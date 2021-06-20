На лобовом стекле автомобиля Армана Бабаджаняна обнаружены следы выстрела

Сегодня утром 20 июня, в день досрочных выборов в Национальное собрание, была обнаружена машина лидера партии «За Республику», лидера блока демократов Ширинян-Бабаджанян Армана Бабаджаняна, со следами выстрела на лобовом стекле .

Сам Арман Бабаджанян в беседе с Радио Свобода отметил, что с ним все в порядке. По его словам, он обнаружил машину со следами выстрела на лобовом стекле утром. Из его слов также понятно, что на момент предположительного инцидента его или кого-либо еще в машине не находилось.

«Машина была припаркована возле дома. Я был дома. Судя по всему, инцидент произошел утром. Я не слышал звуков выстрелов или каких-либо других звуков. Мы вышли из дома, чтобы пойти в штаб, в этот момент водитель обнаружили, что по машине стреляли», - рассказал Бабаджанян.

Об инциденте также сообщил блок демократов Ширинян-Бабаджанян, заявив, что «с негодованием осуждает это посягательство в политической борьбе, оценивая ее как преступление против блока, пользующегося симпатией значительных слоев общества, и его лидеров, демократического избирательного процесса».

В своем заявлении альянс требует, чтобы правоохранительные органы как можно скорее нашли преступника или преступников и наказали их по всех строгости закона.

«Мы призываем общественность не запугиваться такими низкими и грязными шагами. Цель, которую преследуют враги армянской демократии, - это создать атмосферу страха, что мы не допустим вместе, свободно голосуя за перспективу Армении и не допуская возвращения воровского государства», - говорится в заявлении.

Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства инцидента.