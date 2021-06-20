Возле одного из избирательных участков в селе Азаташен раздались выстрелы

В Грузии за минувшие сутки выявили 521 новый случай заражения коронавирусом. данные получены после проведения более 18,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил – 2,78%, за последние две недели – 2,46%, а за последнюю неделю – 2,66%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 358 881.

Более 54% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 283. В Имерети выявили 52 случая заражения, в Квемо Картли – 51, в Аджарии – 36, в Кахетии – по 31, в Шида Картли – 23, в Самегрело и Земо Сванети – 22, в Мцхета-Мтианети – 8, в Самцхе-Джавахети – 9, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4, в Гурии – 2.

От ковида умерли еще 12 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 160.

Выздоровело 911 человек, их общее число выросло до 344 748.

На данный момент в Грузии 8 947 активных случаев коронавируса. Из них 2 762 пациента (более 30%) проходят лечение в больницах. Состояние 668 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 183 человека.

5 596 граждан (более 62% активных случаев) лечатся на дому, а 589 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 44 человека, в самоизоляции остаются более 9,5 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 20 июня достигло 233 488. Это около 6,3% от всего населения Грузии.