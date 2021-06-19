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В Тбилиси вандалы замазали гудроном древнюю арабскую надпись
В Тбилиси неизвестные замазали гудроном древнюю арабскую надпись на руинах средневековой крепостной стены. Речь идет о крепости, расположенной под эстакадой на улице Пушкина. Строители случайно наткнулись на сооружение в 2012 году при проведении работ по реконструкции. Стена с пятью башнями, длина которой составляет около 110 метров, по оценкам специалистов, датируется 11-13 веком. Надпись на арабском была высечена на большом камне из песчаника.
Информация о факте вандализма стала распространяться сегодня в социальной сети Facebook. Фото поврежденной надписи обнародовала профессор Института общественных дел Грузии (GIPA), одна из основателей неправительственной организации «Тбилиси Хамкари» Цира Элисашвили. Она призвала компетентные органы отреагировать, подчеркнув, что речь идет об уголовно наказуемых действиях.
«Какой-то вандал решил уничтожить арабские следы в Тбилиси и затер надпись горячим гудроном. Это нарушение статьи 31 Закона о культурном наследии, что означает умышленное повреждение памятника и наказуемо в соответствии с Уголовным кодексом», - написала Элисашвили.
Одновременно она указала, что возраст надписи, скорее всего, гораздо старше предполагаемого возраста самой башни. По ее оценке, надпись была выполнена в 8-9 веке.
«В Тбилиси найдено всего три памятника арабской эпиграфики. Один – в Сейдабаде (7 века), второй – в Мачхани у села Дигоми и третий обнаружили в 2012 году на улице Пушкина в виде камня, встроенного в старинную куртину, на котором была выгравирована 6-строчная арабская надпись», - написала Элисашвили.
Публикация профессора вызвала большой резонанс в социальных сетях и привлекла внимание СМИ. На сообщение отреагировала министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани, которая сразу же отправила на место сотрудников Агентства по охране культурного наследия.
Ближе к вечеру в ведомстве отчитались о проделанной работе: «На основании выданного сегодня разрешения архитекторы-реставраторы агентства и специалисты по консервации из компании «Юкон» уже выполняют работы по восстановлению старейшей арабской надписи».
На данном этапе не известно, начали ли следствие по факту повреждению памятника.
Другие новости дня
В Абхазии подтвержден 61 случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 278 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 человека, 61 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 9 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 11.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 259 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15 217 человек.
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло сегодня близ города Ниноцминда
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло сегодня близ города Ниноцминда на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети). Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:16 по тбилисскому времени у села Сагами, в 12 километрах к востоку от Ниноцминда.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
В Грузии выявили еще два случая заражения индийским штаммом коронавируса
В Грузии эпидемиологи выявили еще два случая индийского штамма коронавируса. Об этом сообщил сегодня, 19 июня, глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
«Подтвердились еще два случая, то есть теперь у нас всего 20 случаев. Напомню, что в Британии потребовалось примерно от двух до трех месяцев, чтобы полностью заменить сперва обычный, а затем британский штамм», - приводит слова Гамкрелидзе Общественный вещатель.
Гамкрелидзе отметил, что индийский штамм «не имеет отличительных клинических признаков». «Единственное, что британский и индийский штаммы распространяются сравнительно быстрее», - сказал он.
- Первые случаи индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Двое из них являлись гражданами Грузии, трое – иностранцами. Все пятеро побывали на Среднем Востоке и прибыли в Грузию в начале мая.
- 15 июня стало известно сразу о 18 новых случаях индийского штамма. В NCDC тогда сообщили, что, в основном, это граждане Грузии, которые возвращаются из-за границы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии, назван Всемирной организацией здравоохранения «Дельта». В апреле 2021 года он был причислен к вариантам вируса, «вызывающим интерес», а уже через месяц перенесен в категорию «вызывающих озабоченность» - там же числятся британский и южноафриканский. Это означает, что он более заразен, вызывает более серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.
Губернатор Токио отменила экскурсии по объектам Олимпиады
Губернатор Токио Юрико Койке в субботу заявила, что все публичные посещения объектов летних Олимпийских игр будут отменены из-за пандемии COVID-19. После встречи с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой Коике сообщила журналистам, что места, где были запланированы просмотры, вместо этого будут использоваться в качестве мест вакцинации. Об этом информирует японская англоязычная газета The Japan Times.
Японское правительство в последнее время стало объектом острой общественной критики за проведение Игр. Властям Японии пока не удаётся полностью взять под контроль случаи инфицирования коронавирусом.
В публикации, в частности, приводится мнение японских экспертов в области вирусологии, заявивших, что самым надёжным способом предотвращения заражения стало бы проведение соревнований без зрителей.
В предстоящий понедельник губернатор Коике и премьер-министр Суга должны встретиться с Международным Олимпийским комитетом и Международным Паралимпийским комитетом, чтобы обсудить допустимую численность болельщиков на соревнованиях.
В Аджарии протестующие перекрыли железную дорогу – задержаны до десяти человек
Жители курортного поселка Бобоквати в Кобулетском муниципалитете (Аджария), выступающие против продажи земель, перекрыли железную дорогу, помешав движению пассажирского поезда Тбилиси-Батуми, сообщает «Аджарское телевидение».
По информации телеканала «Мтавари», полиция задержала десять участников протестной акции. Аресты начались после того, как демонстранты отказались выполнить требования сотрудников МВД и покинуть пути. К настоящему времени на указанном участке движение железнодорожного транспорта восстановлено. Ситуация спокойная, на месте остаются полицейские.
Протестующие требуют отмены объявленного правительством Аджарии аукциона, на котором должны быть проданы 27 гектаров земли на побережье Бобоквати. Демонстранты заявляют, что выставленная на продажу земля является их собственностью, однако они не могут ее зарегистрировать.
Как указывает Общественный вещатель Грузии, на участки претендуют более 100 семей. Неделю назад жители Бобоквати провели предупредительную акцию с требованием приостановить аукцион. По их словам, причиной сегодняшнего протеста стал ответ Министерства финансов и экономики Аджарии. Ведомство сообщило, что не собирается останавливать аукцион.
«Новая газета» рассказала о тайной подмене вакцин от ковида российскими врачами
Российские врачи систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает «Новая газета». Издание выявило несколько случаев в разных регионах России, где пациенты давали согласие на вакцинацию одним препаратом, а получали - другой, разработанную новосибирским центром «Вектор» «Эпиваккорону».
В большинстве выявленных изданием случаев пациентам тайно вкалывали этот препарат, когда они были уверены, что получат «Спутник V» или третью российскую вакцину - «КовиВак» разработки научного центра имени Чумакова. В случаях, когда иммунизированные начинали не соглашаться с подменой, им заявляли, что речь идет о врачебной ошибке или о том, что между препаратами нет никакой разницы.
В действительности, только разработчики «Спутника» опубликовали данные о своей вакцине в международном рецензируемом издании, данные об эффективности двух других препаратов только собираются разработчиками. «Эпиваккорона» зарегистрирована только в России и Туркмении, а участники ее клинических испытаний жалуются, что не могут обнаружить у себя антитела в независимых лабораториях.
Всемирный день беженцев отметили в Тбилиси маршем солидарности
Марш солидарности прошел сегодня, 19 июня, в Тбилиси по случаю Всемирного дня беженцев. Мероприятие, местом проведения которого стал Тбилисский ботанический сад, организовало представительство ООН в Грузии. К нему присоединились председатель парламента страны Каха Кучава, постоянный координатор ООН в Грузии Сабина Махл, представители дипломатического корпуса и неправительственных организаций.
Как отмечают в пресс-службе парламента, марш представляет собой акт солидарности и поддержки 82 миллионов беженцев по всему миру, в том числе и в Грузии.
«Очень важно, что и у нас отмечают этот день, поскольку, к сожалению, в Грузии еще продолжается оккупация и у нас есть вынужденно перемещенные лица, семьи. Наш долг – всегда стараться сделать максимум, встать рядом и облегчить их жизнь. Самое главное – бороться за достижение статус-кво, чтобы они могли вернуться в свои семьи», - сказал Кучава.
Посол США в Грузии Келли Дегнан, обращаясь к участникам мероприятия, отметила, что США являются крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи для беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших в результате конфликтов или других связанных с ним проблем.
«США выделили 3 миллиона [долларов] для внутренне перемещенных лиц в Грузии, для улучшения их положения. Эти программы были сосредоточены на обеспечении их жильем, медицинским обслуживанием и разрешении других вопросов этого типа. Соответственно, сегодня важный день для осознания того, наша помощь действительно необходима этим людям», - сказала Дегнан.
- Всемирный день беженцев (World Refugee Day) был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года, сообщает агентство «Новости-Грузия». Определение понятия «беженец» закреплено в Конвенции ООН о статусе беженцев от 1951 года: это лицо, покинувшее свою страну ввиду обоснованной боязни преследований из-за расовой или религиозной принадлежности, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе. В более широком понимании к беженцам относят также внутренне перемещенных лиц; лиц, ищущих убежище (но еще не получивших статуса беженца); вообще всех вынужденно переселившихся из одного места в другое.
- Всемирный день беженцев призван обратить внимание мировой общественности на проблемы вынужденных переселенцев. ООН призывает людей и правительства всех стран вспомнить о миллионах мужчин, женщин и детей, которые вынуждены бежать из родных мест в результате конфликтов и преследований, и не имеют возможности вернуться домой.
За сутки на Северном Кавказе умерли 26 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 358
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 26 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 358.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 человек, в Ставропольском крае – шесть, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Адыгее по два, в Калмыкии и Дагестане зафиксировано по одному летальному случаю. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 964 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Северной Осетии.
- Краснодарский край + 111 (50 336 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 72 (55 987)
- Дагестан + 65 (34 597)
- Калмыкия + 25 (21 175)
- Кабардино-Балкария + 20 (24 594)
- Чечня + 16 (12 503)
- Адыгея + 14 (14 837)
- Карачаево-Черкесия + 13 (20 682)
- Ингушетия + 12 (15 988)
- Северная Осетия + 10 (17 164)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 267 860 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 19 июня, выявлено 5 299 215 заболевших коронавирусом.
Власти Чечни ответили Симоньян на заявление о похищенной Тарамовой
Министр печати Чечни Ахмед Дудаев возмутился словами главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая усомнилась в озвученной местными СМИ версии о безопасности Халимат Тарамовой - чеченской девушки, похищенной 10 июня силовиками из убежища в Дагестане. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров дал ей поговорить с Тарамовой по телефону.
«Честно говоря, вызывает недоумение ваше недоверие к местным СМИ, в которых работают более тысячи журналистов, никак не заинтересованных в распространении дезинформации. Непонятно, с какой стати вы позволяете себе оскорбления в их адрес, обвиняя их в необъективности», - сказал 18 июня Дудаев.
В сделанном накануне заявлении Симоньян призвала чеченскую сторону предъявить Тарамову общественности «в окружении независимых правозащитников и независимых же правоохранителей, а не в окружении той самой семьи, которая силой выудила ее из шелтера».
«Совершеннолетние женщины моей страны имеют право жить так, как они хотят, чьими бы дочками они ни родились», - написала в твиттере главный редактор RT 17 июня.
После этого ей позвонил лично Рамзан Кадыров и соединил ее с Халимат Тарамовой, сообщила Симоньян. С ее слов, девушка «звучала спокойно и уверенно».
«У меня все в порядке, я дома. Если хотите помочь, скажите, как сделать, чтобы нам перестали звонить и перестали о нашей семье писать. Я не знаю, как это остановить», - пересказывает главный редактор RT якобы слова Тарамовой.
Как заверила подписчиков Симоньян, у похищенной чеченки «если что» есть ее номер, как и номер телефона Кадырова.
Халимат является дочерью Аюба Тарамова - приближенного Кадырова и директора грозненского ТРЦ «Гранд парк». Отец совместно с кадыровцами и дагестанскими силовиками на прошлой неделе вломился в квартиру-шелтер в Махачкале, чтобы забрать дочь в Чечню.
- Вскоре после случая в шелтере Тарамову показали по телевидению: чеченский телеканал «Грозный ТВ» выпустил 35-минутный специальный репортаж «о попытке похищения» девушки. На видео она говорит, что с ней все хорошо и никто не оказывает на нее давление. По ее словам, она «не помнит», как оказалась в убежище в Махачкале.
- Перед побегом Тарамова в видеообращении попросила не объявлять ее в розыск. В беседе с Кавказ.Реалии она рассказывала, что в Грозном подвергалась насилию со стороны как мужа, так и родителей: «Чуть что не так, меня сразу бьют. Я уже боялась. В один момент я подумала, что оставаться здесь дальше небезопасно, потому что была угроза моей жизни, а не просто насилие. Меня предупреждали: «Если ты надумаешь сбежать, тебя найдут, привезут и убьют».
- Правозащитники подали жалобу в Следственный комитет на действия силовиков, проводивших задержание в убежище инициативной группы «Марем» в Махачкале. В день похищения Тарамовой полицейские причинили травмы трем девушкам.
Меркель напомнила об аннексии Крыма в речи о нападении Германии на СССР
Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила об ответственности страны за вторжение в Советский Союз в 1941 году. «Для нас, немцев, это - повод для стыда», - заявила политик. Обращение было опубликовано в ее видеоблоге и приурочено к 80-летию со дня начала наступления Вермахта на позиции советских войск.
В тексте она выразила сожаление о миллионах жертв Второй мировой войны на российской, украинской и белорусской территориях, а также в странах Балтии. «Нельзя забывать, что мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками», - заявила председатель правительства Германии.
В своем обращении она заявила об исторической связи России и Германии, поблагодарила бывшего главу СССР Михаила Горбачева за его роль в послевоенном объединении Германии и за протянутую стране «руку примирения». Но упомянула и современные события на постсоветском пространстве.
В частности - она высказалась о разгоне белорусских и российских протестов, отметив, что активность гражданского общества в двух странах в последнее время «стала невозможной». И напомнила, что Германия, как и весь Европейский Союз, считают неприемлемыми аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины.
- 18 июня в Берлине президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер открыл выставку в Берлине выставки, посвященную советским военнопленным. 22 июня он возложит венок к Советскому военному мемориалу в берлинском районе Панков.
- В пятничном мероприятии в Берлине отказался участвовать посол Андрей Мельник. Он заявил, что бойкотирует памятное мероприятие, поскольку он проходит в Германо-Российском музее, в названии которого не упоминаются другие постсоветские республики. «Таким образом, СССР де-факто приравнивается к России, что является искажением истории, которое следует жестко отбросить», — заявил украинский дипломат. В канцелярии Штайнмаера с претензиями не согласились, передает DW.
Администрация Батумского бульвара установила новые штрафы
Администрация Батумского бульвара напомнила отдыхающим об установленных правилах поведения и штрафах за их нарушение.
На всей территории Батумского бульвара запрещается:
- Мусорить. Выброс до 2 килограмм бытовых отходов повлечет штраф в размере 80 лари (25 долларов).
- Езда по велосипедным полосам на мотоцикле, квадроцикле или на другом подобном средстве передвижения. Нарушителям грозит штраф в размере 20 лари (6 долларов), а в повторном случае - 50 лари (15 долларов).
- Передвижение пешеходов по велодорожке.
- Выгул собаки без намордника. Хозяева могут отделаться предупреждением, а некоторым придется заплатить штраф в 20 лари.
- Передвижение электротранспорта. Электромобили - мопеды и другой электротранспорт - могут передвигаться в направлении Нового бульвара от дельфинария.
В список транспортных средств, которым запрещено перемещаться по пешеходной дорожке, не включен электрический самокат, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Батумский бульвар - один из самых протяженных приморских парков в мире, он считается главной достопримечательностью города. Бульвар основали еще в 1881 году. Приморский парк отличается своей красотой и разнообразием. Там можно встретить клены, магнолии, японские и китайские камелии, японскую вишню, мимозу, глицинии и вечнозеленые кустарники. На территории бульвара расположены множество развлекательных объектов - бунгало, кафе-бары, рестораны, детские аттракционы, танцующие фонтаны.
Территория бульвара продолжает развиваться по сей день. Условно она делится на «новый» и «старый». Сегодня длина бульвара составляет 8 километров.
США заморозили новый пакет военной помощи Украине перед встречей Байдена и Путина
Соединенные Штаты заморозили новый пакет военной помощи Украине перед встречей президента Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня, пишет журнал Politico. По данным издания, Вашингтон готовил поставки оружия и техники на сумму около 100 миллиона долларов в дополнение к двум поставкам на 275 миллионов, уже одобренных Пентагоном, но пока отказался от них. В Белом доме публикацию назвали «нонсенсом».
По данным Politico, новый пакет помощи готовился на фоне усиления группировки российских войск рядом с границей с Украиной и в аннексированном Крыму. Предполагалось, что в него войдут комплексы ПВО ближнего радиуса действия, стрелковое и противотанковое оружие. Однако сделка была остановлена по предложению Совета национальной безопасности США после того, как Россия согласилась отвести войска, а Вашингтон и Москва начали подготовку встречи двух президентов.
Один из источников сообщил Politico, что запланированная помощь по-прежнему готова к отправке в случае обострения ситуации в регионе. С 2014 года, напоминает издание, Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 2,5 миллиарда долларов, в том числе поставив на Украину беспилотники, радиостанции, противотанковые ракеты «Джавелин» и патрульные катера. Только в июне Пентагон одобрил пакета помощи на сумму 150 миллионов долларов, включающий в себя обучение специалистов и поставки противоартиллерийских радаров.
После публикации статьи в Politico пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки выпустила заявление, в котором сказано, что утверждение, будто бы США остановили помощь Киеву перед встречей в Женеве - нонсенс. В то же время там сказано, что Вашингтон подготовил резервы на случай «дальнейшего вторжения России на Украину», журналисты Politico считают эту часть заявления подтверждением своей информации.
Глава судебной системы Ирана объявлен победителем президентских выборов
Глава судебной системы Ирана Ибрахим Раиси объявлен победителем на прошедших в стране президентских выборах. Как утверждается, за него проголосовали больше 62 процентов пришедших на выборы избирателей. Официальную информацию передает государственное информационное агентство ИРНА.
Выборы состоялись в пятницу. Избирательные участки были открыты с утра 18 июня до ночи субботы. Всего избиратели могли проголосовать за четырех кандидатов. При этом действующий президент Хасан Роухани не принимал участия в выборах, так как занимал этот пост уже два срока подряд.
Верховная светская и религиозная власть в Иране принадлежит Высшему руководителю государства, 82-летнему великому аятолле Али Хаменеи. Президент де-факто является главой правительства при нем и подписывает международные договоры.
В то же время эти выборы считаются экспертами важными для страны, поскольку предполагается, что для Раиси пост президента может стать степенью в его подготовке к посту Высшего руководителя.
60-летний Раиси считается ультраконсервативным политиком. Его имя связывают с участием в массовых казнях оппозиционеров в 1988 году. Тогда были убиты до нескольких десятков тысяч человек. Он находится под американскими санкциями.
Скончался один из раненых в перестрелке на западе Грузии
32-летний мужчина, раненый во время перестрелки в Самтредиа, скончался в больнице, сообщает телеканал «Мтавари».
В результате стрельбы в Самтредиа накануне вечером, 18 июня, были госпитализированы два человека. В клинике районного центра сообщили, что у одного из пациентов было до десяти огнестрельных ранений в области груди, лица и верхних конечностей. В течение нескольких часов врачи боролись за жизнь молодого мужчины.
«Пациент находился в критическом состоянии. У него были травмы, несовместимые с жизнью… Он скончался спустя примерно полтора часа после операции», - сказала журналистам врач Лиа Бибилеишвили.
Второго мужчину с огнестрельными ранениями в области конечностей и перелом бедренной кости перевели в больницу Кутаиси. В настоящее время его состояние стабильного, пациента готовят к операции.
Перестрелка произошла накануне в заброшенном доме. Очевидцы говорят, что слышали звуки автоматных очередей. Местные жители также отмечают, что стрельбе предшествовала словесная перепалка – ругались две группы молодых мужчин.
Журналисты описывают вчерашние события, как «криминальную разборку». В МВД Грузии до сих пор не делали официальных комментариев по поводу случившегося. Накануне полиция начала расследование по статье «попытка умышленного убийства. О задержании обвиняемых информация пока не поступала».
Коронавирус в Грузии: 769 случаев заражения за сутки, 17 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 769 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 31,2 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости как за сутки, так и за последние две недели составил 2,46%, а за последнюю неделю – 2,62%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 358 360.
Почти 60% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 455. В Имерети выявили 62 случая заражения, в Квемо Картли – 58, в Аджарии – 46, в Самегрело и Земо Сванети, а также в Кахетии – по 44, в Шида Картли – 23, Мцхета-Мтианети – 14, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10, в Самцхе-Джавахети – 9, в Гурии – 4.
От ковида умерли еще 17 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 148.
Выздоровели 460 человек, их общее число выросло до 343 837.
На данный момент в Грузии 9 349 активных случаев коронавируса. Из них 2 764 пациента (около 30%) проходят лечение в больницах. Состояние 659 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 179 человек.
6 001 гражданин (более 64% активных случаев) лечится на дому, а 584 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 44 человека, в самоизоляции остаются более 10 тысяч.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 19 июня достигло 229 906. Это около 6,2% от всего населения Грузии.
Киев ввел санкции против Фирташа, Чемезова и создателей вируса Petya
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Дмитрия Фирташа, Павла Фукса и Михаила Шелкова за участие в поставках сырья для российских военных предприятий. Под ограничительные меры Киева попал также гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом заявил в своем телеграм-канале президент Владимир Зеленский.
В этом же сообщении он указал, что правительство приняло новую Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса страны. Главная особенность документа в том, что он предусматривает переход украинского оборонного производства на стандарты НАТО.
Под новые санкции СНБО попали и разработчики компьютерного вируса Petya, который в июне 2017 года атаковал системы по всему миру, главным образом украинские. Западные спецслужбы заявили, что вредоносная программа была разработана российскими военными хакерами с целью физического разрушения жестких дисков.
В марте 2014 года Дмитрий Фирташ – владелец крупных украинских промышленных предприятий – был задержан австрийскими правоохранительными органами в Вене по запросу ФБР. Американские власти обвиняют его во взяточничестве и создании преступного сообщества. В настоящее время он оспаривает решение Верховного суда Австрии о его экстрадиции в Америку.
Российско-украинского предпринимателя Павла Фукса связывают с компанией «Голден Деррик», которая ранее владела лицензиями на геологическое изучение площадей. В марте украинские власти отозвали эти разрешения.
Михаил Шелков является заместителем председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» – российской компании, занимающейся производством титана, который используется в том числе в производстве вооружений.
AstraZeneсa по решению суда обязана поставить в ЕС миллионы доз вакцины
Суд первой инстанции в Брюсселе обязал концерн AstraZeneca до конца сентября поставить в Евросоюз 50 млн доз вакцины от коронавируса. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение суда «укрепляет позицию» Европейского союза. Руководство AstraZeneca также приветствовало решение суда.
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании, – одно из крупнейших в Европе фармацевтических предприятий. В его пресс-релизе сообщается, что суд обязал ее поставить 80 миллионов доз до 27 сентября. AstraZeneca утверждает, что до сих поставила ЕС более 70 млн доз вакцины и до конца июня поставит «значительно больше» 80,2 млн доз.
- AstraZeneca должна поставить 15 млн доз вакцины до 26 июля, 20 миллионов доз – до 23 августа и еще 15 миллионов доз – до 27 сентября. Если будут выявлены задержки поставок, то с компании AstraZeneca будут взиматься 10 евро штрафа за каждую дозу, поставленную с опозданием.
- Европейская комиссия подала в суд на AstraZeneca в конце мая, обвинив производителя в поставке меньшего количества вакцин, чем было согласовано в договоре.
В Абхазии за сутки выявлен 91 случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 344 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 91 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 47 человек, 46 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткварчельской ЦРБ - 11.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 198 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15 190 человек.
Подросток погиб на западе Грузии во время школьной экскурсии
14-летний подросток погиб на западе Грузии во время школьной экскурсии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Случай произошел сегодня, 18 июня, на Шаорском водохранилище в Амбролаурском муниципалитете (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Согласно распространившейся информации, мальчик забрался на скалу, чтобы сделать фото, но оступился и упал в воду.
Поисково-спасательная операция началась в кратчайшие сроки и продолжалась несколько часов. Погибшего школьника обнаружили с наступлением сумерек. Тело извлекли из воды и уже отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы в Кутаиси.
По данным «Рустави 2», подросток – уроженец села Корети Сачхерского муниципалитета (регион Имерети). Утверждается, что он находился на экскурсии в Раче вместе с другими школьниками. Группу сопровождали учителя и родители, в том числе мать мальчика. В ходе поисков женщине стало плохо. Спасатели были вынуждены вывезти ее из зоны проведения операции.
Официальных комментариев МВД Грузии в связи со смертью школьника до сих пор не поступало.
Россия в ближайшее время возобновит авиасообщение с Турцией и США
Россия в ближайшее время возобновит регулярное авиасообщение с девятью странами, в том числе Турцией и Соединенными Штатами.
Об этом объявил в пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Авиасообщение с Турцией будет возобновлено 22 июня, с другими странами, среди которых также Болгария, Бельгия, Италия, Кипр, Северная Македония, Иордания и Ирландия - с 28 июня.
Авиасообщение с Турцией - одним из самых популярных зарубежных направлений для российских туристов - было прекращено в середине апреля. Российские власти назвали причиной этого решения рост числа зараженных коронавирусом в Турции. В последние недели, однако, этот рост существенно замедлился, в то время как в России, напротив, распространение коронавируса ускоряется. При этом сообщалось о резком наплыве туристов на курорты Северного Кавказа и в аннексированный Крым.
Польские власти обвинили Россию в масштабной кибератаке
Польские министры и депутаты подверглись масштабной кибератаке из России. С такими обвинениями в адрес Кремля выступил премьер-министр Матеуш Моравецкий, ссылаясь на информацию от контрразведки, Агентства внутренней безопасности и союзников. Об этом сообщает CyberDefence24.
В свою очередь вице-премьер Ярослав Качиньский выразил уверенность, что целью противников была дестабилизация Польши. По его словам, сейчас соответствующие службы работают над выяснением деталей и готовят рекомендации по вопросам сетевой безопасности.
На прошлой неделе глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик рассказал о том, что хакеры взломали его собственную почту и почту его супруги. Как сообщалось, утечки секретной информации не произошло. Об аналогичном нападении со стороны хакеров сообщал и заместитель спикера «Право и справедливость» Радослав Фогель.
В Варшаве больше недели продолжаются поиски 24-летнего гражданина Грузии
Уже почти неделю в Варшаве продолжаются поиски 24-летнего гражданина Грузии Дито Хелхелаури, сообщает телеканал «Рустави 2».
Поисковая операция проходит на озере, где в последний раз видели Хелхелаури. Несколько дней назад очевидцы сообщили в полицию, что молодой мужчина прыгнул в воду с моста. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли одежду и другие личные вещи Хелхелаури. После этого к процессу были привлечены водолазы.
Хелхелаури – уроженец села Кондоли Телавского района (Кахети). Четыре года назад он уехал в Польшу на заработки. Семья парня не верит в версию самоубийства, предполагая, что его исчезновение связано с проблемами, возникшими недавно на работе. Родные утверждают, что один из сотрудников угрожал Дито.
Все фигуранты дела о пропаже гражданина Грузии опрошены. Кроме того, полиция провела обыск в квартире, где жил Хелхелаури, изъяв оттуда планшет и другие личные вещи.
Премьер Испании Санчес готовится помиловать сепаратистов
Премьер-министр Испании Педро Санчес готовится в ближайшие дни помиловать заключенных лидеров провалившейся в 2017 году попытки отделения от Испании. Как пишет Reuters, Санчес сделал ставку на достижение политического компромисса, чтобы упрочить свое политическое наследие.
Результаты опросов общественного мнения показывают, что около 60 процентов жителей Испании, равно как и главные испанские оппозиционные партии, возражают против освобождения девяти политиков и активистов сепаратистского движения. В 2019 году они были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за причастность к крупным манифестациям в 2017 году. Тогда же были отмечены и акты насилия при столкновениях демонстрантов с полицией.
Санчес считает, что помилование могло бы способствовать оживлению экономики и успешному выполнению программы общенациональной вакцинации против Vovid-19.
Президент ФРГ выступил по случаю 80-й годовщины нападения на СССР
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении, посвящённом 80-летию нападения Германии на Советский Союз во время Второй мировой войны, заявил, что события прошлого не должны повториться, история не должна становиться оружием, а память должна объединять, а не разъединять народы Европы.
Штайнмайер обратился к жителям России, Украины, Беларуси, других стран бывшего Советского Союза и всех стран, пострадавших "от развязанной Германией войны на уничтожение". Он призвал не допустить, чтобы "мы вновь оказались врагами друг другу" и чтобы "последнее слово оставалось за теми, кто говорит на языке национального высокомерия, презрения, вражды, отчуждения".
Президент Германии выступил в германо-российском музее Карлсхорст, в здании, где в ночь на 9 мая 1945 года была подписан протокол о капитуляции Третьего Рейха.
"Я в скорби склоняюсь перед украинскими, белорусскими и русскими жертвами, перед жертвами, которые принесли все народы на территории бывшего Советского Союза" - сказав Штайнмайер, охарактеризовав действия Германии на территории СССР как "варварство убийц" . Он напомнил о гибели 14 миллионов мирных жителей Украины, Беларуси, стран Балтии и России во время войны, в том числе жертвах Холокоста и блокады Ленинграда. Неоднократно в своём выступлении германский президент подчёркивал общность памяти о войне в России, Украине и Беларуси, и ответственность Германии за военные преступления, совершённые во всех трёх странах. Он рассказал истории российских, белорусских и украинских участников и жертв войны.
"Дар примирения накладывает на Германию великую ответственность. Мы хотим и должны делать всё для защиты международного права и территориальной целостности на нашем континенте, для укрепления мира с государствами бывшего Советского Союза и между ними" - заявил Штайнмайер.
- Германия напала на Советский Союз, с которым имела пакт о ненападении и сотрудничала с начала Второй мировой войны, 22 июня 1941 года. Восточный фронт стал самым кровавым европейским театром военных действий Второй мировой. Потери СССР в войне оцениваются в 27 миллионов, большая часть погибших - мирные жители входивших в состав Советского Союза Украины, Беларуси и России.
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