Один из охранников Ахры Авидзба будет отпущен, четверо арестованы на месяц

Сухумский городской суд принял решение об аресте на срок до 5 апреля четверых из пяти охранников экс-помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия Ахры Авидзба, который ранее также был взят под стражу на месяц за незаконное хранение оружия. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении задержанных, суд принял решение об аресте до 5 апреля Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Станислава Культы и Андрея Локтионова. Владимир Щербаков будет отпущен 9 марта», – рассказал сотрудник суда.

Все они являются жителями Донецка – за исключением Гуатижева, который является жителем Кабардино-Балкарии. О причине освобождения Щербакова не сообщается.

«Эхо Кавказа» уже писало, что суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля в отношении Авидзба, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии «Незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору». Адвокат обвиняемого Инга Габилая заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде в течение трех дней. Кроме того, адвокат сказала, что будет просить Службу госбезопасности, чтобы ее подзащитному, который намерен продолжать голодовку, предоставили медицинскую помощь. Сам Авидзба также не согласен с решением об его аресте.

Авидзба и пятеро сотрудников его охраны были задержаны 4 марта вечером. По данным МВД, при проведении оперативно-разыскных мероприятий в селе Гумиста Сухумского района по месту жительства Авидзба сотрудники правоохранительных органов обнаружили большой арсенал оружия.