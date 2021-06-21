«Процесс закупки вакцин протекает успешно», но пока их нет

Грузия столкнулась с дефицитом вакцин. Запас препаратов подходит к концу. Впрочем, когда именно в страну будут доставлены новые партии вакцины, – доподлинно все еще не известно.

Процесс вакцинации сегодня на несколько часов застопорился в Республиканской больнице Тбилиси. Люди, которые с утра пришли по записи для получения второй дозы вакцины AstraZeneca, не смогли сделать ее в назначенное время. Возобновить процесс удалось только после того, как вакцины, выделенные для регионов, перенаправили в столицу. За произошедшее принесла извинения глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

«В отношении Республиканской больницы – это первый случай. В первую очередь я извиняюсь перед теми, кто добросовестно пришел на вакцинацию и не смог вакцинироваться. Впрочем, я уже общалась с моим ведомством, и на этот момент неполадка исправлена. Мы дополнительно проведем совещание, обсудим то, как можно перестраховаться от подобных проблем», – заявила министр.

Извинился и глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе:

«Ответственность лежит на нас всех. Мы все ее разделяем. Но давайте сейчас оставим этот вопрос. В течение одной недели нам предстоит определиться, ведется интенсивная коммуникация с поставщиком, который должен уточнить, когда будут доставлены 43 тысячи доз (AstraZeneca)».

Ранее заявлялось, что эти 43 тысячи доз препарата AstraZeneca должны были быть доставлены 22 июня. Когда следует ожидать поставок других препаратов – в Минздраве также не уточняют. Но, как сказала сегодня глава ведомства, «процесс закупки вакцин протекает успешно».

Всего с начала вакцинации, т.е. с середины марта, Грузия получила около 315 тысяч доз различных препаратов. По данным на сегодняшний день, около 234 тысяч доз уже израсходованы. 82189 человек привиты обеими дозами, еще 70032 – пока лишь первой. Соответственно, в запасе остается примерно 80 тысяч вакцин, но надо учитывать, что еще 70 тысяч человек не получили причитающуюся им вторую дозу препаратов.

В качестве эксперимента «Эхо Кавказа» сегодня попробовало зарегистрироваться на получение первой дозы вакцины. Сделать это не удалось. По информации оператора горячей линии Центральной онлайн-клиники (1522), свободные окна для записи могут появиться позже – возможно, завтра или даже вечером.

Специалист по вопросам здравоохранения, один из лидеров партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе считает, что процесс вакцинации идет слишком медленно и виноваты в этом власти. В настоящее время полный курс прошли лишь 2%. В то же время, согласно плану вакцинации, до конца года должны привиться 60% взрослого населения – это 1 700 000 человек. Таким образом, говорит Серго Чихладзе, власти уже отстают от своего же плана, и удастся ли им нагнать его – большой вопрос:

«Вакцин нет. Вот сейчас, если человек попробует найти вакцину, – физически нет вакцин. Это самая большая проблема. Вторая проблема – логистика. Те мизерные дозы, которые получили, – и они были распределены неправильно. Сегодня в Республиканской больнице просто не было вакцин, и то, что было выделено на регионы, начали обратно завозить в Тбилиси, чтобы как-то это возместить. Всем известно, что запрос в крупных городах выше, чем в регионах, так почему их распределили так? Исходя из этого всего, мы отстаем от тех темпов, которые обозначило само государство».

Серго Чихладзе полагает, что, если июле и в августе Грузия сможет завезти пару миллионов доз и выстроить правильную логистику, – теоретический шанс набрать нужные темпы еще остается. Но как будет на практике – сказать сложно, говорит эксперт.