В Абхазии подтвержден 61 случай инфицирования коронавирусом

В Тбилиси неизвестные замазали гудроном древнюю арабскую надпись на руинах средневековой крепостной стены. Речь идет о крепости, расположенной под эстакадой на улице Пушкина. Строители случайно наткнулись на сооружение в 2012 году при проведении работ по реконструкции. Стена с пятью башнями, длина которой составляет около 110 метров, по оценкам специалистов, датируется 11-13 веком. Надпись на арабском была высечена на большом камне из песчаника.

Информация о факте вандализма стала распространяться сегодня в социальной сети Facebook. Фото поврежденной надписи обнародовала профессор Института общественных дел Грузии (GIPA), одна из основателей неправительственной организации «Тбилиси Хамкари» Цира Элисашвили. Она призвала компетентные органы отреагировать, подчеркнув, что речь идет об уголовно наказуемых действиях.

«Какой-то вандал решил уничтожить арабские следы в Тбилиси и затер надпись горячим гудроном. Это нарушение статьи 31 Закона о культурном наследии, что означает умышленное повреждение памятника и наказуемо в соответствии с Уголовным кодексом», - написала Элисашвили.

Одновременно она указала, что возраст надписи, скорее всего, гораздо старше предполагаемого возраста самой башни. По ее оценке, надпись была выполнена в 8-9 веке.

«В Тбилиси найдено всего три памятника арабской эпиграфики. Один – в Сейдабаде (7 века), второй – в Мачхани у села Дигоми и третий обнаружили в 2012 году на улице Пушкина в виде камня, встроенного в старинную куртину, на котором была выгравирована 6-строчная арабская надпись», - написала Элисашвили.

Публикация профессора вызвала большой резонанс в социальных сетях и привлекла внимание СМИ. На сообщение отреагировала министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани, которая сразу же отправила на место сотрудников Агентства по охране культурного наследия.

Ближе к вечеру в ведомстве отчитались о проделанной работе: «На основании выданного сегодня разрешения архитекторы-реставраторы агентства и специалисты по консервации из компании «Юкон» уже выполняют работы по восстановлению старейшей арабской надписи».

На данном этапе не известно, начали ли следствие по факту повреждению памятника.