в ограблении «Амра-банка»
Еще один подозреваемый в ограблении дополнительного офиса «Амра-банка» задержан в Абхазии. Об этом сообщает МВД самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, Артур Гвинджия 1995 года рождения был задержан при пересечении де-факто границы по реке Псоу.
Преступление произошло 10 марта, когда четверо вооруженных лиц в масках совершили разбойное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. По информации МВД, с целью сокрытия преступления злоумышленники сожги автомашину на улице Армейской.
13 марта по подозрению в совершении данного преступления был задержан Квициния Алхас Нодарович, 1983 года рождения, а 14 марта – Бутба Астамур Славикович, 1981 года рождения.
COVID-19 в Грузии: 671 новый случай, 17 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 17 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5131.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 671 новый случай коронавируса. Накануне провели 28 593 тестов: PCR-тестов – 13 239, экспресс–тестов на антиген – 15 354.
Выздоровели еще 657 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 357 591, выздоровевших – 343 377.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,35%, за последние 14 дней составляет 2,47%, за неделю – 2,5%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 4441 человек, всего администрировано вакцин – 225 666.
Ватикан передал в долгосрочное пользование ГПЦ храм в Риме
Ватикан передаст в долгосрочное пользование Грузинской православной церкви (ГПЦ) храм Санти-Сильвестро-ай-Монти в Риме. Об этом сообщили в пресс-службе президента Грузии.
Вопрос о передаче храма, где в течение многих лет проводятся службы на грузинском языке, был решен во время визита в Ватикан президента Саломе Зурабишвили.
Как пишет «Новости-Грузия», накануне глава государства обсудила эту тему с папским викарием Рима Анджело Де Донатисом. По информации пресс-службы, официальный документ по достигнутой договоренности будет подписан в ближайшее время.
Глава римского прихода Иоанн (Хелая) пояснил, что Святой Престол согласился передать храм в пользование ГПЦ сроком на 70 лет. Это решение он назвал историческим для Западноевропейской епархии. Хелая указал, что без доброй воли Папы Римского Франциска этого бы не произошло. Одновременно он поблагодарил за помощь и поддержку посла Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранели.
Зурабишвили также лично поздравила главу грузиноязычного прихода святого Андрея Первозванного в Риме с важным событием. Президент отметила, что этот храм имеет большое значение для грузин, проживающих в Италии.
«Я очень хорошо понимаю важность этой церкви. Я прошла этот путь, в Париже грузинская церковь была основана моим отцом. Хочу поздравить прихожан этого храма с этим важным событием», – сказала Зурабишвили.
Президент Грузии прибыла в Ватикан с официальным визитом 16 июня. В рамках визита Грузия и Святой Престол впервые в истории двусторонних отношений подписали отраслевые меморандумы о сотрудничестве. Сегодня аудиенцию Зурабишвили даст Папа Римский.
В Москве ужесточили ограничения из-за коронавируса
Мэр Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 29 июня. Организациям общественного питания запрещено работать с 23:00 до 6:00, закрыты детские игровые и спортивные площадки, фудкорты и зоопарки.
С 19 по 29 июня в Москве в качестве эксперимента откроют рестораны и кафе, свободные от коронавирусной инфекции, которые в том числе смогут работать в ночное время. В такие заведения смогут ходить только люди, у которых есть сертификат о том, что они получили второй компонент вакцины от коронавируса. В заведения станут пускать по QR-коду. Эксперимент проведут "в полутора-двух десятках ресторанов".
В Москве также ограничили проведение зрелищных мероприятий, разрешив пускать на них не более одной тысячи человек. "Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", — написал мэр Москвы в своем блоге. Режим нерабочих дней, объявленный с 12 по 20 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве, завершится 21 июня.
Повторная вакцинация от коронавируса будет проходить первым компонентом вакцины, Москва намерена сотрудничать с правительством для разработки сроков и технологии ревакцинации, заявил Собянин.
"Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии, — написал Собянин. — В принципе, все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник", то первым компонентом "Спутника". Других вариантов пока не существует".
17 июня Сергей Собянин предупредил о "временных, но жестких ограничениях" из-за роста заболеваемости COVID-19. Мэр Москвы отмечал, что к утру 18 июня в городе могут за сутки выявить коронавирус у рекордных девяти тысяч человек.
- Власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято, писал Forbes со ссылкой на источники, близкие к мэрии. Власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых, однако точное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим COVID-19, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации против COVID-19.
- 16 июня власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.
- Минздрав изучит новые данные по использованию вакцины "Спутник V" среди беременных и, возможно, разрешит ее применение у этой категории населения. Это связано с тем, что появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает "Медицинский вестник".
Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму – они пройдут 19 сентября 2021 года. Указ вступает в силу со дня официального опубликования. Решение о назначении выборов должно быть опубликовано на портале правовой информации или в "Российской газете" в течение пяти дней после его принятия.
Теперь ЦИК России должен принять порядок проведения голосования, а политические партии – провести съезды и утвердить кандидатов и программы. В России действует более 30 политических партий, которые имеют право участвовать в выборах. У 14 из них есть парламентская льгота – идти на думские выборы без сбора подписей избирателей.
Одновременно с выборами в Госдуму должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
В конце мая Госдума приняла закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах. А 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России.
Теперь сторонники Навального и даже те, кто не работал в ФБК или штабах, не смогут баллотироваться на выборах любого уровня, если их действия будут признаны поддержкой экстремистской организации.
Из-за принятия этих законов соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь остановила свою предвыборную кампанию на выборах в Госдуму. Она объяснила, что в нынешней ситуации она не может обеспечить безопасность своим волонтёрам, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании, так как все данные этих людей будут у государства.
В Москве задержана муниципальный депутат Кетеван Хараидзе
В Москве сотрудники Следственного комитета в ночь на пятницу задержали муниципального депутата Тверского района от партии "Яблоко" Кетеван Хараидзе, которая в мае сообщила о намерении баллотироваться в Государственную думу. Об этом пишет "ОВД-Инфо" со ссылкой на главу её избирательного штаба Екатерину Успенскую.
Перед этим, по информации издания, в квартире муниципального депутата несколько часов проходил обыск: у неё изъяли телефон, компьютер и две пятитысячных купюры из пальто. По словам Хараидзе, она не клала в пальто эту сумму денег.
После обыска сотрудники Следственного комитета покинули квартиру, однако затем, под предлогом составления повестки для вызова на допрос, вынудили Хараидзе открыть дверь и забрали ее в Следственное управление по Центральному округу Москвы на допрос. В рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия пока неизвестно. Как сообщает "ОВД Инфо", к задержанной Хараидзе в течение нескольких часов не пускали адвоката.
- Кетеван Хараидзе — муниципальный депутат Тверского района Москвы от партии "Яблоко". На своей странице в фейсбуке она рассказывает о проблемах благоустройства района.
Минобороны России разрабатывает смартфон для военных
Министерство обороны России разрабатывает смартфоны, которые можно было бы использовать в воинских частях, а также приложения к ним. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных систем ведомства генерал-майор Александр Осадчук. По его словам, это позволит обеспечить безопасную связь. Разработки ведутся на базе военного технополиса "Эра", сроки их окончания не приводятся.
Минобороны никогда не разрешит использование зарубежных смартфонов в воинских частях, заявил Осадчук на полях международной выставки "Связь-2021". Эти телефоны, по словам генерала, представляют "серьёзнейшую опасность, угрозу", потому что могут стать источником утечек.
Кроме того, в Минобороны заявили о разработке системы "Паспорт", которая должна обеспечивать доступ к данным, которые нужны военным в повседневной жизни.
В 2019 году в России был принят закон "О статусе военнослужащих", запрещающий при несении службы иметь при себе электронные изделия с возможностью выхода в интернет, а также позволяющие распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. За нарушение закона предусмотрена дисциплинарная ответственность, а контрактникам может грозить увольнение.
Публикации военнослужащих в социальных сетях легли в основу многих независимых расследований о боевых действиях в Сирии, а также о возможном участии российских регулярных войск в вооруженном конфликте на востоке Украины. Власти России это отрицают.
В Абхазии выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 302 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 90 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 57 человек, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 10.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 107 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15 182 человека.
День отмены рабства станет федеральным праздником в США
Президент США Джо Байден в четверг подписывает законопроект о признании 19 июня федеральным праздником отмены рабства в Соединенных Штатах, сообщает «Голос Америки».
Во время дебатов в Палате представителей демократ Шейла Джексон Ли из Техаса заявила, что она внесла законопроект о признании 19 июня федеральным праздником «в память об окончании рабства, первородного греха Америки».
Техас официально объявил 19 июня праздником в 1980 году, а впоследствии этот праздник официально признали в большинстве штатов. Его называют Днем свободы или Днем отмены рабства. Согласно законопроекту, новый федеральный праздник получит название «День национальной независимости 19 июня».
19 июня станет одиннадцатым праздником, который отмечается на федеральном уровне. В этот список входят такие праздники, как Рождество, Новый год, День благодарения, День независимости и день Мартина Лютера Кинга.
В Берлине сотни сквоттеров забросали полицейских камнями
В Германии 60 полицейских пострадали в столкновениях со сквоттерами, незаконно занимающими одно из зданий в восточном районе Берлина Фридрихсхайн. Как сообщает Би-би-си, беспорядки начались с того, что власти направили к сквотту инспекцию пожарной безопасности. Жильцы посчитали, что их хотят выселить и начали бросать камни в инспекторов и полицейских, приехавших к месту инцидента.
По оценкам властей, в беспорядках участвовали не менее 300 человек. Выход из конфликта пока не найден.
Предыдущая попытка очистить здание предпринималась еще в 2016 году. Тогда более 120 полицейских получили ранения. Тогда правоохранители отступили.
После объединения Германии в начале 1990-х годов многие районы Восточного Берлина пришли в упадок, а заброшенные дома были заняты незаконно. Как пишет Би-би-си, местные жители становятся на сторону сквоттеров, видя в них гарантию от перестройки старых домов в современное жилье и, соответственно, повышения стоимости коммунальных услуг.
Полиция демонтировала заграждения от протестующих в ущелье реки Риони
МВД Грузии сегодня, 17 июня, демонтировало металлические заграждения в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, которые были установлены 25 мая, с целью помешать акциям протеста противников строительства Намахвани ГЭС.
В заявлении МВД отмечается, что в селе остаются полицейские, которые будут поддерживать общественный порядок в ущелье Риони. «В случае выявления факта нарушения полиция будет действовать в соответствии с законом и последовательно реагировать на каждый такой факт», - сказано в заявлении.
Ограждения были установлены на дороге из села Гумати в Намахвани после того, как протестное движение «Защитники ущелья Риони» организовало масштабные акции в Тбилиси и выдвинуло властям ультиматум – прекратить строительство ГЭС и уволить министра экономики. Акции продолжались три дня, активисты несколько раз перекрывали и создавали пробки в центре Тбилиси, однако правительство отказалось выполнять выдвинутые условия. После этого активисты вернулись в Цхалтубо и намеревались продолжить свои акции возле села Намахвани, чтобы помешать деятельности турецкой компании ENKA по строительству плотины, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В самой компании заявляют, что соблюдают мораторий, который правительство установило на возведение плотины ГЭС, до тех пор, пока проект не будет перепроверен, и занимается проведением дороги по периметру стройки.
На прошлой неделе конфликт между правительством и противниками строительства ГЭС стали решать с помощью европейских медиаторов. 12 июня лидеры «Защитников ущелья Риони» провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики с участием заместителя директора Энергетического объединения секретариата Евросоюза и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирка Бушле. В результате девятичасовых переговоров стороны пришли к соглашению.
Согласно договоренности, к пятнице, 18 июня, полиция должна была снять заграждения и обеспечить доступ протестующих к главной дороге. Со своей стороны, «Защитники ущелья Риони» обязались продолжать свой протест так, чтобы не блокировать вход на строительную площадку. Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что условия проекта строительства Намахвани ГЭС будут пересмотрены и станут «более выгодными» для Грузии.
Договоренность достигнута: омбудсмен посетит пансион Ниноцминда на следующей неделе
На следующей неделе Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетит пансион для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети). Такая договоренность была достигнута на встрече омбудсмена с новым руководителем пансиона – епископом Иаковом.
Ранее Ломджария обращалась к Патриархии Грузии с просьбой дать возможность сотрудникам аппарата Народного защитника провести мониторинг пансиона в рамках имеющегося у институции мандата. Уже несколько месяцев омбудсмена в пансион не пускали и теперь, после смены руководства, Ломджария выразила надежду на то, что таких проблем больше не возникнет, передает агентство «Новости-Грузия».
«Это была очень конструктивная встреча, преподобный Иаков был настроен очень позитивно по отношению к институту Народного защитника. Мы договорились, что социальные работники продолжат оценку состояния оставшихся в пансионе детей и события будут развиваться так, как это необходимо для соблюдения лучших интересов детей», - сказала Ломджария журналистам. Омбудсмен подтвердила, что планирует вместе с епископом посетить пансион на следующей неделе.
Преподобный Иаков, в свою очередь, пообещал, что изменения в пансионе будут проведены очень быстро. Он также согласился с тем, что существование подобных крупных учреждений для детей неприемлемо.
«Это очень устаревшая форма. Такие учреждения существовать не должны, поэтому эти изменения и проводятся. Лицензия подобных учреждений действует до 1 апреля 2022 года. Мы думаем, что и до этого срока завершим преобразование. Огромное спасибо за этот ажиотаж. Мы все изменим очень быстро и качественно», - заявил преподобный Иаков.
Ранее новый руководитель пансиона заявлял, что в пансионе будут работать 19 воспитателей вместо 40. Сегодня он подтвердил, что в пансионе останутся только те сотрудники, к которым нет претензий. «С учетом той информации, с которой я ознакомился, не все заслуживают того, чтобы работать в этом пансионе. Это очень сложная работа», - сказал епископ.
- Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после того, как Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в учреждение для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.
- В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних. Патриархия уже обжаловала это решение суда.
Власти Москвы разрешили отстранять работников за отказ вакцинироваться
Столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы сотрудников, которые отказались вакцинироваться от COVID-19. Работодатель сможет отстранить сотрудника без выплаты заработной платы, и тогда предпринимателей не будут наказывать за несоблюдение эпидемиологических норм. Об этом рассказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.
Ранее он заявлял, что предприниматели Москвы просят власти обеспечить доступ к вакцинации от коронавируса для иностранных сотрудников, занятых на предприятиях в сфере услуг. Как объяснил Миронов, на многих предприятиях в сфере услуг работает значительное количество иностранцев, но доступа к российским вакцинам у них нет.
16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации 60 процентов работников в сфере услуг, транспорта, образования, здравоохранения, культуры, а также чиновников на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи обоих регионов.
До 15 июля работодателям поручено организовать вакцинацию первым компонентом вакцины (или однокомпонентным препаратом), до 15 августа – вторым.
«Пассажиры были в шоке» – драка на рейсе Минск-Тбилиси. ВИДЕО
Пьяный пассажир оскорбил женщину в самолете на рейсе из Минска в Тбилиси и был наказан своими соотечественниками за грубость. Об этом сообщает белорусское издание «Салiдарнасць».
«Все были в шоке», – описали ситуацию пассажиры и отметили, что на воздушном судне были женщины с маленькими детьми.
По словам очевидцев, когда самолет совершил посадку в Тбилиси, мужчину задержали правоохранители.
В МВД Грузии подтвердили, что начали расследование инцидента – по статье 126 Уголовного кодекса (Насилие).
Грузинская служба Радио Свобода при этом пишет, что участники конфликта не являются гражданами Грузии.
Как сообщалось ранее, авиакомпания «Белавиа» почти удвоила количество прямых авиарейсов в Грузию.
Замок ксанских эриставов в Ахалгори передают на баланс югоосетинского Минкультуры
Главная достопримечательность Ахалгори – дворец-замок ксанских эриставов будет передан в ведомственное подчинение Министерства культуры самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как сообщает агентство «Рес», югоосетинским правительством сегодня было утверждено решение о создании нового бюджетного учреждения – «Государственного историко-краеведческого музея».
По словам руководителя югоосетинского Минкультуры Жанны Зассеевой, идея была озвучена главой района. Зассеева говорит, что «музей представляет огромную ценность, там хранятся материалы средневековой истории осетин, которые предстоит еще изучить».
- Власти Грузии потеряли контроль над Ахалгорским районом после российско-грузинской войны 2008 года.
СК Армении заявил о 275 пропавших без вести после войны в Карабахе
После войны в Нагорном Карабахе с армянской стороны без вести пропали 275 военнослужащих и гражданских лиц. Такие данные на 16 июня привел Следственный комитет Армении.
Накануне бывший президент Армении Серж Саргсян во время встречи с избирателями в Котайкской области обнародовал доклад Фонда страхования военнослужащих, где говорится о 1064 пропавших без вести. Этот документ, по его словам, в апреле был представлен правительству.
В Следственном комитете Армении разъяснили, что появившаяся информация о 1064 пропавших без вести относится к финансовой отчетности о денежной компенсации, выплаченной семьям пропавших после боевых действий военных, что не отражает количество этих граждан, дела по которым находятся в уголовном производстве.
Военная прокуратура Азербайджана 20 апреля сообщала, что всего после объявления перемирия пропавшими без вести среди военнослужащих числятся 386 человек.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- «Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.