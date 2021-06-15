Георгия Гахария пересаживают в одну лодку с Саакашвили

Георгий Гахария становится главным объектом критики для партии власти. «Грузинская мечта», в частности, осудила его за жесткий разгон протестовавших в ходе «гавриловской ночи» 20 июня 2019 года, когда ранения получили свыше 300 человек.

После ухода Георгия Гахария с поста премьера и основания собственной партии, в которую за ним последовали многие высокопоставленные чиновники, его бывшие однопартийцы не скупятся на обвинения в его адрес. В последние дни власть все чаще стала вспоминать о превышении полномочий в ходе разгона протеста «гавриловской ночи». Почин задал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, который 14 июня резко раскритиковал действия тогдашнего главного полицейского страны:

«Операцию планировали двое. Это были [Георгий] Гахария и его зам. Они планировали все из здания. Возникают вопросы. К примеру, почему спецназ стоял за воротами, а не внутри двора за решеткой. Он отвечал за планирование операции с заместителем ... Когда я позвонил из Баку, он сказал, что не может защищать парламент. Я был ошарашен, это была его совершенно непонятная позиция. Это была ошибка или, может быть, какие-то сознательные «ошибки», я не могу сказать ... Но можно было намного проще отразить этот штурм».

Эстафету принял вице-спикер парламента Гия Вольский, который обвинил Гахария в некомпетентности и скрытой деятельности в интересах Михаила Саакашвили и «Нацдвижения»:

«Когда общество, товарищи по команде ждут, что на высоком профессиональном уровне будет проведена операция с минимальным количеством пострадавших, как среди сотрудников полиции, так и среди демонстрантов, появляются вопросы, которые с февраля переросли в подозрения в сговоре с «Нацдвижением». Георгий Гахария принимал совершенно непонятные решения».

В оппозиции саму постановку вопроса считают неумелой попыткой сведения счетов с опальным чиновником. По словам члена политсовета «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, нападки на бывшего премьера – форма саморазоблачения власти:

«Они признают, что весь период их правления был провальным, начиная от экономики, заканчивая спецоперациями. Как мог первый номер списка «Грузинской мечты» в одночасье стать плохим, неэффективным неудачником? Тогда чем лучше остальные? Просто Гахария посмел и вышел из зоны влияния, и давление на него усилилось. «Грузинская мечта» разваливается, это результат внутренней борьбы».

В свою очередь, глава партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе задался вопросом, как могло случиться, что после разгона митинга Гахария был повышен до должности премьера, если был настолько непригоден?

По всей видимости, внятного ответа на этот вопрос нет в рядах правящей партии. По мнению самого Ираклия Кобахидзе, повышение Гахария произошло под влиянием внешних факторов:

«После 20 июня в партии назрел вопрос, чтобы Гахария освободил кресло главы МВД, но что-то изменило это решение. Говорю «что-то», а не «кто-то», придет время, причина будет названа».

Сам Георгий Гахария, находясь в Брюсселе, где встречается с европарламентариями, никак не отреагировал на новые обвинения в его адрес. В самой партии Гахария «Для Грузии» посчитали, что истерика в правящей партии обусловлена страхом потери власти. Как в шутку заявил член политсовета Бека Лилуашвили, «не исключено, что в правящей партии договорятся до того, что Гахария и есть сам Саакашвили».