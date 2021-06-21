Грузия разработает стратегию по деоккупации и урегулированию конфликта

Правительство Грузии создает новую комиссию, которая разработает и осуществит «Государственную стратегию по деоккупации и мирному урегулированию конфликта». Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Как пояснил глава внешнеполитического ведомства, именно МИД будет координировать работу комиссии. К разработке новой стратегии подключатся государственные структуры, гражданское общество, исследовательские и аналитические центры, эксперты, а также лица, пострадавшие в результате конфликтов.

Глава МИД надеется, что правительству, при помощи международных партнёров, удастся перевести стратегию в практическую плоскость.

В пресс-службе Кабмина уточнили, что комиссия создана по решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили.