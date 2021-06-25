IQan и «Эхо добра»

Сегодня в Сухуме на площадке АРСМИРА (Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия) состоялась пресс-конференция председателя молодежной организации IQan Мате Цквитария и его заместителя Дмитрия Турнанба. Они рассказали о работе своей организации, функционирующей в Очамчыре при поддержке международных неправительственных организаций.

Цвитария проинформировал:

«Наша организация существует с момента ее регистрации четыре года. Основные цели и задачи нашей организации – это развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи. Многие задают вопрос: «Почему ваша организация так называется – «Ай кен»? В переводе с английского «I can» – «я могу». Но в написании названия у нас первые две большие буквы – IQ», то есть коэффициент личного интеллекта, это то, что находится во главе угла нашей деятельности. За четыре года нашей организацией было реализовано большое количество проектов. Я хочу остановиться на самых крупных из них, которые были. При поддержке ЕС и ПРОООН был реализован проект, который назывался «Интеллектуальный дом». В частности, в Очамчыре, в спортивно-гостиничном комплексе «Жемчужина», был проведен двухдневный тренинг с участием молодежи из пяти городов Абхазии. Использовали игровую методику. В основу были положены интеллектуальные игры, которые у нас всем известны, – «Своя игра», «Что, где, когда», «Брейн-ринг», – и которые были адаптированы под абхазские реалии. Уже сложилась группа молодых людей из пяти городов в количестве свыше 150 человек, которые по окончании проекта создали свои инициативные группы, организовали команды и продолжают участвовать на республиканском уровне в интеллектуальных играх».

Но больше всего вопросов журналистов прозвучало в связи с проектом по оказанию помощи молодежью одиноким старикам Очамчыры. Цквитария говорит:

«При поддержке фонда «Амшра» и чешской неправительственной организации NESEHNUTÍ мы реализовывали проект «Эхо добра», который был направлен на то, чтобы оказать помощь одиноким старикам. Я живу всю жизнь в этом городе. Город маленький, и мы все в нем друг друга вроде бы знаем. Но то, что у нас есть вот такие люди, одинокие, которые не получают помощи ни от родственников, ни от кого, мы не знали – попросту потому, что эти люди находятся в каком-то своем мире. Они не говорят о себе, не говорят, что им нужно, и мы узнали о них только благодаря их соседям».

Члены организации взяли под опеку пятнадцать человек, которые сами никуда за помощью не обращались, причем далеко не все они получают российскую пенсию. Цквитария уточнил:

«В основном это русские пожилые люди, которым за семьдесят. И когда мы задаем им вопрос, почему получилось так, что вы остались одни, они говорят, что их родные, к сожалению, покинули этот мир, а те, которые живут в России, не всегда им помогают в должной мере. При этом мы наблюдаем, что они их оправдывают, им не хочется говорить, что они не получают от них помощи. Они говорят: «Да, у меня там есть родственник, но у него жена, свои проблемы, и я его понимаю. Мы видим, что они с доброй душой, абсолютно не злые, даже если им кто-то не помогает, кто должен был бы».

На вопрос, в чем заключалась их помощь старикам, он ответил:

«Продукты питания, теплые вещи зимой, лекарства… Мы договаривались с аптеками, аптеки регулярно предоставляли лекарства на безвозмездной основе. Спасибо аптекам, спасибо всем неравнодушным людям, потому что этот вопрос очень остро стоит. Но основное, что им необходимо, – это человеческое общение. Это было настолько тяжело эмоционально – когда ты приходишь к человеку и понимаешь… Вот у тебя есть знакомый, который переживает, что автомобиль долго не может купить. А здесь человек, которому элементарно нужен хлеб, крупа и что-то такое. И просто ему нужно с кем-то поговорить».

Ресурсы организации ограничены, но благодаря ей о нуждах этих одиноких людей узнали соцслужбы, благотворительный фонд «Киараз».

Мате Цквитария подчеркнул важность осуществляемых ими проектов в деле интеграции населения Гальского района (в старых границах) в жизнь Абхазии. Ведь не секрет, что большинство выпускников тамошних школ уезжает учиться в вузы Грузии. Но есть и те, кто поступает учиться в Абхазский госуниверситет. Благодаря осуществлению своих проектов, руководители организации познакомились со способными и талантливыми гальскими школьниками.

Дмитрий Турнанба остановился на проекте «SmART Class»:

«Вчера как раз у нас состоялась презентация нашего «Смарт класса». На базе очамчырской второй русской школы. Это такие неформальные занятия – уроки, которых нет в школах. Тем не менее они нужны и приносят пользу. Вот, к примеру, у нас есть молодой очамчырский парень Тимур Пилия. Он разработал методику занятий по мнемотехнике. Это техника, которая позволяет запоминать различные вещи. Можно учить иностранные языки с помощью этой техники. В принципе, это техника, которая позволяет развивать память методом ассоциаций».

Журналисты поинтересовались, чем еще занимаются Мате Цквитария и Дмитрий Турнанба, и узнали, что первый преподает игру на гитаре, а второй работает в банке.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии