Абхазская оппозиция предлагает правительству добровольно уйти в отставку

Оппозиция предлагает правительству самопровозглашенной республики Абхазия добровольно уйти в отставку из-за решения о легализации майнинга в сентябре 2020 года, которое, по мнению оппозиционеров, усугубило энергетический кризис.

Заявление подписали председатель «Аруаа» Тимур Гулия, руководитель «Форума народного единства Абхазии» Аслан Барциц, глава партии «Апсны» Виталий Габния, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

Оппозиционеры указывают на заявления, сделанные членами Кабмина 16 июня на совещании у абхазского президента Аслана Бжания.

«Обращаемся к Генеральной прокуратуре Республики Абхазия провести тщательное расследование в связи с нанесённым ущербом населению и РУП «Черноморэнерго» в виде сгоревшего оборудования, а также вынужденным перетоком электроэнергии из Российской Федерации по высокой цене ещё до остановки Ингур ГЭС на ремонт из-за некомпетентных решений ответственных должностных лиц Кабинета министров по легализации добычи криптовалют», – сказано в заявлении.

Оппозиция уверена, что «причинно-следственная связь между решением Кабмина в сентябре 2020 года, резким ростом энергопотребления в октябре-декабре 2020 года с 6-7 млн. кв/ч до 9-11 млн. кв/ч и авариями в электрических сетях налицо».

«Долги правительства на вчерашний день превысили два миллиарда семьсот пятьдесят миллионов рублей и сопоставимы с собственным годовым доходом республиканского бюджета», – говорится в заявлении.

Лидеры оппозиционных сил требуют от парламента сформировать парламентскую комиссию «с целью проведения расследования сложившейся ситуации в энергетической отрасли экономики и определением причинно-следственной связи резкого ухудшения положения отрасли».

«Министрам правительства, включая премьер-министра Анкваб А. З., одобривших легализацию добычи криптовалют, предлагаем добровольно уйти в отставку, не накалять далее своими действиями-бездействием политическую обстановку и не мешать ходу расследования. Тем более, что никаких реформ, направленных на повышение собственных доходов бюджета, правительством за более чем год представлено не было ни парламенту, ни обществу», – сказано в заявлении.

Майнинг криптовалют стал причиной резкого роста энергопотребления в Абхазии. Осенью и зимой в самопровозглашенной республике периодически вводят веерные отключения электроэнергии.