Когда индийский штамм перейдет через границу?

Непростая эпидемиологическая ситуация в Северной Осетии и рост числа инфицированных коронавирусом в Цхинвале тревожат население республики. При этом вакцинация в Южной Осетии идет медленными темпами. По словам медиков, в борьбе за умы пока побеждают ковид-диссиденты.

Число инфицированных коронавирусом, о которых стабильно продолжает докладывать Югоосетпотребнадзор, в последнее время опять стали привлекать внимание общественности. Причина – рост заболеваемости в соседней Российской Федерации, в частности, в Северной Осетии, где намерены ужесточить ряд ограничений. Представители Роспотребнадзора уже рекомендовали приостановить проведение массовых мероприятий. Термометрию, по сообщениям североосетинских СМИ, продолжат проводить на пунктах пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг». В РСО-Алании неделю назад выявили и первый случай заражения индийским штаммом, который отличается повышенной заразностью.

Сегодня глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева сообщила об эпидемиологической обстановке в республике. По ее словам, коронавирус подтвердился у пяти человек, всего «под наблюдением медиков остаются 48». Она опасается, что рост заболеваемости в России может отразиться и на ситуации в Южной Осетии:

«В настоящее время эпидемиологическая обстановка на территории Южной Осетии спокойная. Вместе с тем у нас есть озабоченность, поскольку в России наблюдается рост заболеваемости, а у нас связь с внешним миром осуществляется только через Россию. Сейчас период отпусков и каникул, наши граждане выезжают, они могут инфицироваться, и возможно, что среди приезжающих будут больные».

В беседе с «Эхом Кавказа» пока стабильной назвал ситуацию с COVID-19 и врач-анестезиолог, глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев:

«Стабильная, хотя чуть-чуть увеличилось количество поступающих в инфекционное отделение РММЦ больных, в отделение ковид-заболеваний. Но мы держим ситуацию под контролем полностью. Тяжелых (больных) у нас два человека. Крайне тяжелых нет. Но и эти люди с утра чувствуют себя получше. То есть справляемся, медики берут ситуацию полностью под контроль. На данный момент так. Но тенденция может быть к увеличению. Так как в России увеличивается, и достаточно ощутимо, количество больных, то ожидаемо, что и у нас может быть рост».

На вопрос, смогут ли в республике в случае проникновения выявить индийский штамм, который уже обнаружен в соседней Северной Осетии, врач-анестезиолог ответил так:

«У нас нет пока таких диагностических возможностей, чтобы конкретно выделить индийский штамм коронавируса. Но я думаю, что по фактической клинике (признакам заболевания) у нас такого штамма пока нет.

– Во Владикавказе уже ввели карантинные ограничения. Насколько эта необходимость стоит перед нами?

– Думаю, карантинные меры никогда не мешают, но не такие, как в прошлом году. А карантинные меры внутри города и внутри республики нужны. Все равно надо ограничить количество людей, большие скопления, ограничить свадьбы. И те рекомендации, которые дает наша санитарная служба, это все, безусловно, надо выполнять. Надо усиливать карантинные меры не драконовскими методами, а нужен масочный режим, побольше дезинфицирующих средств в учреждениях и в целом в городе».

По мнению Александра Плиева, недостаточно ведется и разъяснительная работа с населением о вакцинации:

«К сожалению, я уже предупреждал, и не раз, еще полгода назад, и три месяца назад, и месяц: у нас агитационная кампания очень слабо протекает. Я еще полгода назад советовал Министерству здравоохранения и всем службам, которые за это отвечают, что пропаганда нужна. Потому что очень много ковид-диссидентов у нас в соцсетях сидят, людям внушают, что это катастрофа, что нельзя делать прививки, поэтому вот такими низкими темпами у нас идет вакцинация. Всего лишь 250 человек за все это время привилось. Хотя должно было привиться минимум 2000 – столько доз поставили, и 2000 доз мы уже должны были освоить в течение трех месяцев. Но мы не смогли, хотя вакцинация налажена, у нас есть кабинеты в поликлиническом отделении РММЦ. Любой может прийти, сдать необходимые исследования, анализы и после этого провакцинироваться. Но люди не идут, потому что нет кампании и в СМИ, и профессионалы, которые должны были этим заниматься - врачи-инфекционисты, эпидемиологи, – они, к сожалению, не подключены, и наше телевидение не совсем справляется с этой задачей. Я просил, чтобы была серьезная агитационная кампания с привлечением именно специалистов. И все равно против вакцинации идет сильнее кампания, нежели за вакцинацию».

В сентябре, добавил Плиев, вполне могут повторно заразиться те, кто уже переболел в первую и вторую волны пандемии – антитела сохраняются максимум полгода.

Последние пару дней в Цхинвале активно распространяются слухи и о том, что граница с Российской Федерацией вновь может быть закрыта из-за карантинных ограничений. Напомним, что в прошлом году Южная Осетия на пять месяцев была изолирована от внешнего мира в связи с пандемией. Александр Плиев сомневается, что сейчас следует прибегать к подобным мерам: «можно мерить температуру на границе, применять другие меры, но закрывать границу не стоит».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия