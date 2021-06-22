Посол США: суд должен быть независимым

Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала парламент приостановить процесс назначения судей. В ближайшее время депутаты будут рассматривать кандидатуры девятерых судей Верховного суда. Американский дипломат считает, что это идет вразрез с документом Шарля Мишеля. Чем это может грозить стране в целом, предупреждают политики и политологи.

Западные партнеры Грузии, работавшие над документом, принятым 19 апреля разными политическими партиями, выражают недовольство в связи с игнорированием некоторых его пунктов. Высший совет юстиции, по мнению части участников соглашения, действовал вопреки одному из важнейших его условий, избирая новых кандидатов в судьи Верховного суда до завершения реформирования системы. Среди тех, кто придерживается такого мнения, и посол США в Грузии Келли Дегнан, выразившая сегодня свою позицию по поводу данного факта.

«Что касается судебной реформы, важнее моих призывов то соглашение, которое партии подписали 19 апреля. А документ этот подразумевает, что процесс (назначения судей) должен быть приостановлен до осуществления реформ. Они (партии, подписавшие документ) пришли к соглашению, что с помощью дебатов решат, какие реформы желают видеть в стране. В Конституции Грузии четко прописано: суд должен быть независимым. Согласно Конституции и соглашению от 19 апреля, парламент обязан приостановить процесс назначения судей», – цитирует Дегнан сайт телекомпании «Рустави 2».

Когда состоится процесс слушания в парламенте девяти кандидатов в судьи Верховного суда (отобранных Советом юстиции) и их возможное утверждение, пока не известно, зато известна позиция депутатов от большинства по вопросу приостановки данного процесса – этот пункт они считают выдумкой. Ираклий Кадагишвили, к примеру, ранее заявлял: «В том документе не написано, что мы должны приостановить процесс назначения судей, такой записи там нет». Дебаты по данному вопросу проходили и на сегодняшнем пленарном заседании.

«Этот документ, а кроме него – все международные организации, призвали «Грузинскую мечту» прекратить процесс назначения судей как в Верховный, так и в суды других инстанций, прекратить назначение членов в Совет юстиции. Ни одно из этих обещаний вы не выполнили», – заявил депутат от «Нацдвижения» Акакий Минашвили.

Представитель парламентского большинства Гиви Миканадзе парировал обвинения оппонента, напомнив ему, что у членов партии Минашвили пока нет права выражать критику в адрес «Грузинской мечты», связанную с соглашением 19 апреля:

«По сей день «Национальное движение» не подписало документ Шарля Мишеля, поскольку они являются заложниками своих обещаний (не подписывать документ). Мы видим, что вам сложно находиться в этом положении, вы знаете и то, что вам придется подписать этот документ».

Оппозиция неоднократно выражала беспокойство по поводу того, что категоричная позиция властей может понизить доверие международных партнеров к Грузии. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе сегодня предупредил о возможном ответе.

«Я открыто и прямо заявляю, что документ Шарля Мишеля силен тем, что его подписали конкретные люди, западные партнеры, которые знают, что именно мы подписали, – это Келли Дегнан и Карл Харцель. Если «Грузинская мечта» существенно нарушит этот документ, санкции против нее откладываться не будут. На первом этапе это отказ в макрофинансовой поддержке. Грузия, к сожалению, берет большие долги. Такие займы не будут выдаваться до тех пор, пока документ Шарля Мишеля не будет полностью реализован», – цитирует Вашадзе информационное интернет-агентство intepressnews.

Аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили, между тем, считает, что интерес Североатлантического альянса в Грузии достаточно высок, чтобы США выразило свое недовольство протекающими в стране процессами в виде каких-либо действенных шагов. Однако руководство Штатов может сменить свои политические симпатии, предостерегает эксперт:

«Если американцы требуют здесь справедливого суда, считают, что назначение судей идет несправедливым образом и нужно провести эту реформу, то ее надо провести. Зачем торговаться по этому поводу? Раз торгуются, значит, у них (властей) есть в этом интерес. Раз есть такой интерес, значит, США будут считать так: зачем мы должны поддерживать власть, у которой есть какие-то коррупционные замыслы? Это американцам невыгодно даже с точки зрения их внутренней политики. Поскольку, если кто-то упрекнет демократов в том, что они поддерживают «Грузинскую мечту», которая не может провести судебную реформу, суд здесь находится в руках правящей партии и действует согласно политическим инструкциям, – это может ударить по рейтингу самих демократов. Поэтому без внимания они это не оставят».

В оппозиции, тем временем, предлагают пути борьбы с непотизмом в судебной системе. Начинать нужно с Высшего совета юстиции, предложила сегодня лидер оппозиционной фракции «Группа реформ Мишеля», республиканец Хатуна Самнидзе. До конца текущего месяца парламент планирует утвердить пятерых несудейских членов совета. Оппозиционер призвала коллег в парламенте сплотиться, чтобы не позволить большинству утвердить угодных «Грузинской мечте» кандидатов. «На это только их (большинства) голосов недостаточно», – сказала сегодня Самнидзе.

Неправительственный сектор тоже выступает с предложением. В Ассоциации молодых юристов, например, считают необходимым создание парламентской комиссии, «которая подготовит заключение о клановом правлении». «На его основании парламент примет резолюцию о проблемах, существующих в судебной системе», – сказано в заявлении НПО.