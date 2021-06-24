Повышение курсов повышения

Я понял, мне нравится заниматься нашей новейшей историей, нашим недавним прошлым, нашей прошлой недавностью. По мере своих скромных знаний люблю анализировать, взвешивать, разбирать, а что там было хорошее и было ли там что-нибудь хорошее? Если же там ничего хорошего не было, то почему мы все, родившиеся в те времена, выросли такими хорошими? (Это шутка.)

Разные умные глупости приходят в голову, когда перед сном стою у окна и осторожно наблюдаю за тем, что творится на улице. Или, лучше сказать, что там не творится.

Говорить и пытаться анализировать то, что происходит в стране в данную минуту, пока нет смысла. Потому что, то, что происходит, скорее похоже на имитацию движения, чем на само движение. Проблемы кажутся высосанными из пальца и настолько мизерными, что задумываешься, всерьез ли они это делают или просто до конца света хотят потянуть время?

Неужели самые важные новости в нашем закавказском мире - это вопрос о том, войдут или не войдут оппозиционные силы в парламент? А если войдут, то все ли войдут, или несгибаемые «Еднацы», следуя заветам своего киевского Николаича, не войдут? А если войдут, то сядут ли рядом с другими парламентариями, или будут только толкаться в буфете и требовать долива после отстоя пены?

Честное слово, все это настолько мелко, что даже неудобно про это говорить. Неудобно, но приходится.

Да, вот новость! На небосклоне засияла новая-старая звезда в лице Георгия Гахария. Это наш бывший премьер-министр, который в феврале ушел с поста, а в мае вернулся. Вернулся не на свой пост, естественно, а вольным каменщиком… сиречь, новой партийной силой, которая называется «Сакартвелосатвис» («За Грузию»). Название можно было бы выбрать и пооригинальнее, но это дело хозяйское. В узком кругу ограниченных политиканов, а также в широкой бездельничествующей массе, сразу начался галдеж и лай, а чьи, мол, интересы он, Гахария, будет представлять? И не очередная ли это сила, которую будет финансировать многоликий наш Бидзина Иванишвили? А может он новое лицо Миши?

К сожалению, наши нескончаемые бдения дальше Бидзины или Миши не ушли. Или Миша, или Бидзина, вот и весь сказ. «Мишисты» говорят, что Гахария – это проект Бидзины, что он питается Бидзиниными финансами и будет, как бы противодействуя «Грузинской мечте», на самом деле продолжать их нелегкий труд и дум высокое творение. «Мечтатели» в свою очередь говорят, что Гахария питается нечистыми деньгами Кезерашвили, который является кассиром Миши С.

Короче говоря, полный раздрай и непонятки. А Гахария между тем начинает свою предвыборную игру, и посмотрим, что из этого выйдет. Он симпатичный парень, но насколько он искренний и деловой в новом амплуа, это мы будем посмотреть. Очень хочется, чтобы он играл в правильную игру, хотя… хотя, не знаю. Я уже, прости господи, никому не верю.

Но по большому счету это тоже не очень интересно. Потому что, как говорил мудрый Соломон, «что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

Золотые слова!

Свой сегодняшний долг я выполнил, отметил самые главные новости нашей политики и теперь снова окунаюсь в холодное прошлое, а именно в 86-й год.

Это был год, когда я, совсем еще салага, только что верой и неправдой отслуживший срочную армейскую службу, поступил работать в Министерство культуры Грузии, в музыкальное управление. Про работу сего управления я уже говорил и повторяться не буду, дабы не прослыть занудой. В один прекрасный день меня вызвал начальник управления и сказал, что на месяц посылает меня в Москву, на курсы повышения квалификации. И послал.

Целый месяц я и мой коллега-ровесник жили в Москве, рядом с Белорусским вокзалом, в общежитии для повышающих квалификацию. Со всего Союза туда направлялись такие же кадры, как я, и мы повышали и повышали свою квалификацию. Надо сказать, что дело это было довольно интересное, и выпито было немало. Нам читали лекции довольно интересные люди, нас водили в театры, даже на неделю повезли в Ленинград, там мы тоже немножко повысили свою квалификацию, и потом, нагруженные всеми знаниями и с воспаленной печенью вернулись в Тбилиси.

Система повышения квалификации была в то время довольно распространенным явлением, и со многих предприятий, ведомств, министерств и т.д. сотрудники направлялись или в столицу, или в другие места нашей необъятной родины, и там, в течение определенного времени, они посещали лекции-беседы и мило проводили время. Не знаю, давала ли подобная практика какие-нибудь ощутимые результаты, не очень мне в это верится, но в то время большинство таких, и не только таких, мероприятий проводились для галочки. Кто-то за это получал зарплату, кто-то отчитывался, что «охвачено такое-то количество людей», кто-то воспринимал это всерьез, а кто-то, вроде меня, отлично проводил время за государственный счет.

Вернувшись назад, я напрочь забыл, чему меня там учили, да и никто меня об этом и не спрашивал. Была разнарядка послать молодого специалиста, и меня послали.

Прошли года. Вернее, прошло около сорока лет. Я думал, что подобная практика канула вместе с Союзом. Ан нет. Не канула.

Совсем недавно, работая в одном госучреждении, я был вызван на ковер к вышестоящему начальству и в приказном порядке послан на курсы повышения квалификации. Оказывается, есть организация, которая ухитрилась заключить договор с государством и обязалась поставлять ей своих сотрудников, чтобы их квалификация периодически повышалась.

Дело вроде бы неплохое, если подойти к нему творчески и со вкусом. Время сейчас лихое, много что меняется, и здравомыслящий чиновник будет только рад, если его знания будут оттачивать за государственный счет. С нашей конторы собрали двадцать человек и послали… нет, не в Москву, конечно, и даже не в славный город Вашингтон, который сегодня намного ближе к нам, чем Москва. А послали в другой конец города Тбилиси, чтобы мы три раза в неделю, с 14 до 18 часов слушали лекции умных людей и повышали свой профессиональный уровень.

Надо сказать, что в эти двадцать человек попали как наши работники ВОХРа, так и канцелярские работники, чиновники, бухгалтера и т.д. Очень разночинная была компания. Я тогда еще удивлялся, как можно по одной программе учить стрелка, бухгалтера, секретаршу-машинистку и чиновника, ответственного, скажем, за учебу трудновоспитуемых подростков. Мы сели в кружок, как анонимные алкоголики, а лекторша, молодая девочка с высоким голоском и острым носиком, начала предлагать нам разного рода деловые игры.

Ребята, я человек, измученный нарзаном, я многое повидал в своей жизни и думал, что она, эта самая жизнь, меняется в правильном направлении. Но в очередной раз я ошибся.

Невольно вспоминал я месячник повышения квалификации сорокалетней давности и понимал, что тогда все было более продумано. При желании тогда действительно можно было узнать что-то полезное и нужное для дела и души.

А тут нас, абсолютно разных по специальности и интересам людей посадили в кружок и заставили играть в игры на уровне детского садика. К примеру, нас разбили на две группы и заставили соревноваться, кто быстрее построит пирамидку из коктейльных соломинок! Я не шучу, клянусь мамой. Эта игра должна была выявить наши способности к коллективному решению той или иной проблемы. И мы принялись строить. Так как я оказался самым старым, моя группа послала меня к соперникам, чтобы я шпионил в нашу пользу и мешал им, травя анекдоты и выкидывая коленца. В итоге наша команда выиграла, наша пирамидка оказалась хоть и безобразной на вид, зато устойчивой. А соперники погнались за красотой, но их творение рассыпалось, заваливалось на бок, и, будь они в Древнем Египте, старина Хеопс за такой проект их отнюдь не похвалил бы. Может быть, даже бросил злым львам на съедение. Потом мы шли вместе по улице и пытались понять, как строительство пирамидки должно было помочь нам в нашей дальнейшей работе.

Три раза в неделю ходили мы на эти курсы и занимались подобной ерундой. А если бы отказались туда ходить, это могло закончиться для нас плачевно – нас погнали бы с работы.

В конце курса даже случились экзамены, и кто-то срезался. Потом была переэкзаменовка! В общем, бред сивой кобылы, а по большому счету – очередная любительщина и дилетантизм. Примерно то, что творится в нашей политике.

Кто-то увидел, что на Западе так делают, и решил продублировать это и у нас. Наскоро обучили молодых ребят каким-то навыкам, создали структуру, назначили там директора, и структура зафурычила. И в обязательном порядке разные госучреждения проходили там эту бодягу и тратили время на фигню.

А директор сего заведения, в данном случае директриса, важно заходила на наши т.н. лекции, глядела на нас свысока и каждый раз предупреждала, что посещаемость должна быть строгой и за пропуски будут карать. Кроме посещаемости ее ничего больше и не интересовало. Спросить ее, она делала важное дело, приносила пользу государству.

Вот так и живем. Весело и познавательно.

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