Граждане Грузии будут судиться за свою немецкую мечту

Группа граждан Грузии, находившихся на заработках в Германии, возвращается домой раньше запланированного и намерена обратиться в суд. Они говорят, что, несмотря на обещания грузинских и немецких чиновников, наниматели так и не начали им платить заработок, причитающийся по контракту.

Эта группа граждан уехала на сезонные заработки в Германию в начале мая. Вскоре по приезде они забили тревогу: условия проживания и оплаты, по их словам, кардинально отличались от обещанных контрактом.

Эта история в Грузии получила большой резонанс. В Агентстве по трудоустройству Минздрава Грузии пообещали решить вопрос в сотрудничестве с немецкой стороной. Группу, в составе которой находилось более 20 человек, перевели на другой объект. Впрочем, как говорит Джаба Чачанидзе – один из тех, кто уехал на сезонные заработки в Германию, проблема оплаты работы так и не была решена.

«Когда такие же проблемы возникли у нас с первым нанимателем – нам пришлось оспорить это, обратиться к телевидениям, и только через месяц и одну неделю нам поменяли нанимателя. А фактически и с ним, новым нанимателем, проблема осталось той же. Мы получили примерно по 350-400 евро, когда должны были 1300», – рассказывает Джаба Чачанидзе.

В составе этой группы вместе с ним находилась и Нато Пхаладзе. Она говорит, что первый раз контракт они увидели только в аэропорту – когда улетали в Германию. Документ, выданный грузинским Агентством по трудоустройству, был составлен только на немецком языке. Однако ни первый, ни второй наниматель не согласились на почасовую оплату, из-за чего их заработок оказался значительно меньше ожидаемого:

«Как только нас встретил наниматель, он первым делом попросил показать контракт. Но, просмотрев, сказал, что это глупости, он его не признает и у него есть свой контракт. Ни один из нанимателей не соглашался с почасовой оплатой. Но если они с самого начала не были согласны – для чего приняли нас? Или для чего нас отправили отсюда?»

Граждане Грузии, считающие себя обманутыми, решили вернуться в Грузию раньше запланированного. Впрочем, и те, кто остался, солидарны с уехавшими в намерении обратиться в суд, говорит Джаба Чачанидзе:

«Мы соберемся. В суд будет направлен иск от имени нас всех, 24 человек, против Агентства по трудоустройству. Этот иск касается возмещения морального ущерба, материального, плюс возмещение тех расходов, которые у нас здесь были – все до последнего тетри! По поводу всего этого мы проведем консультации с юристами».

В Объединенных профсоюзах обещают проконсультировать граждан Грузии после приезда и, вероятно, окажут им юридическую помощь. Организация выступила в поддержку этих людей, когда они еще первый раз публично заявили о тех трудностях, с которыми столкнулись в Германии. По словам главы Объединенных профсоюзов Ираклия Петриашвили, детально говорить о планах можно будет только после встречи с гражданами Грузии, намеревающимися судиться с Агентством по трудоустройству.

В самом агентстве пока ситуацию не комментируют.

О возможности легального временного трудоустройства граждан Грузии в Германии было объявлено в феврале. Межгосударственная программа тогда вызвала большой ажиотаж среди жителей страны. Спустя только сутки после открытия портала на сайте зарегистрировалось около 60 тысяч человек. В начале апреля Германия приняла решение увеличить квоту для Грузии в 10 раз – с 500 до 5 000 человек. По информации на май, в рамках программы с 15 апреля в Германию уехали четыре группы граждан Грузии – в общей сложности 54 человека.