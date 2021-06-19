Скончался один из раненых в перестрелке на западе Грузии

32-летний мужчина, раненый во время перестрелки в Самтредиа, скончался в больнице, сообщает телеканал «Мтавари».

В результате стрельбы в Самтредиа накануне вечером, 18 июня, были госпитализированы два человека. В клинике районного центра сообщили, что у одного из пациентов было до десяти огнестрельных ранений в области груди, лица и верхних конечностей. В течение нескольких часов врачи боролись за жизнь молодого мужчины.

«Пациент находился в критическом состоянии. У него были травмы, несовместимые с жизнью… Он скончался спустя примерно полтора часа после операции», - сказала журналистам врач Лиа Бибилеишвили.

Второго мужчину с огнестрельными ранениями в области конечностей и перелом бедренной кости перевели в больницу Кутаиси. В настоящее время его состояние стабильного, пациента готовят к операции.

Перестрелка произошла накануне в заброшенном доме. Очевидцы говорят, что слышали звуки автоматных очередей. Местные жители также отмечают, что стрельбе предшествовала словесная перепалка – ругались две группы молодых мужчин.

Журналисты описывают вчерашние события, как «криминальную разборку». В МВД Грузии до сих пор не делали официальных комментариев по поводу случившегося. Накануне полиция начала расследование по статье «попытка умышленного убийства. О задержании обвиняемых информация пока не поступала».