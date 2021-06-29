«Распространение мутировавшего штамма идет по республике молниеносно»

Сегодня в Сухуме министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и еще пятеро руководителей медицинских организаций республики провели пресс-конференцию, посвященную ситуации в связи с распространением в ней коронавирусной инфекции. Поскольку эта ситуация становится все более тревожной, пресс-конференция была организована в условиях повышенных мер безопасности – в конференц-зале на четвертом этаже кабмина республики по улице Лакоба, где все журналисты сидели не только в масках, но и на приличном удалении друг от друга.

Эдуард Бутба, который был назначен министром 11 мая, сообщил:

«Рост заболеваемости в стране очевиден. Больные поступают в ковидные отделения уже, как правило, тяжелые, в большом количестве. 7 июня, скажем, у нас было 17 инфицированных выявлено за сутки, а на 29 июня – уже 138 за сутки. Что касается вакцинации. У нас в республике 6,5 тысячи доз вакцины «Спутник-V». Прививку от коронавируса в Абхазии сделали 4682 человека, 2197 из них привиты вторым компонентом вакцины. «Вакцинация проходит согласно протоколам».

Кампанию по вакцинации, которая началась в Абхазии как раз только 11 мая, первой партией доз планируется завершить в течение двух недель. На вопрос, будут ли выдаваться гражданам Абхазии сертификаты российского образца с QR-кодами, Эдуард Бутба ответил, что в этом направлении ведется работа, Минздрав ждет ответа от российских коллег. В Россию также направлены письма о поставке в Абхазию еще одной партии вакцины от коронавирусной инфекции.

В рамках борьбы с COVID-19 с начала пандемии до 29 июня Минздрав отпустил лекарственные препараты, антибиотики, инфузионные растворы, иммунодепрессанты, антикоагулянты, медицинское оборудование, лабораторные реагенты, средства индивидуальной защиты и другие изделия медицинского назначения, а также дезинфицирующие средства. ЦРБ Гудауты получила помощь на 140 миллионов 955 тысяч рублей. Инфекционная больница Сухума – на 27 миллионов 40 тысяч рублей. ЦРБ Гагрского района – на 20 миллионов, ЦРБ Ткуарчалского района – на 5 миллионов 705 тысяч рублей, ЦРБ Очамчырского района – на 9 миллионов 518 тысяч рублей.

Эдуард Бутба отметил, что в связи с ухудшением эпидобстановки Минздрав мобилизовал внутренние резервы по направлению в «красную зону» медработников из всех районов Абхазии, но при этом обратился и к Российской Федерации за помощью – чтобы при необходимости оттуда направили в Абхазию реаниматологов, инфекционистов, детских инфекционистов, профильных специалистов.

Есть ли обращения в связи с заболеваемостью ковидом от российских туристов? Трое туристов проходят лечение от коронавирусной инфекции в Инфекционной больнице Сухума, сказал главврач медучреждения Астамур Гуния. По его словам, обращаемость туристов в лечебные учреждения республики высокая. В настоящее время в Абхазии не введены жесткие ограничения по коронавирусу при въезде в республику, отрицательные ПЦР-тесты или справки о вакцинации не требуются.

В одном из СМИ было сообщение о выявленном в селе Сухумского района индийском штамме коронавирусной инфекции. Когда был задан вопрос на эту тему, главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик отреагировала:

«Я вам так скажу, что информация у вас неправильная. Мы отправляли на секвенирование пробы выборочно, это было по всей территории Республики Абхазия. Это были пробы, которые отвечали требованиям Ставропольского противочумного института на секвенирование. Когда мы им отправили, они прислали расшифровку, что столько-то – британского штамма, столько-то – индийского. Это не единичный случай. Распространение этого, скажем так, мутировавшего штамма идет по республике молниеносно. Почему? Потому что его контагиозность очень и очень высокая».

В прошлом году школы республики пришлось дважды закрывать на несколько месяцев на карантин, и потому учеба у большинства школьников была продлена нынче на июнь. Людмила Скорик сказала:

«Из 17 053 ковид-положительных пациентов, которых мы зафиксировали в Республике Абхазия, детей – всего 1 168. Весь 2020 год мы берегли детей, делали локдауны. Закрывали школы, детские сады. Делали все, чтобы дети не болели, не являлись переносчиками болезни и так далее».

Главный санитарный врач добавила, что не понимает тех родителей, которые настаивали на проведении нынче в школах выпускных балов: неужели эти балы, которые проводятся всегда в закрытых помещениях, столь необходимы, что стоит рисковать здоровьем выпускников в столь ответственный период их жизни?

«В Гудаутском ковидном госпитале после перепадов электроэнергии сбилось программное обеспечение компьютерного томографа, – сказал Эдуард Бутба. – Минздрав обратился за помощью к специалистам фирмы Toshiba в России. Мы попросили их помочь нам, чтобы оперативно решить проблему, так как нам самим запустить софт не удалось».

Министр также отметил, что из-за перепадов напряжения проблемы с работой компьютерного томографа были и в Республиканской больнице. Сейчас там неполадки устранены, и он функционирует.

Количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии с начала пандемии накануне превысило 17 тысяч, в стационарах республики скончалось 245 человека.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия