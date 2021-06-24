В Грузии спишут штрафы, выписанные за нарушение ковид-регуляций

Правительство Грузии приняло решение списать штрафы, выписанные за нарушение правил изоляции и карантина, а также масочного режима. Об этом объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Общий объем неоплаченных штрафов, по словам главы Кабмина, составляет около 76 миллионов лари (около 24 млн долларов). Амнистия затронет более 245 тысяч жителей Грузии, а также 344 юридических лица.

Граждане, нарушившие ковид-регуляции, освободятся как от административной, так и от уголовной ответственности, – пояснил Гарибашвили.

Ранее стало известно, что в Грузии с 1 июля отменят т.н. «комендантский час». С 22 июня в стране отменили обязательное ношение масок на улице.

За нарушение правил изоляции и карантина физическое лицо наказывается штрафом в размере 2000 лари, юридическое лицо – в размере 10 тысяч лари. За нарушение «масочного режима» предусмотрен штраф – 20 лари (6 долларов). В случае повторного нарушения штраф возрастает до 40 лари.

Повторное нарушение карантинных мер, согласно грузинскому законодательству, может повлечь за собой уголовную ответственность.