И криптодобытчики «сыты», и электросети целы?

7 июня в публикации «В энергетике Абхазии – летняя передышка» «Эхо Кавказа» констатировало, что вот уже почти полтора месяца энергопотребители в Абхазии после окончания капитального ремонта ИнгурГЭС 27 апреля живут, не думая о постоянных – веерных и спонтанных – отключениях электричества. Но проблемы энергосистемы республики никуда не исчезли...

Вчера, 16 июня, президент Абхазии провел расширенное совещание, посвященное вопросам электроэнергетики, в котором участвовали все высшее руководство республики и руководители регионов. Аслан Бжания подчеркнул, что прошедшая зима была тяжелой для абхазской энергетики; к ее проблемам повышенный интерес, и властная команда стоит перед необходимостью принятия множества решений.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинформировала, что с мая, после запуска ИнгурГЭС, общее потребление электроэнергии в республике достигло 260 млн квт/ч. Из них в мае было потреблено 179,6 млн квт/ч, а с начала июня – 80 млн квт/ч. В прошлом году потребление за май и июнь составило 217 млн квт/ч, соответственно, рост составил около 29%. Общее превышение потребления за пять месяцев этого года по отношению к 2020 году составило 267 млн квт/часов.

«При условии сохранения такой динамики потребления уже к концу октября может сформироваться дефицит порядка 400 млн квт/ч, и это может привести к необходимости обеспечения электроэнергией за счет перетока из России, – подчеркнула она. – Чтобы достичь среднего значения потребления, надо снизить его на 2 млн квт/ч в сутки».

В качестве вариантов решения проблемы Озган назвала введение ограничений на подачу электроэнергии и усиление борьбы с незаконным потреблением ее криптодобытчиками. На основании изменений в законодательстве, предусматривающих ужесточение мер борьбы с добычей криптовалют, в суды передано 51 дело. По 26 из них вынесены решения на общую сумму штрафных санкций порядка 1,4 млн рублей. Министр сообщила, что подготовлены необходимые условия по складированию конфискованного оборудования, и уполномоченные органы могут приступить к конфискации.

На том же совещании заместитель гендиректора РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш сообщил, что за все время проверок выявлено 359 незаконно работавших майнинг-ферм. По информации председателя ГТК Отара Хеция, 22 610 единиц оборудования по криптодобыче было вывезено из Абхазии после введения в конце прошлого года запрета на данную деятельность, однако ранее только официально было завезено в республику 66 856 единиц.

Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул необходимость учитывать, что курортный сезон будет насыщенным и количество объектов, которые будут пользоваться электроэнергией, вырастет.

«Нравится это кому-то или нет, мы должны приступить к отключениям уже сегодня. А что будет, если мы отключим Гагрский район на два часа в сутки в летние месяцы? Мы должны, посоветовавшись с энергетиками и главами администраций районов, принять правильное управленческое решение, как это сделать. Может, стоит не отключать Гагрский район, где сосредоточено большинство курортных объектов, а проводить отключения в других районах?» – сказал премьер.

Он также отметил, что из 41 подстанции электросетей в стране только семь могут работать в нормальном режиме, остальные же нуждаются в срочной реконструкции.

А декадой раньше, 6 июня, президент Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов Абхазии по различным вопросам и коснулся в ходе его проблемы незаконной добычи криптовалют, ставшей одной из причин существенного повышения нагрузок на электросети. Он сказал:

«Ведется работа по решению данного вопроса. Есть возможность для осуществления этого бизнеса при условии поставок электроэнергии из России под эти нужды. Россия на этом этапе готова предоставить по своим тарифам электроэнергию. Скорее всего, мы к этому придем, но требуется время. К концу этого года мы надеемся решить проблему майнинга. А пока эту незаконную деятельность нужно пресекать».

Напомним, что 31 марта правительство Абхазии приняло решение о продлении запрета на работу майнинг-ферм в Абхазии еще на год, хотя первоначально он вводился до 1 июня с.г. (Очевидно, решение было продиктовано, в частности, накопившимся в обществе негодованием в отношении криптодобытчиков, усугубивших до предела энергокризис в республике.) Ну, а дальше? Если треть, как следует из слов главного таможенника страны, майнинг-оборудования вывезли в Россию, чтобы оно работало там в легальных условиях, хотя и с большими затратами за потребленную электроэнергию, то оставшиеся пошли, по-видимому, по все тому же пути – воровства, будем называть вещи своими именами, электроэнергии у «Черноморэнерго». Если не считать, конечно, ту небольшую часть владельцев майнинг-ферм, которые на вполне законных основаниях покупают ее у фирмы, которая в свою очередь покупает ее у частных лиц, в частности, Резо Зантария, арендовавших у государства и восстановивших небольшую СухумГЭС.

Государству, конечно, было бы выгодно осуществить озвученный президентом план легализации криптодобычи, не дожидаясь 31 марта будущего года (кстати, никому не ведомо, будет ли запрет отменен и тогда): оно получало бы налоги и не тратило силы на проведение рейдов по выявлению незаконно действующих майнинг-ферм. Что касается владельцев последних, им в любом случае перевозить это оборудование снова через границу на Псоу накладно из-за таможенных платежей. Но перед ними встает дилемма: идти на сотрудничество с государством, теряя при этом часть прибыли, или же продолжать рисковать, нарушая закон, в погоне за более высокой прибылью?

От одного знакомого, про которого ходят слухи, что он владелец небольшой майнинг-фермы, довелось на днях услышать такое как бы теоретическое рассуждение: «Если придется платить по российским тарифам в четыре-пять рублей за киловатт-час плюс налоги, то кто же согласится: тогда овчинка не будет стоить выделки».

Многим в обществе также непонятно, каким образом может быть осуществлен такой специализированный переток электроэнергии из России для майнеров.

Сегодня технический директор компании сотовой связи Aquafon Даур Корсая объяснил «Эху Кавказа», как он представляет воплощение в реальность этой «уникальной», по его словам, идеи. Переток из России будет, естественно, осуществляться в Гагрский район, что наиболее эффективно, так как при подаче электроэнергии от ИнгурГЭС или линию «Кавкасиони» по нашим перегруженным электросетям идут огромные потери:

«Там есть линия 110, которая питает только район Гагры, Цандрипш, и по которой мы организовывали обычно переток…

– Но тогда все криптодобытчики должны повезти туда свои майнинг-фермы?

– Нет, нет, смотри, что за чем идет. Вот ты имеешь майнеры, майнишь. Но это должно быть одной из ферм, которые легализованы… Они, скорее всего, хотят это применить для тех ферм, которые сейчас отключены и про которые они знают. Ну, в дальнейшем, если выявят, тоже к таким присоединят. Вот ферма отключена, они ставят счетчик и говорят владельцу: ты будешь подключен по российскому тарифу. Но он остается подключен к ингургэсовской линии. Потребляет, скажем, 50 мегаватт, покупает их по российскому тарифу, а запитываются приграничные районы и расплачиваются с РФ теми самыми деньгами.

– Я говорил кое с кем из вот этих криптодобытчиков… Ну, конечно, они не афишируют себя… И они говорят: если это будет по российскому тарифу… допустим, по 4-5 рублей за киловатт-час…

– Ну, столько не будет… Потому что это же переток, они оптом продают, а оптом мы по два пятьдесят у них брали. Или за сколько брали?.. Сюда добавятся еще некоторые расходы накладные, как это обычно делается.

– В России в разных регионах тоже не одинаково все. Разные тарифы. Плюс в ночное время отпускают за меньшую цену, чем в дневное.

– Да, и переток стоит по-разному, зимой больше, летом меньше. И розничная цена в любом случае больше, чем оптовая – на пятьдесят процентов, а то и на сто. В России в зависимости от того, генерация на каком расстоянии от тебя находится, цена розничная за киловатт-час может стоить от двух до восьми рублей. В Адлере у них с электроэнергией нет проблем, потому что они к Олимпиаде же готовились, и у них, наверное, и излишек есть. Я специально не интересовался, просто рассуждаю как инженер, который знает энергетику и как это обычно бывает».

И напоследок – несколько свежих сообщений с фронта борьбы с незаконным майнингом. В результате рейдовых мероприятий, проведенных с 1 по 14 июня, обнаружено восемь нелегально действующих объектов по добыче криптовалют, сообщает пресс-служба МВД. Аппараты в количестве 17 единиц обесточены в Сухуме, по столько же – в Гудаутском и Гагрском районах. Крупная майнинг-ферма обнаружена в Гальском районе, количество работающих аппаратов в ней составило 184 единицы. МВД осуществляет ежедневный мониторинг по выявлению незаконной деятельности по добыче криптовалют, а также контроль за объектами, которые ранее были отключены от энергосети и опломбированы. За названный период времени были проверены 89 ранее выявленных и отключенных майнинг-ферм.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия