Коронавирус в Грузии: 585 новых случаев заражения, 11 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 585 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены после проведения около 36 тысячи тестов на коронавирус. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил – 2,65%, за последние две недели – 2,49%, а за последнюю неделю – 2,33%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 363 522.

Более 63% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 370. В Имерети выявили 64 случаев заражения, в Квемо Картли – 44, в Аджарии – 39, в Кахетии и в Самегрело и Земо Сванети – по 23, в Шида Картли – 8, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 12, в Гурии – 0, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 266.

Выздоровели 953 человека, их общее число выросло до 349 658.

На данный момент в Грузии более 8,5 тысячи активных случаев коронавируса. Из них 2 576 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах. Состояние 596 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключен 161 человек.

5 398 граждан (около 63% активных случаев) лечатся на дому, а 585 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 40 человек, в самоизоляции остаются более 7,4 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 27 июня достигло 253 988. Это около 6,9% от всего населения Грузии.