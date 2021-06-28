Веерные отключения обернутся протестами?

Ветераны Отечественной войны народа Абхазии предъявили правительству ультиматум: если за месяц проблемы в энергетике не будут решены и веерные отключения не отменят, они призовут граждан ко всеобщей акции протеста. В минувшую пятницу госкомпания «Черноморэнерго» ввела веерные отключения электроэнергии, чтобы ограничить бесконтрольное потребление, связанное с деятельностью майнеров криптовалюты.

Энергетический кризис в Абхазии не только не ослабевает, с течением времени он становится все глубже, а ситуация – все безнадежнее. В истории Абхазии еще не было случая, чтобы ограничения подачи электроэнергии начались в разгар лета. Обычно их вводят в начале года в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС.

В этом году энергетики говорят о стремительном и неконтролируемом росте потребления из-за деятельности майнеров, добывающих криптовалюту. Электроэнергия в Абхазии практически дармовая, кроме того – за нее можно и вовсе не платить.

25 июня госкомпания «Черноморэнерго» ввела веерные отключения электроэнергии в ночное время, об этом сообщил гражданам заместитель главного инженера Саид Блабба:

«На сегодняшний день наше потребление составляет 6,5 миллиона киловатт/часов в день, что превышает предыдущие периоды на 2,5 миллиона киловатт/часов. Мы прогнозируем дефицит электроэнергии свыше 400 миллионов киловатт/часов. В связи с этим мы вынуждены вводить веерные отключения по два часа в ночное время. График будет щадящий, так как мы в разгаре курортного сезона. С целью экономии электроэнергии, для уменьшения количества перетока, который будет запрошен у Российской Федерации, и для экономии воды в Джварском водохранилище данный график будет держаться, скорее всего, до конца курортного сезона. После его окончания он будет пересмотрен, скорее всего, в сторону ужесточения».

В интервью Абхазскому телевидению председатель совета директоров ООО «ИнгуриГЭС» Леван Мебония рассказал о ситуации, которая сложилась на станции, и подкрепил цифрами заявление о неконтролируемом и стремительном росте энергопотребления в Абхазии.

В частности, он проинформировал, что в прошлом году соотношение потребления электроэнергии стало 70% в пользу Абхазии, 30% в пользу Грузии. В этом году доля Абхазии выросла еще больше. В результате, прибыльными были только три месяца, что не позволяет окупать затраты на эксплуатацию станции и выплату заработной платы сотрудникам ИнгурГЭС. Если не принять срочные меры и не уменьшить потребление в Абхазии, компания «ИнгуриГЭС» не сможет функционировать.

По словам Мебония, станция при хорошей гидрологии и отсутствии дефицита воды в водохранилище в состоянии выработать до 1 миллиарда киловатт/часов электроэнергии. А прогнозируемое потребление в Абхазии – до 1,5 миллиардов киловатт/ часов, это огромный дефицит, который можно покрыть только за счет импорта электроэнергии.

Потребление в Абхазии в мае 2018 года составляло 100,3 миллиона киловатт/часов, в мае 2019 года – 98,8 миллионов киловатт/часов, в мае 2020 года – 158 миллионов киловатт/часов, а в мае 2021 года – 208,7 миллиона киловатт/часов.

Леван Мебония считает, что потребление растет такими темпами, что на его покрытие скоро не хватит всей энергии, вырабатываемой ИнгурГЭС:

«Всего ИнгуриГЭС не хватит, чтобы это покрыть. Даже если Грузия не будет ничего брать, начиная с сентября по апрель, даже при этом ИнгуриГЭС не в состоянии покрывать то потребление, которое существует сегодня в Абхазии. Такие проблемы решаются путем учета электроэнергии: не заплатил, надо отключить, потому что электричество, как все остальные продукты деятельности человека, стоит денег. Построить мегаватную электростанцию стоит около полутора миллионов долларов, а Абхазия потребляет, скажем, в декабре 400 млн киловатт/часов – это примерно стомегаватная станция!»

Выход из сложившейся ситуации заключается в жестком контроле потребления: надо установить счетчики и ввести экономически обоснованный тариф. Пока это не будет сделано, надо ограничивать потребление. Сейчас это ограничения на 2-4 часа в день, но зимой в январе-феврале с падением уровня воды в водохранилище ограничивать потребление, возможно, придется на десять и более часов в день, говорит энергетик.

Импортируемую из России электроэнергию он предлагает направить самым крупным потребителям, каковыми являются майнеры, тогда им придется платить по российской цене. Зато это разгрузит сеть и повысит качество электроэнергии для обычных потребителей.

Тем временем на введение веерных отключений отреагировали ветераны Отечественной войны народа Абхазии из общественной организации «Аруаа». Энергетический кризис они отнесли на счет некомпетентности и авантюрной политики, проводимой руководством страны. К такой ситуации, по их мнению, привело решение президента и правительства о легализации майнинга.

«Нет сомнения, что теперь народу будут говорить, что необходимо передать в аренду или продать перепадные ГЭС на реке Ингур и энергосети страны на условиях инвестора, повысить в разы цену на электроэнергию и выдавать это за всеобщее благо», – пишут ветераны.

Высший совет «АРУАА» выдвинул ультиматум: если правительство в месячный срок не решит проблемы в энергетике и не отменит веерные отключения, ветераны призовут граждан ко всеобщей акции протеста.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия