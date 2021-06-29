Людмила Лолуа: «Места забронированы до глубокой осени»

С 1 августа распоряжением губернатора Краснодарского края местные курорты будут доступны либо для вакцинированных туристов, либо приезжающим надо будет предоставить медицинскую справку об отрицательном результате ПЦР-теста, выданную не ранее, чем за три дня до вселения, а при наличии противопоказаний – справку об отводе от иммунизации. О том, как проходит в Абхазии курортный сезон, и как распоряжение краснодарского губернатора может повлиять на приток отдыхающих в Абхазию, мы беседовали с директором пицундского пансионата «Сосновая роща» Людмилой Лолуа.

– Людмила Родионовна, расскажите, пожалуйста, как у вас проходит курортный сезон?

– На нашем объекте все нормально, я думаю, что у других объектов и пансионатов заполненность тоже почти полная, стопроцентная. У меня, может, быть даже, и более чем 100%, потому что очень много отдыхающих с детишками, приходится покупать дополнительные места, располагать детей, в общем, все нормально.

– Какая перспектива у вашего объекта на лето? У вас уже забронированы места?

– У нас забронированы места до глубокой осени, до ноября, какие-то семинары к нам едут, группы, обо всех мы уже знаем, и договора у нас заключены.

– Нынешний курортный сезон начался и продолжается в эпоху ковида. На ваш взгляд, люди, которые к вам приезжают сейчас, как-то отличаются от публики, которая приезжала в доковидное время?

– Я особой разницы не замечаю, я со всеми беседую, у меня советский метод работы, я по-прежнему устраиваю встречи с отдыхающими, рассказываю им об Абхазии, о нашем пансионате, о наших правилах. Зал заполняется полностью, когда я с ними встречаюсь. Им все интересно, не могу сказать, что они чем-то отличаются.

– А отличаются как-то услуги, которые вы предоставляете туристам с поправкой на ковид? Какие меры профилактики вы применяете?

Многие мне говорят, что переболели ковидом, они ничего не боятся, другие говорят, что вакцинировались: «Мы знали, что едем, зачем рисковать?»

– У нас обязательно всем измеряют температуру во время заезда, у меня работает медицинский пункт, там круглосуточно дежурят медсестры, обязательно стоят антисептики на каждом столе. Наши горничные в день по два раза чистят антисептиком дверные ручки, столы, стулья, особенно в столовой. Работу столовой мы разделили на два этапа: первый – с часу до двух и второй – с часу до трех, чтобы не было скопления людей. У нас территория очень хорошая и большая, скученности людей нет. Я вот беседую с ними, и многие мне говорят, что переболели ковидом, они ничего не боятся, другие говорят, что вакцинировались: «Мы знали, что едем, зачем рисковать?» В основном они вот так настроены.

– У вас в этом сезоне были люди, которые заболели на отдыхе?

– Ни в прошлом году, ни в этом году, к нашему великому счастью, не было ни одного случая.

– Вы, наверное, уже слышали о распоряжении губернатора Краснодарского края Кондратьева о том, что курорты будут принимать только тех, кто вакцинировался или имеет справку об отрицательном ПЦР-тесте. Эти меры достаточно жестко ограничивают отдыхающих. Российские туроператоры заявляют о том, что многие люди не успевают вакцинироваться, не успевают получить вторую дозу вакцины или не могут привиться вообще из-за отсутствия вакцины. Начались отказы от брони, и там довольно напряженная ситуация. Она как-то сказывается на отдыхающих, которые планируют приехать в Абхазию?

– Со мной связались несколько семей, они меня спрашивали, как им приезжать в Абхазию? Я им отвечаю, что у нас официально пока никаких требований нет, единственное, что мы слышали, это решение по Краснодарскому краю. Мне кажется, если что-то подобное и у нас будет, то количество людей сократится, это, конечно, препятствие.

– В данный момент это решение по Краснодарскому краю не мешает туристам приезжать в Абхазию и отдохнуть здесь, правильно я понимаю?

– Сейчас не мешают, как ехали, так и едут, но они уже обеспокоены тем, что и у нас так будет. Так у нас еще и граница, это не беспрепятственное передвижение. Вы знаете, какие усилия требуются, чтобы перейти границу. Люди все это вместе сложат и не захотят ехать, я думаю.

– У нас начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Считаете ли вы, что это может быть связано с приездом туристов? И есть ли у вас опасения за успех курортного сезона в связи с этим?

Я не связываю рост заболеваемости с приезжими. Этот пик – от нашей безалаберности

– Я не связываю рост заболеваемости с приезжими. Пока у нас в Абхазии я не слышала о случаях, когда бы инфекция исходила от отдыхающих. Этот пик – от нашей безалаберности. В нашей маленькой Абхазии маленькое количество людей, все друг друга знают, и очень трудно удержаться от соблазна кого-то близкого поцеловать. А этого делать категорически нельзя, ученые всего мира говорят, что ковид распространяется воздушно-капельным путем. Надо все рекомендации соблюдать. Мы сетуем на всех и на все, а от нас тоже многое зависит.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия