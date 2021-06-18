Обзор югоосетинской прессы

О местах памяти, так и не получивших своего воплощения, пишет газета «Республика». «В 2020 году отмечалось 100-летие геноцида осетин юга Осетии, но ни в советскую эпоху, ни в новое время жертвам этнических чисток так и не был установлен соответствующий памятник. Единственное место, куда люди могли приходить почтить память невинно убиенных, была стела на могиле расстрелянных осетинских бойцов сопротивления на городском кладбище», – пишет автор. И хотя еще в 1977 году в сквере перед церковью Рождества пресвятой богородицы был установлен камень в основание будущего мемориала, «с кровавых событий 1920 года прошло более века, а памятника как не было, так и нет», напоминает автор. Памятный камень установлен и на месте, где 23 ноября 1989 года была остановлена многотысячная колонна из Грузии. Он также пока не превратился в монумент, который редакция «Республики» предлагает реализовать в виде фигур тех молодых парней, которые, образовав живую цепь, встали на пути колонны. «К тому же рано или поздно дорога с нашим южным соседом будет открыта, и въезжающих с той стороны должны обязательно встречать, скажем, семь или восемь десятиметровых осетинских парней-гигантов, сцепившихся руками в локтях в неразрывную непоколебимую цепь, как и в тот осенний памятный день», – пишет автор.

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В социальных сетях обсуждают печальную новость о смерти пожилого мужчины в Ленингоре, его обнаружили мертвым во дворе собственного дома. Пользователь Роберт Гард комментирует сообщения о том, что тело будет доставлено в Цхинвал для проведения экспертизы. В связи с этим он задает ряд вопросов, касающихся судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которую та же прокуратура обвинила в работе без лицензии: «Прокурор района, несомненно, принял единственно правильное решение. Но если судмедэксперт Зарина Дзагоева находится под следствием и ее обвиняют в отсутствии лицензии, то кто примет труп и проведет вскрытие? Кто определит причину смерти? Только эксперт Зарина Дзагоева даже письменную справку результатов внешнего осмотра не сможет уже выдать для проведения следственных действий, ибо прокуратура свою такую просьбу к ней не так давно превратила в нелепое обвинение против нее же самой», – пишет пользователь Роберт Гард.

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Блогер Алан Парастаев рассказывает о праздновании Дня России и делится мыслями, навеянными автопробегом и историческими параллелями в целом. «С сожалением следует отметить, что День России, то есть день, в который в 1990 году на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, и есть тот день, в который, по сути, была поставлена точка в истории советского народа, как и на наших надеждах войти в состав России», – пишет блогер. В праздничном автопробеге приняли участие автомобили только российского производства. Среди участников был и президент Анатолий Бибилов – на мотоцикле, марку которого блогер не смог рассмотреть. «Я бы на месте организаторов выступил с призывом к гражданам России, а особенно к государственным чиновникам, пересаживаться на российские автомобили не только в Дни России», – отмечает блогер в заключении.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия