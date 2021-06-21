Корай Дженгиз (Ацугба) – Важа Мачарашвили: почему не состоялся бой?

Бурю эмоций в абхазском и грузинском интернет-сообществах вызвала несостоявшаяся встреча бойцов смешанных единоборств, которая должна была пройти в четверг 17 июня в Турции.

В последнее время в Абхазии много писали и говорили об успехах бойца MMA Корая Дженгиза (Ацугба) – представителя абхазской зарубежной диаспоры, который с 2014 года занимается борьбой и кикбоксингом. Принимал участие в турнирах German MMA Championship и Hard Fighting Championship (французская организация по смешанным единоборствам, созданная в 2010 году). Интерес к его победам подогревался тем, что он постоянно появлялся на публике во время схваток с флагом Республики Абхазия. А еще в Абхазии хорошо знали его недавно ушедшего из жизни отца – репатрианта из Турции, владельца магазина сувениров на сухумской набережной Озхана Дженгиза (Ацугба), который был президентом Союза смешанных боевых единоборств ММА Абхазии, чемпионом Европы по вольной борьбе, мастером спорта международного класса. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз пригласил именитого бойца посетить его историческую родину в любое для Корая удобное время.

Интерес же к схватке Корая 17 июня подогревался в Абхазии также тем, что его соперником в рейтинговом бою за звание чемпиона мира должен был стать боец из Грузии Важа Мачарашвили. Ведь в поединках грузинских и абхазских спортсменов, когда такие случались в последние десятилетия, независимо от того, за какую команду последние выступали – России ли, Турции, где проживает многочисленная абхазская диаспора, – всегда было нечто принципиальное. Как пример можно вспомнить выступавшего за сборную России по вольной борьбе неоднократного чемпиона мира и Европы Дениса Царгуша. Ведь лишь очень немногие международные спортивные федерации, как, скажем, по игре в домино, допускают участие в своих соревнованиях абхазских команд.

И в абхазском обществе, и не только среди спортивных болельщиков, с восторгом восприняли весть о победе Корая. Ну, а то обстоятельство, что эта победа была присуждена не по результатам схватки, а из-за того, что его соперник перед самым ее началом отказался от участия в ней, в данном случае не только не умалила этот восторг, а, пожалуй, даже увеличила его: значит, мол, реально взвесив силы, соперник решил «сдаться без боя». Или даже «испугался». Но вскоре в соцсетях появились разъяснения.

Как сообщил под своим углом зрения абхазский автор: «Когда увидел много абхазских флагов, то сбежал… Завтра вся Грузия будет жаловаться Турции, Германии и ООН…» А вот подача грузинского автора: «Грузинский боец Важа Мачарашвили в знак протеста отказался участвовать в поединке с GMC German MMA Championship Корай Дженгиз (Ацугба), причиной был вынос флага абхазских сепаратистов».

Ну, и после этого в социальной сети Facebook между абхазскими и грузинскими пользователями развернулось ристалище. Вот несколько наиболее характерных высказываний с разной степенью язвительности:

«Грузинский спортсмен прекрасно знал, что Корай на каждый свой бой выносит турецкий и абхазский флаги. Тем более грузин выходил на взвешивание и «битву взглядов». Зачем выходить, а потом отказываться в последний момент?»

«Правильно сделал – нет такого государства в мире, как Абхазия! Есть оккупированные территории Россией вследствие гибридных войн против Грузии!»

«Я все больше и больше поражаюсь. Как всегда, обвиняют других, как всегда свое поражение сваливают на кого угодно, хоть на марсиан, только не самого себя и на свои недостатки. То их бомбили из подводной лодки, то на них напали со всех сторон со всех планет Солнечной системы, а они мужественно отбивались – силы были неравны. Теперь флаг помешал – причина очень даже «зачетная».

«Нет, он правильно поступил. И не надо путать гуманитарную помощь со спортивными мероприятиями. А любые организаторы подобных встреч теперь наперед будут думать, если не хотят срывов». «Как смешно! Спортсмен из Абхазии струсил и непонятный флаг поднял. Он знал, что грузины один на один всегда побеждают». Но пара грузинских пользователей все же не одобрила решение Важи: «Зря отказался. Надо было победить». «Надо было нокаутировать и накрыть его грузинским флагом!»

Очевидно, что смешанные единоборства стали сейчас у нас очень популярным видом спорта. Вспомним про анонсированный, но несостоявшийся в Сухуме 1 июня, в Международный день защиты детей, мастер-класс чемпиона мира из Дагестана Хабиба Нурмагомедова – сколько шуму было вокруг его отмены! Когда «Эхо Кавказа» беседовало на эту тему с абхазским общественным деятелем Нугзаром Агрба, он заговорил о том, зачем организаторам подобных мероприятий рисковать, не лучше ли приглашать в Абхазию тех спортсменов, которым уж наверняка нипочем никакие санкции, как, например, Корай Дженгиз, который всегда демонстративно выходит на ринг с абхазским флагом. И сегодня мы снова поговорили с ним:

«Он хороший боец, хотя уже и возрастной. Ну, а грузины увидели обилие абхазских флагов – и дали отбой.

– А ты его отца знал?

– Да, знал. Он имел столовую, мы часто там сидим. Такой хороший мужик, приятный был. Еще, по-моему, чемпионом Европы становился.

– Так у него вторая семья тут, значит, была?

– Да, да. А это парень, Дженгиз, от первой жены.

– Но и в Абхазии у него дети остались, насколько я знаю?

– Да, да, совершенно верно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия