«Москва горит, но и мы уже дымимся»

Третья волна пандемии пришла на Северный Кавказ. В южных республиках России отмечается рост заболеваемости коронавирусом, как отмечают врачи, от нового индийского штамма. Все больше регионов переходят к обязательной вакцинации и вводят новые ограничения.

В России начинается третья волна пандемии. Точнее, уже началась. 21 июня, впервые со 2 февраля, за сутки было выявлено более семнадцати тысяч инфицированных коронавирусом. Около половины всех случаев заражения приходится на Москву.

Растет заболеваемость и в республиках Северного Кавказа, говорит главный пульмонолог Минздрава РСО-Алания Лаура Болиева:

«У нас тоже идет рост заболеваемости, увеличилось количество госпитализированных за последнюю неделю, но мы пока, к счастью, обходимся в основном инфекционным стационаром, который мы не закрывали. Просто там увеличивается количество больных.

– Можно строить какие-то прогнозы?

– Если смотреть на прошлый год, мы идем вслед за Москвой. Где-то с отставанием на две-три недели у нас обычно происходит по тому же сценарию».

За последние сутки в Северной Осетии зафиксировано 11 случаев заражения COVID-19, два человека скончались.

По информации пресс-службы врио главы Северной Осетии, из-за ухудшения эпидобстановки Сергей Меняйло накануне подписал указ об усилении с 23 июня ограничительных мер на территории республики. С сегодняшнего дня запрещены массовые мероприятия, а также работа клубов, дискотек и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах. В театрах, кинотеатрах, концертных залах разрешено занимать не более половины от имеющихся мест. Устанавливается режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд и иных предприятий общепита с 06:00 мск до 23:00 при условии расстановки перегородок или столов на расстоянии полутора-двух метров. Работодателям рекомендовано отправить сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в оплачиваемый отпуск или перевести на дистанционную работу, отмечается в указе.

Кроме профилактических мероприятий идет подготовка и к самой пандемии. Об этом в ходе недавней пресс-конференции сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков:

«Мы расписали дорожную карту на случай ухудшения ситуации по ковиду: как мы будем двигаться, какие необходимы резервы, начиная от средств индивидуальной защиты, заканчивая медикаментами, в какой последовательности будем открывать госпитали. Все у нас расписано, но мы все-таки очень надеемся, что сможем пройти через эту волну, не открывая такого количества госпиталей, как раньше. Механизмы для этого есть. Сегодня болезнь стала более агрессивная, и методика лечения должна измениться. Наши специалисты, главврачи сегодня перенимают российский и даже зарубежный опыт лечения нового штамма вируса, определенные методики лечения предлагает российский Минздрав. Я думаю, и там наши врачи решение выработают».

Как говорят региональные врачи, «Москва горит, но и мы уже дымимся».

Резервные стационары в северокавказских республиках уже работают на выписку – то есть они уже не принимают на госпитализацию обычных больных и таким образом высвобождаются под обустройство COVID-госпиталей.

По словам Инны Яшевой, заведующей пульмонологическим отделением черкесской городской больницы, где с прошлого года размещается основной COVID-госпиталь, третья волна пандемии качественно отличается от двух предыдущих:

«Сейчас пошла третья волна. Преобладает штамм индийский, он тяжелее. У нас нет лабораторно-диагностической базы, позволяющей выявлять их подтипы, эта информация из Москвы о том, что происходит у них, но наша ситуация ничем не отличается – это очевидно.

– Чем отличается клиническая картина нового штамма?

– Больные быстрее прогрессируют, у них гипотермия высокая. При нормальных лабораторных показателях они все равно прогрессируют и тяжелее лечатся. Коронавирус помолодел. Раньше у нас были дедушки да бабушки. А теперь полно молодых. Недавно у нас скончалось двое парней, по сорок лет им было. Так что надо беречься.

– Например, сделать прививки?

– Это не панацея. Если вы привиты, это не значит, что вы не заболеете, но это значит, что вы переболеете в легкой форме».

Иными словами, и полностью привитым, и переболевшим необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и невакцинированным. Соответственно, тем, кто еще не привился, лучше поторопиться, говорит Лаура Болиева:

«Ни с одной инфекцией не удалось справиться значимо, без вакцинации – вся история человечества говорит об этом.

– Многие отказываются прививаться. Они почему-то уверены, что все вакцинированные умрут через полтора года...

– Когда начинали прививать от натуральной оспы несколько веков назад, было то же самое. Всегда есть определенная часть населения, которая высказывает свой взгляд на вакцинацию. Просто странно, что в двадцать первом веке такие версии могут иметь хождение и своих приверженцев. Что я могу сказать? Наверное, все люди имеют право на свою точку зрения, на свои сомнения. Только вот в тех случаях, когда сомнения не подкреплены ничем научным, объективным, они имеют иное называние – мракобесие».

По информации сайта gogov.ru, в России полностью привито приблизительно 16 231 209 человек или 11,1% от населения. Данные приблизительные, потому что по одним регионам статистика представлена на 23 июня, а по другим – только на 16 июня, то есть без последних обновлений.

На Северном Кавказе темпы вакцинации отстают. Например, в Северной Осетии по состоянию на 16 июня полностью привито 6% населения, в Кабардино-Балкарии на 23 июня – почти 4%, и около 9% в Карачаево-Черкесии.

Правда, судя по статистике, в последнее время темпы вакцинации, например, в КБР, выросли почти в четыре раза. Но все равно этого мало, говорит Лаура Болиева:

«Мне кажется, по России приблизительно одинаковые цифры вакцинированных, и пока эти цифры не позволяют нам говорить, что у нас сформирована прослойка населения вакцинированного достаточная, чтобы это серьезно повлияло на эпидпроцесс».

Иными словами, у сознательных граждан было полгода, чтобы обезопасить себя перед новой волной пандемии, о приходе которой население предупреждали все время «ковидных каникул».

Теперь, когда стало очевидно, что рассчитывать на сознательность соотечественников не приходится, власти в российских регионах один за другим переходят в режим обязательной вакцинации. 15 июня 2021 года впервые с начала пандемии главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации людей, работающих в сфере услуг. Оно обязывает руководителей предприятий организовать прививки от коронавирусной инфекции не менее 60% сотрудников в срок до 15 июля первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 августа – вторым компонентом вакцины.

Неисполнителям грозят штрафы до миллиона рублей, административная ответственность и приостановление деятельности предприятий на срок до 90 суток. Иными словами, все серьезно. Вслед за Москвой аналогичное постановление подписали главные санитарные врачи Подмосковья, Кемеровской области, Краснодарского края. А Якутия объявила об обязательной вакцинации еще раньше – 25 мая. Очевидно, это не окончательный перечень регионов, в которых власти обяжут вакцинироваться работников сферы услуг. А может, и представителей некоторых других профессий.