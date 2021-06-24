Отмена штрафов как повод помириться с избирателем

Власти Грузии шаг за шагом снимают с жителей страны бремя ковид-ограничений. Вслед за решением отменить комендантский час в правительстве заявили о готовности освободить от уплаты штрафов тех, кто нарушал правила, пока он действовал. Оппоненты властей и неправительственный сектор связали это с приближающимися выборами.

Власти готовы «простить» жителям Грузии их проступки на общую сумму примерно в 76 миллионов лари. Люди, нарушившие за год правила безопасности, принятые в связи с пандемией, и до сих пор не выплатившие государству разные суммы, будут освобождены от выплаты штрафов.

Соответствующая инициатива правительства уже внесена в парламент, сообщил на сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили:

«Сегодня парламенту Грузии были представлены два законопроекта, касающиеся тех людей, которые из-за нарушения установленных в период пандемии регуляций были привлечены к административной или уголовной ответственности. В рамках данных инициатив будут амнистированы около 245 тысяч наших сограждан и 344 юридических лица. Речь идет о неуплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок. Естественно, это решение мы приняли исходя из тяжелого социально-экономического положения. Мы хорошо понимаем, что во время пандемии наши граждане и бизнес пострадали, 2020-й был тяжелым годом, и эти штрафы для них – дополнительное бремя. Естественно, соблюдение правил обязательно, но также важно облегчить экономическое положение наших граждан».

Примечательно то, что со схожей инициативой сегодня выступили и представители «Национального движения». Журналистам об этом рассказал один из членов этой партии – Леван Бежашвили:

«Первый законопроект касается объявления амнистии по уголовным делам, начатым правоохранительными органами в связи с нарушениями режима пандемии. Существует много вопросов и споров о том, насколько эти дела были справедливы и соответствовали конституции. И второй важный законопроект, который охватывает большее число людей, – это освобождение их от выплаты административных штрафов, выписанных в период пандемии. Вы знаете, что в этот период выписывались неоправданно высокие штрафы».

Действительно, не каждый может себе позволить выплатить 2000 лари за нарушение правил изоляции, карантина и комендантского часа, штраф на такую сумму выписывают физическим лицам, а юридических штрафуют на 10 тысяч лари. Повторное нарушение правил может повлечь за собой уголовную ответственность. Впрочем, уже с первого июля граждане смогут свободно передвигаться в ночные часы, не опасаясь санкций.

Такую активность грузинских политиков приветствуют в неправительственном секторе, однако не скрывают своей озадаченности.

Схожие шаги власти предпринимали и в прошлом году перед парламентскими выборами, несмотря на заявления эпидемиологов о постоянно ухудшавшейся ситуации, говорит аналитик Центра по правам человека Лазаре Джибладзе. Вот и сейчас, в преддверии выборов в органы местного самоуправления власти отменяют комендантский час, несмотря на дефицит вакцин и сообщения о росте случаев заболевания «индийским штаммом», а также говорят о заботе о нарушивших ковид-регуляции.

«У нас много дел, жалоб жителей Грузии, оспаривающих штрафы, выписанные им во время пандемии. Все это время вырисовывалась тенденция – по сути, эти дела в судах не рассматривались, что дало нам основания считать, что власти запланировали амнистию до выборов. Конечно, мы приветствуем этот факт, но использование этого вопроса для достижения предвыборных целей просто неприемлемо. Мы и в прошлом году говорили, что такие мероприятия не должны иметь место перед выборами. А амнистия, в то время как пандемия не завершилась, побудит людей думать, что и в будущем, если будут введены какие-то ограничения, штрафы за их нарушение спишут. А это единственный механизм для того, чтобы люди следовали правилам», – сказал Лазаре Джибладзе.

Аналитик считает, что выходом из сложившегося положения может стать сокращение размеров штрафов и неприменение санкций в отношении людей, вынужденных в разных ситуациях нарушать правила. К критике властей сегодня присоединилась и омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Правда, Народный защитник ставит акцент на отказе от ограничений, в необходимости которых власти долгое время убеждали жителей:

«Предмет нашей критики – конкретные решения правительства, касаются они принятия ограничений или их отмены, они не аргументированы. Почему отменяются конкретные ограничения, когда в стране высокий показатель заболеваемости, смертности и у нас нет вакцин? Я думаю, что в будущем этот вопрос, в том числе и со стороны граждан, может стать предметом обжалования в направлении защиты их жизни и здоровья».

Народный защитник не выступает против отмены ограничений, но требует от властей дать четкие разъяснения: почему в схожих тяжелейших эпидемиологических ситуациях (наблюдавшихся в Грузии в разное время после объявления пандемии) принимаются совершенно разные решения. Этих пояснений ждет и эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе:

«Почему вводят комендантский час или почему его отменяют? Это обязательно должны объяснить четко и аргументировано. И это не должны объяснять некомпетентные люди. Мы должны знать точно: кто из членов Координационного совета ответственен за ту или иную тему. Те, кто, как я считала, ответственны, говорили мне: «я не ответственен за это, не ответственен за то». Я правда считаю, что комендантский час был бессмысленным. Но мы все же должны четко понимать, что такое тяжелое положение, по каким критериям мы его оцениваем. Иначе все выглядит как перенос ответственности на граждан, попытку их запугать».

Вообще, отмену комендантского часа и списание штрафов приветствуют и жители Грузии, и третий сектор, и даже оппозиция, однако именно из-за нежелания пояснять эти действия и уточнять, почему они были приняты именно сейчас, у общества возникает ощущение, что все ограничения и санкции используются с целью «помириться с обиженным народом», – заявил сегодня лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.