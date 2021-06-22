Св. Эчмидзин приветствовал предложение Пашиняна лидерам духовенства о диалоге

Первопрестольный Святой Эчмиадзин положительно оценивает сделанное накануне, 21 июня, во время митинга заявление исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна о важности солидарности, единства, консолидации всего национального потенциала в деле установления безопасной, благополучной и поступательной жизни родины, а также о необходимости положить конец оскорблениям и риторике ненависти в политическом поле. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня пресс-канцелярией Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Святой Эчмиадзин также приветствовал предложение Пашиняна о диалоге, адресованное лидерам духовенства.

«Первопрестольный Святой Эчмиадзин всегда выступал с этих позиций и ожидает, что вновь формирующаяся власть предпримет практические, последовательные шаги для претворения в жизнь своего собственного предложения о сотрудничестве с Церковью, а также для формирования общественной солидарности. Духовенство, осознавая свою духовную миссию и ее важность особенно в таких кризисных ситуациях, должно продолжить делать все необходимое, чтобы наш народ мог преодолеть трудности и вызовы своей жизни, чтобы этот маленький независимый осколок родины нашел в себе силы восстановить свою безопасность и крепость для продолжения пути в новые века.

Мы просим благословения и поддержки Всемогущего Бога для нашей страны и нашего верующего народа. Пусть Бог защитит и сохранит Армению и Арцах в мире и процветании», - говорится в заявлении.

Накануне вечером на Площади Республики во время митинга партии «Гражданский договор» лидер партии, кандидат в премьер-министры Никол Пашинян предложил сотрудничество всем политическим силам, участвовавшим в выборах, отметив, что «с завтрашнего дня он начнет политические переговоры с теми силами, которые готовы к сотрудничеству». Затем он призвал к лидеров духовенства к духовному диалогу, сообщает Радио Азатутюн.