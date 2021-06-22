В Азербайджане с 1 июля разрешается проведение свадеб и других торжеств

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение, согласно которому с 1 июля разрешается проведение свадеб и других торжеств. Текст распоряжения опубликован на сайте кабинета министров, – пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно постановлению, число участников свадебных церемоний и торжеств не должно превышать 150 человек. При этом будут применяться определенные требования к их участникам.

В частности, если на свадьбе (или другом торжестве) присутствуют 50 человек, то они в обязательном порядке должны использовать маски. В случае, если число гостей от 50 до 150 человек, то они обязательно должны быть полностью привитыми от COVID-19 или же иметь COVID-паспорт о том, что переболели вирусной инфекцией и вылечились.

Согласно требованию кабинета министров, минимум 80% обслуживающего персонала объекта, где проходят свадьбы и торжества, должны иметь документ о получении как минимум первой дозы вакцины против COVID-19 или сертификат иммунитета против COVID-19. С 1 августа текущего года наличие для них COVID-19 паспорта является обязательным требованием.

Кроме того, между организатором свадебного мероприятия и владельцем объекта, где оно проводится, должно быть подписано обязательство о солидарной ответственности, которое владелец объекта должен внести в специальный портал icaze.e-gov.az.

Согласно решению, надзор за соблюдением правил проведения свадеб и торжеств будет осуществляться со стороны МВД, Агентства пищевой безопасности и Государственной налоговой службой Азербайджана.

В Азербайджане проведение свадеб и других торжеств было запрещено с середины марта 2020 года на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.