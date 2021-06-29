Обзор грузинской прессы

Многие страны мира закрывают свои границы для граждан России из-за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации, вызванной распространением дельта-штамма коронавируса. Ряд грузинских инфекционистов советуют правительству сделать то же самое до начала туристического сезона, пишет газета «Резонанси». В пример они приводят Абхазию, где из-за бесконтрольного наплыва туристов из РФ с начала июня растет число случаев заболевания коронавирусом, говорится в статье. А власти Финляндии заявили о резком увеличении случаев инфицирования дельта-штаммом после возвращения футбольных болельщиков из Санкт-Петербурга, побывавших там на матче между сборными в рамках группового этапа Евро-2021. Своими рассуждениями на этот счет с изданием поделился заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ладо Кахадзе:

«Я не хочу, чтобы кто-то считал, что Россия наш враг и потому мы должны все ужесточать. Здесь самое главное – эпидемиологическая безопасность. Мы должны действовать разумно, и если поступим именно так, то, думаю, никто не останется в обиде, поскольку никто не желает ухудшать ни наше положение, ни положение туристов. Мы должны учесть весь опыт, чтобы не довести ситуацию в стране до введения новых ограничений. Некоторое время назад мы ввели кое-какие обязательные дополнительные мероприятия для людей, прибывающих из Индии, было бы неплохо создать дополнительный «фильтр» для всех людей, планирующих посетить нашу страну».

Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе, например, считает необходимым обязать всех приезжающих из России проходить 14-дневный карантин, а аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов – сторонник более радикальных мер, он считает необходимым запретить въезд в страну туристов из тех стран, где фиксируется большое количество зараженных т.н. индийским штаммом. Иначе стоит ожидать ухудшения ситуации, а значит, и очередного провального туристического сезона, пишет издание.

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За последние 10 дней грузинские оппозиционеры осуществили несколько визитов в США, пишет газета «Квирис палитра». Вашингтон посетила делегация «Единого национального движения», к которой присоединился Михаил Саакашвили из Украины, там же побывали и представители партии «Лело» и Георгий Гахария. Тогда независимый депутат Саломе Самадашвили писала в соцсети: «Удивленный «грузинским штурмом» сенатор Джим Риш напомнил нам публично, что свою судьбу мы должны решать сами». Этот «штурм» – попытка грузинских политиков получить благословение западных покровителей, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«Все оппозиционные партии пытаются заручиться поддержкой Вашингтона и вернуться в Грузию с расправленной спиной в качестве силы, с которой стоит считаться. Впрочем, мы можем сделать выводы исходя из заявления Риша. Посыл таков: вы не должны бегать в США, но искать поддержки у населения вашего государства. Ни политические партии, ни власть, ни оппозиция не имеют реальной поддержки в Грузии. Я уверен, что оппоненты «Грузинской мечты» тем людям, с которыми они встречались в США, доказывали, что партия власти на выборах не получит и 43% голосов. Но, по сути, сегодняшний успех обеспечивает «Мечте» именно слабость оппозиции. Не могу сказать, получит ли «Грузинская мечта» 43%, но уверен, что визиты оппозиции в США выставляют их в более неадекватном свете, чем представителей власти».

Сейчас их оппоненты поглощены обсуждением темы реформы судебной системы, однако она менее интересна для рядовых граждан, которых не касается этот вопрос, считает респондент издания. «Грузинская мечта» понимает это, потому и игнорирует эту тему. Учитывая этот факт, оппозиция для привлечения избирателя должна сосредоточиться на других, близких большинству граждан вопросах, которых скопилось немало, считает политолог.

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«12 лет тюрьмы за два стебля марихуаны – Дело Гиоргия Слоева» – статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство netgazeti. 15 апреля в Тбилиси был задержан гражданин Гиоргий Слоев за незаконное культивирование марихуаны (статья подразумевает от 6 до 12 лет заключения под стражу). Друг обвиняемого – музыкант Гиоргий Джимшиашвили сообщил изданию, что марихуана принадлежала ему:

«Я попросил Гиоргия арендовать для меня квартиру, но он был занят, и это сделал его друг. Потом на протяжении трех месяцев я каждый день ходил в эту квартиру, и это всем известно. Перед тем, как его задержали, у меня были проблемы со здоровьем, и я попросил своего другого друга привезти в квартиру воду, но Гиоргий проявил инициативу (и отвез сам). (В это время) без всякого ордера и документа (полицейские) вошли в квартиру и задержали его. Видимо, следили и, когда увидели, что он будет в таком месте, где есть марихуана, задержали. На самом деле эта марихуана принадлежит мне, я этого не скрываю», – сказал Джимшиашвили.

Супруга задержанного – Кетеван Миндиашвили утверждает, что во время ареста полицейские применили непропорциональную силу в отношении Слоева и вынудили его дать ложные показания.

«Полицейские сами написали эти показания и заставили их подписать путем угроз и физической расправы. Моего супруга избили бутылкой с водой. Когда я пришла в отделение, угрожали и мне, сказали, что задержат: будь благодарна, что ты на свободе, ведь ты и сама торгуешь», – говорит Миндиашвили.

Кроме всего, адвокат задержанного утверждает, что марихуана не содержала одурманивающих свойств, и полицейские взвесили растение вместе с корнями, из-за чего вес вырос настолько, что культивацию растения можно было расценить как уголовное преступление, пишет netgazeti.