Дефицит вакцин на исходе комендантского часа

В Грузии c 1 июля отменяют действие комендантского часа, который действовал, официально так не называясь. Ограничение на передвижение в ночное время суток действовало с ноября. Кроме того, по решению межведомственного координационного совета, с сегодняшнего дня перестает быть обязательным ношение масок на открытом воздухе. Ряд специалистов считают снятие ограничений преждевременным в условиях серьезного дефицита вакцин и распространения индийского штамма коронавируса.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, объявляя о решениях, принятых советом, уложился в 30 секунд:

«Первое: с сегодняшнего дня перестает быть обязательным ношение масок на открытых пространствах – только в транспорте и в закрытых помещениях. Второе: с 1 июля будет отменено ограничение на передвижение, т.н. комендантский час. И третье: через две недели будет завезен миллион вакцин, и мы начнем очень интенсивный процесс вакцинации».

Впрочем, в настоящее время зарегистрироваться на получение первой дозы какого бы то ни было препарата фактически невозможно. Более того, уже второй день в Тбилиси возникли проблемы и с предоставлением второй дозы AstraZeneca. Люди, которые пришли по записи в республиканскую и инфекционную больницы, ушли оттуда ни с чем:

«Сегодня восемь недель, как я сделала первую прививку. Мне сказали, что сообщат, когда у них будет вакцина, и меня вакцинируют до того, как (с момента первой прививки) пройдет 10 недель. Точную дату не сказали», – рассказала женщина, которая не смогла сегодня получить вторую дозу вакцины.

Объяснить дефицит препарата AstraZeneca попытался глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. По его словам, Грузия получила две партии этой вакцины – в общей сложности около 86 тысяч доз. Первый раз в марте, второй – в апреле. Третья поставка ожидалась еще в мае, но даты сдвигались. Вакцина, говорит Гамкрелидзе, не была доставлена в Грузию и 22 июня, несмотря на подтверждение, полученное от поставщика:

«Серьезная задержка связана со многими факторами, в которые я сейчас не могу вдаваться. Но факт, что поставка не состоялась, из-за чего у нас возник дефицит вакцины AstraZeneca – примерно от 4 до 5 тысяч доз».

Интервал между введением первой и второй дозы вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. При этом, говорит Амиран Гамкрелидзе, согласно рекомендациям ВОЗ, наиболее оптимальный период введения второй дозы приходится на 8-12 неделю. Соответственно, сказал Гамкрелидзе, было принято следующее решение:

«Те люди, которые были записаны на вакцинацию первой дозой AstraZeneca – а это около 1200 человек, – им, предположительно, (…) будет предложено привиться Sinopharm или Sinovac. Те, кто был записан на вторую прививку, и с момента первой прошло от 10 до 12 недель, – все они будут привиты. У нас есть около 1600 доз AstraZeneca. А те, кто был записан на вторую прививку через 4-10 недель после первой, – мы просим их немного потерпеть. Они получат дополнительную информацию, как только у нас будет информация о том, когда прибудет партия вакцины AstraZeneca», – сказал Гамкрелидзе.

В то же время миллион вакцин, которые, как сказал премьер-министр Гарибашвили, Грузия получит 1 июля, – это, пояснили уже в Минздраве, – все те препараты, которые уже использовались в стране. Иными словами – AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac и Pfizer. Правда, в ведомстве не уточняют объемы поступлений всех этих вакцин.

Решение властей считает популистским профессор Георгий Пхакадзе – эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). По его словам, оно не имеет никакого отношения ни к медицине, ни к науке, ни даже к здравому смыслу.

«Посмотрите, что у нас происходит по соседству, что происходит в РФ, в Турции, в Европе… В Великобритании собирались снять карантин, но решили отложить это на четыре недели из-за вспышки индийского вируса. Так что ситуация в мире и в регионе не очень простая. А в Грузии – очень сложно понять логику (решения властей) с медицинской точки зрения. С точки зрения бизнеса и политики здесь все понятно: люди устали, экономика устала, денег в бюджете, скорее всего, нет. И единственный выход из положения – мы идем в ва-банк, просто все открываем, и будь что будет (…) Но мы должны готовиться к тому, что вместо сентября у нас большая вспышка будет в августе, может, и раньше – не знаю, как все это будет развиваться».

При этом, говорит Георгий Пхакадзе, в ряде стран приняли решение сократить интервал между введением первой и второй дозы вакцины, потому что для защиты от индийского штамма необходимо прохождение полного курса вакцинации. Также, по его словам, многие эксперты сходятся во мнении, что в борьбе с мутирующим вирусом целесообразно в процессе вакцинации переходить к вакцинам, показавшим большую эффективность, – таким, как Pfizer или Moderna.