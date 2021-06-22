«Как становятся президентами, забывают о реформе власти»

Оппозиционное «Абхазское национальное движение» предлагает отменить в Абхазии должности вице-президента, премьер-министра и вице-премьеров. «Эхо Кавказа» решило узнать, что об этом думают местные жители.

– Общественная организация «Абхазское национальное движение» (АНД) предложила упразднить должности вице-президента, премьер-министра и вице-премьеров, как вы к этому относитесь?

Нугзар Агрба: Вопрос реформы власти давно стоит на повестке дня. Все, кто готовится к президентским выборам, говорят, что надо то-то, то-то упразднить. АНД, видимо, какие-то планы имеет, но им стоило бы расшифровать свои мысли. Что будет? Какую экономическую пользу принесет эта реформа? Какую политическую пользу принесет реформа? Пока я скептически к этому отношусь. Хотя я сам когда-то выступал за то, чтобы упразднить должность вице-президента. Об этом говорили еще в 2012 году. Но как становятся президентами, они забывают о реформе власти. Реформа власти нужна, нужно перестраивать нашу государственную систему, оптимизировать ее, чтобы коэффициент полезного действия был очень высоким.

Ричард Чкадуа: Я не представляю, как резко все обрубить. А дальше что? А экономические вопросы, социальные – как они будут решаться даже хотя бы на тот период, пока нет новой формы правления? Наверное, какие-то задумки есть, я не думаю, что просто так вышло такое предложение. Кстати, меня удивляет, что никто не говорит о ревизии их деятельности. За последние хотя бы 10-15 лет давно пора провести подробную ревизию всех чиновников, возглавляющих институты, и отчетность. А по поводу полной реорганизации – я думаю, что сейчас это в какой-то мере нереально. Да, это звучит очень интересно и неожиданно, но, на мой взгляд, при всей нереальности и новизне такого предложения, это, наверное, больше политический ход, чем вызванный какими-то практическими вещами.

Роза: Отношусь положительно, считаю, что для нашей небольшой республики такой огромный чиновничий аппарат, такое количество структур, которые, действительно, дублируют себя, – это избыточное, слишком дорогое удовольствие. Сократив чиновников – кстати, с таким лозунгом и шли многие к власти, – мы бы смогли высвободить эти средства на социальную жизнь, на те же самые пенсии, на зарплаты бюджетникам и т.д. Так что целиком поддерживаю, но другой вопрос, что такое предложение встретит очевидное препятствие, потому что не все захотят терять теплые места. И здесь уже придется поработать и побороться даже.

Кристина: Что касается вице-президента – да, во всех странах уже почти нет такой должности. И он нам не нужен. Что касается вице-премьеров – да, но это спорный вопрос, хотя тоже можно убрать, они в принципе не нужны. То, что касается премьер-министра – по сути, премьер-министр фактически не дублирует президента, он возглавляет правительство. Премьер-министр должен быть в любом случае.

Кансоу Кварчия: Считаю необходимым упразднить должность вице-президента и вице-премьера, а премьер-министра обязательно оставить. Мы должны взять пример с России, нашего стратегического партнера. У них упразднили должность вице-президента. Учитывая слабое развитие нашей экономики, помощники, заместители и т.д. нам просто не нужны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии