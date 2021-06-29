В абхазской энергосистеме произошла очередная крупная авария

В городе Очамчире произошел пожар на электроподстанции. В результате ЧП часть города и несколько сёл района остались без электричества, сообщает пресс-служба МСЧ самопровозглашенной республики Абхазия.

В ликвидации возгорания были задействованы два пожарных и одно спасательное отделение. В результате пожара было повреждено закрытое распределительное устройство. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба «Черноморэнерго», из строя выведена большая часть оборудования подстанции. На месте аварии работают энергетики и спасатели.

На месте пожара побывал абхазский президент Аслан Бжания. Как пишет «Апсныпресс», он проводит совещание в администрации района.

Сегодня же произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередач «Бзыбь» – 220 кВ. Причиной аварии стал удар молнии по подвесным изоляторам на опоре №17.

Ещё одна авария произошла Сухумском районе – из-за непогоды вышла из строя линия 10 кВ. «Введутся ремонтные работы. Напряжение будет подано в ближайшее время», – заявили в «Черноморэнерго».

Отметим, что накануне в Абхазии вступил в силу график веерных отключений электроэнергии.