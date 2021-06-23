Харцель советует властям Грузии не принимать поспешных решений о назначении судей

«Судебная реформа, повышение доверия к верховенству закона и его внедрение очень важны. Мы поддерживаем это в течение многих лет», - сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Дипломат считает, что нельзя спешить в вопросе назначения судей и выразил надежду на то, что это мнение будет принято во внимание парламентом Грузии, передает Общественный вещатель Грузии.

«Мы вместе с коллегами из США и Совета Европы уже выразили позицию о том, что лучше немного замедлить процесс, чтобы не принимать поспешных решений по этим назначениям. Также следует принять во внимание решение Венецианской комиссии о равном отношении ко всем кандидатам. Я надеюсь, что парламент учтет эту перспективу. Это решение также будет рассмотрено с точки зрения макрофинансовой помощи и в плане Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. Необходимо продолжить изучение этого вопроса, и я надеюсь, что не будет спешки, потому что ускорение будет плохим стартом процесса реализации этого соглашения», - заявил Харцель.

Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан призвала парламент приостановить процесс назначения судей.​

Сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил после заседания политсовета партии о том, что процесс назначения судей Верховного суда приостанавливаться не будет. Он отметил, что парламент заслушает кандидатов в судьи Верховного суда и примет решение об их назначении.

Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал решение правящей партии «предательством завтрашнего дня страны».