«Будут еще допросы, еще будет дело»

Зарина Дзагоева побывала сегодня на допросе в Генеральной прокуратуре. В отношении югоосетинского судмедэксперта возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий – из-за справки о первоначальном осмотре тела Инала Джабиева, погибшего в стенах криминальной милиции в конце августа прошлого года. Поддержать Дзагоеву пришли около 50 человек, в том числе мать и вдова Джабиева, а также депутаты парламента.

Поддержать Зарину Дзагоеву к зданию следственного отдела Генпрокуратуры, несмотря на аномальную жару, пришли сегодня около 50 человек. Среди них мать и вдова Инала Джабиева – Майя Цискадзе и Оксана Сотиева, а также депутаты парламента от разных партий и одномандатники. Вместе с сочувствующими на улице дожидались окончания допроса и родные Дзагоевой, в том числе ее сын. В беседе с «Эхом Кавказа» Оксана Сотиева отметила, что пришла не просто поддержать эксперта, а человека, который осмелился сказать правду:

«Дзагоева – единственный судмедэксперт и единственный человек, который видел и исследовал труп Инала. Я думаю, она единственный человек, который сказал и написал об этом случае правду. То, в чем ее сейчас обвиняют, – это, конечно, бред. Она ничего противозаконного не сделала. После Джабиева Инала она выдавала эту справку неоднократно. Если она не имела права выдавать такие справки, зачем они приходили повторно и выпрашивали справки? Мой долг сейчас поддержать ее, потому что это беспредел».

О том, что побудило их прийти сегодня к следственному отделу, с «Эхом Кавказа» поделились еще двое – депутат парламента от партии «Ныхас» Зита Бесаева и жительница Цхинвала Зарема.

Зарема, жительница Цхинвала: «Как неравнодушный гражданин своей республики я не могла стоять в стороне, наблюдать, что происходит. Думаю, что такое же мнение имеют большинство граждан нашей республики, города нашего, но не все имеют возможность подойти в силу разных причин. Хотелось бы, чтобы это осознание пришло ко всем. Молчаливое наблюдение со стороны ни к чему хорошему не приведет. Наблюдая за противоправными действиями правоохранительных органов, когда еще их покрывает сама власть, ни к чему хорошему не приведет».

Зита Бесаева, депутат парламента: «Я считаю, что ее надо поддержать, потому что человек профессионально, объективно исполнял свои обязанности, дал предварительную справку осмотра трупа, и в этом нет ничего криминального. Сегодня мы считаем нужным защищать права граждан, которые действительно исполняют свой профессиональный долг перед республикой. Мы считаем, что этот человек должен иметь поддержку нашу, потому что сегодняшний произвол показывает, что все что угодно может быть в отношение каждого, кто имеет свою позицию».

Сегодня в сети появилось и постановление Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела, в котором отразилась суть претензий ведомства к Зарине Дзагоевой: «28 августа 20 года … Дзагоева З.С., исполняя обязанности заместителя директора РММЦ по судебно-медицинской экспертизе … находясь в служебном кабинете ... в нарушение своих должностных инструкций … согласно которым запрещается оформление каких-либо экспертных документов, помимо предусмотренных процессуальным законодательством (речь о выданной справке) … 30 августа 2020 года … продолжая превышать свои должностные полномочия, подтвердила сведения, которые были указаны ею в вышеуказанной не предусмотренной процессуальным законодательством справке, и, не располагая достоверными сведениями о характере телесных повреждений на трупе Джабиева И.С., в нарушение вышеперечисленных нормативных актов, которыми она обязана руководствоваться, не проведя соответствующего исследования, поставила диагноз политравма, осложненная травматическим шоком…»

Напомним, что именно Зарина Дзагоева выдала предварительное заключение, согласно которому Инал Джабиев умер в результате острой сердечной недостаточности, которая развилась вследствие полученных травм, а именно - связывания и удержания его в позе «ласточки». Жалобу в прокуратуру на югоосетинского судмедэксперта подали задержанные по делу Джабиева сотрудники криминальной милиции, которые обвиняли ее в нагнетании общественно-политической обстановки из-за выданной якобы подложной справки, а себя называли политическими заключенными. Недавно еще четверо из них были выпущены на свободу под подписку о невыезде. Из восьми задержанных сразу после смерти Джабиева под стражей на сегодняшний день остаются два человека.

Допрос Зарины Дзагоевой продолжался почти три часа. После того, как ее отпустили из следственного отдела, она подошла к тем, кто пришел выразить ей солидарность. От общения с журналистами судмедэксперт отказалась, переадресовав все вопросы адвокатам. Продолжает один из адвокатов Зарины Дзагоевой Юрий Котолов:

«Сегодня допрашивали Зарину Дзагоеву – судмедэксперта. В отношении нее Генеральной прокуратурой Южной Осетии было возбуждено уголовное дело по заявлению уже бывших задержанных – Козонова, Хугаева, Сланова, Багаева, где они четко в своем заявлении указывают, что она выдала справку незаконно. Нам непонятно, каким образом и с чего они взяли, что справка была выдана Дзагоевой незаконно. Это непонятно как мне, адвокату, так и самой Зарине Дзагоевой. Так что будем разбираться, и по ходу следствия будем выяснять данные обстоятельства.

– Сама Зарина сейчас сказала, что неожиданно во время допроса ей задавали вопросы даже не по справке, а именно по ее экспертному заключению.

– Ну да, было такое дело, но мы отказывались, так как это уголовное дело было возбуждено именно, как я уже сказал, по заявлению бывших задержанных, которые указывают именно на справку, а не на заключение судмедэксперта.

– Не сложилось ли в связи с этим у вас ощущения, что на нее могут открыть еще одно уголовное дело, связанное с экспертизой?

– Пока что нет».

Сама Дзагоева, отвечая на вопросы собравшихся, сказала, что «будут еще допросы, еще будет дело, как я поняла по их словам».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия