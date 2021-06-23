«Грузинская мечта» не приостановит процесс назначения судей Верховного суда

По решению правящей партии «Грузинская мечта», процесс назначения судей Верховного суда приостанавливаться не будет. Об этом после заседания политсовета партии заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что парламент заслушает кандидатов в судьи Верховного суда и примет решение об их назначении, – пишет «Интерпрессньюс».

«Для нас непонятны заявления отдельных политиков, будто представление и избрание судей Верховного суда противоречит духу политического соглашения (Шарля Мишеля). Духом соглашения не может быть истолковано то, что прямо противоречит его же тексту. Это обстоятельство обязывает парламент действовать в соответствии с Конституцией Грузии и принципом парламентского суверенитета, заслушать и провести голосование по кандидатам, выдвинутым на должность судей Верховного суда. Регламент парламента Грузии устанавливает беспрецедентно прозрачную процедуру проверки компетентности и добросовестности кандидатов. Согласно именно этой процедуре, парламент Грузии заслушает каждого кандидата и примет решение об их назначении», – заявил Кобахидзе.

Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал решение правящей партии «предательством завтрашнего дня страны».

«Мы услышали заявление руководства «Грузинской мечты» о том, что вы намерены продолжить процесс назначения судей Верховного суда. Это грубое нарушение подписанного соглашения. Это игнорирование почти всех рекомендаций Венецианской комиссии. Такой подход – предательство завтрашнего дня страны, а все, что было до сих пор, 6-месячный кризис – это фикция. Вы стоите во главе этой фикции – мы не допустим, чтобы вы назначили судей, и у страны было правосудие, которое управляется одним человеком и является политизированным. Никто не даст себя обмануть! Наши дети и будущее никому не простят этот дешевый политический ход. Если вы не умеете уважать и выполнять соглашение, вам придется писать это соглашение без нас», – заявил Мамука Хазарадзе на пленарном заседании парламента.

Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан призвала парламент приостановить процесс назначения судей.​