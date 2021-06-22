Грузия получит миллион доз вакцины от коронавируса – Гарибашвили

Грузия через две недели получит миллион доз вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. «Мы начнем интенсивный процесс вакцинации», – сказал он.

Глава правительства не уточнил название препарата, который поступит в страну. Замглавы Минздрава Тамар Габуния же отметила, что речь идёт о четырех различных вакцинах: Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca и Pfizer. Габуния говорит, что вакцины поступят в страну в июле.

Как мы сообщали ранее, Грузия столкнулась с дефицитом вакцин от коронавируса. Запас препаратов подходит к концу. Сегодня стало известно, что платформа COVAX не смогла доставить в страну 43 тысячи доз препарата AstraZeneca. Часть граждан из-за этого не может получить вторую дозу вакцины.

По данным на сегодняшний день, в стране израсходованы около 238 тысяч доз вакцины. 84 756 человек привиты обеими дозами.