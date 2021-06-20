Минобороны Армении опровергло сообщения о принудительном голосовании военнослужащих

Министерство обороны Армении выступило с заявлением, в котором опровергло распространившиеся в прессе и соцсетях сведения о принудительном голосовании военнослужащих.

В ведомстве отметили, что все подобные публикации подробно изучаются и что к настоящему моменту ни одна из этих публикаций не подтвердилась.

«Очевидно, что все утверждения о принудительном голосовании основываются исключительно на данных о координированной перевозке военнослужащих. На обнародованных кадрах запечатлены военнослужащие, находящиеся у избирательных участков, а утверждения о принудительном голосовании являются предположением авторов этих видео, и они лишены всякой аргументации», – говорится в сообщении Минобороны, передает Радио Азатутюн.

В министерстве пояснили, что перевозка военнослужащих на участки группами связана со служебной необходимостью координированного осуществления данного процесса.

Что касается предвыборного процесса и самого голосования, то существует приказ и.о. министра обороны, по которому агитация среди личного состава и попытки давать военнослужащим указания строго запрещены, отметили в Минобороны, призывав политиков воздержаться от необоснованных заявлений и утверждений.