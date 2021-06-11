«Чем больше кресел, тем устойчивее эта система»

Сегодня в Абхазии немало разговоров о необходимости конституционных изменений, которые могли бы оптимизировать работу властных структур. Однако многие из них идут уже по второму и даже третьему кругу.

На днях в интернете появилось сообщение о мероприятии, проведенном общественной организацией «АНД» («Абхазское народное движение»). Вот отрывок сообщения, подготовленного самой организацией (журналисты на мероприятие не приглашались):

«"Абхазское народное движение" провело рабочее совещание, на которое были приглашены эксперты и представители общественности. На встрече обсуждалась предлагаемая "АНД" реформа системы госуправления. Одно из предложенных изменений – упразднение должностей премьер-министра и вице-президента».

Внимание наблюдателей эта информация привлекла прежде всего потому, что про общественную организацию «АНД», председатель которой Адгур Ардзинба прошлой осенью был объявлен и лидером союза оппозиционных сил Абхазии, в публичном пространстве уже два-три месяца ничего не было слышно. То есть можно сказать, что «АНД» взяла на это время паузу в публичной деятельности. Что касается самих обсуждаемых изменений, то «революционным» можно назвать одно из них – упразднение должности премьер-министра. Предложения же отказаться от портфеля вице-президента, как это давно уже сделали в Российской Федерации, много раз активно обсуждалось в обществе, но как только приближались очередные президентские выборы, все претенденты на высший государственный пост оказывались заинтересованы в том, чтобы вместе с ними в качестве кандидатов в вице-президенты баллотировались представители одной из двух основных исторических областей Абхазии – Абжуйской или Бзыбской, чтобы обеспечить поддержку и тамошнего электората.

Хотя Адгур Ардзинба «призвал не политизировать данную инициативу, а присоединиться к обсуждению реформы экспертам и специалистам независимо от их политических взглядов» и даже, насколько нам известно, к некоторым обратился сам, среди последних не было председателя созданной прошлой осенью Комиссии по конституционной реформе Нателлы Акаба. Как и следовало, впрочем, ожидать, ибо в таком случае «АНД» превращалось бы из инициатора реформ в помощника комиссии, созданной властью. Но «Эхо Кавказа» связалось с Нателлой Нуриевной и первым делом поинтересовалось, как идет работа комиссии. Она ответила:

«Наша комиссия еженедельно собирается практически, но пока у нас не по всем вопросам есть такое вот единое мнение. Очень бурные дискуссии проходят иногда. Но что касается перераспределения части полномочий – от президента парламенту, то тут все согласны. Я тоже поддерживаю эту идею. На президенте лежит слишком большая ответственность, и это вызывает иногда вот такую нестабильность в обществе, когда во всем обвиняют исполнительную власть. В то же время я думаю, что надо повышать качество депутатского корпуса, потому что сравнить с первым созывом нашего парламента последний, он все же не соответствует тому высокому уровню, который был тогда. Но не все с этим согласны. Некоторые считают, что с этим все сейчас нормально. Ну и у нас такое очень популярное предложение – изменение избирательной системы, переход от мажоритарной к смешанной. Ну, и тоже нет единого мнения, но большинство поддерживает. Но если переходить от мажоритарной системы, то необходимо нам ситуацию с нашими политическими партиями улучшить, потому что у нас на сегодняшний момент не все партии, которые зарегистрированы, полноценны. Мы же знаем, что в партии, согласно закону, должно быть не менее тысячи человек, а у нас есть какие-то крошечные партии, и удивительно, как их регистрируют, когда реально там несколько человек всего. И еще такая проблема, что некоторые люди умудряются состоять сразу в нескольких партиях, а это противоречит закону о политических партиях. Я считаю, что Министерство юстиции должно серьезно заняться этим вопросом».

«Эхо Кавказа» напомнило Нателле Нуриевне, что при президентстве Рауля Хаджимба была попытка перейти от мажоритарной к смешанной системе выборов, об этом много говорилось в обществе, и все вроде бы были «за», в том числе и парламентарии пятого созыва, но потом при тайном голосовании не хватило голосов. То есть технично, как это умеют делать, изменение избирательной системы торпедировали. Акаба сказала:

«Насколько мне известно, в нынешнем созыве тоже далеко не все за изменение. Есть такие, которых устраивает сохранение нынешней избирательной системы. В любом случае, этот переход, если он произойдет, будет нелегким».

Что касается упразднения поста вице-президента, Акаба сказала:

«Я говорила, кстати, с нынешним вице-президентом, что он по этому поводу думает. Он говорит: «Я считаю, что надо или упразднить должность вице-президента, или дать ему больше полномочий, потому что сегодня это во многом декоративная должность».

Интересно, что, как рассказывает Нателла Акаба, среди членов Конституционной комиссии высказывалось предложение наделить вице-президента (выборную должность) полномочиями премьер-министра, упразднив, таким образом, последнюю должность, что совпадает с предложением, которое сейчас обсуждает «АНД». Вспомнили также, как Александр Анкваб, будучи президентом Абхазии, в одном из посланий парламенту рассуждал о том, что хорошо было бы устранить ситуацию, когда администрация президента и кабмин, по сути, дублируют друг друга… Можно вспомнить и работу предыдущих Конституционных комиссий, после словопрений которых так ничего и не менялось. Так и разговоры про так называемую оптимизацию кадрового состава властных структур так в общем-то и оставались разговорами. Как будет на этот раз?

Абхазский эксперт Тенгиз Джопуа настроен в этом плане скептически:

«Понимаете, должности в абхазском государстве нужны не для того, чтобы принимать какие-то решения, связанные с хозяйствованием и так далее. В большей степени эти должности нужны, чтобы удовлетворить потребности своего политического окружения, потому что каждый, кто помогал на выборах, хочет какое-то кресло. И администрация президента для этого нужна, и правительство для этого нужно. И чем больше вот этих кресел, тем более устойчива эта система, которая создана за последние два десятилетия в этой стране. Никто не согласится убрать должность вице-президента, никто не согласится убрать должность премьера, это все на словах. Никто не согласится перераспределять полномочия, отдавать часть своих полномочий кому-то. Никто не согласится, потому что в этом случае ломается сама вот эта система. Она становится нестабильной, неустойчивой. А это уже внутриполитические кризисы начнутся, проблемы дополнительные. У нас и так все нестабильно, а зачем эту нестабильность еще повышать?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии