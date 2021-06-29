«Марш достоинства» только «по трупам» ультранационалистов

Грузия готовится к Неделе против гомофобии. Мероприятий, проведение которых планируется практически во всем мире, в грузинской столице ждут с некоторой опаской. Намерение представителей ЛГБТ-сообщества провести «Марш достоинства» встретило бурную реакцию ультранационалистов. Власти же пытаются, с одной стороны, не разочаровать Евросоюз, чьи депутаты уже призвали обеспечить сексуальным меньшинствам свободу самовыражения, а с другой – не провоцировать радикально-настроенных противников ЛГБТ-сообщества.

Защитить права и безопасность участников «Марша достоинства» – с таким призывом Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к Министерству внутренних дел страны. По словам омбудсмена, представители ЛГБТ-сообщества, как и остальные граждане Грузии, имеют право на самовыражение. Это право, отмечает Ломджария, обеспечено основным законом страны – Конституцией:

«Конституция Грузии дает всем людям право мирно выходить на улицы и высказывать свое мнение, а также пользоваться свободой проведения собраний и выражения мнений. Следовательно, и Pride, и участники контракции имеют право высказывать свое мнение, но оно должно быть, безусловно, мирным».

При этом в Tbilisi Pride, которая является организатором «Марша достоинства», подчеркивают: их акция не имеет ничего общего с гей-парадом, как это пытаются преподнести противники ЛГБТ-сообщества, и преследует совсем другие цели. А именно – добиться соблюдения прав граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

К слову, члены ультраправых и консервативных организаций не скрывают, что намерены любыми способами помешать проведению акции. В частности, они намерены 4 июля – за день до намеченного «Марша достоинства» – установить на проспекте Руставели палатки. Основатель ультраконсервативной партии «Эри» («Нация») Леван Васадзе даже требовал от грузинских властей принять в десятидневный срок закон, «запрещающий пропаганду разврата». Сам Васадзе порывался лично возглавить контракцию, но по состоянию здоровья вынужден будет следить за развитием событий из Турции, где находится на лечении.

Никакого закона, как и следовало ожидать, власти принимать не стали. Более того, председатель парламента Каха Кучава напомнил, что «Грузинская мечта» уже приняла «важный антидискриминационный закон», который позволяет «всем группам выражать свое мнение». Именно это, выразил надежду Кучава, и будет обеспечено правоохранительными органами:

«Все должны с ответственностью смотреть на все шаги, которые намерены сделать, поскольку мы говорим об имидже страны. Насильственные действия ни для кого не будут хорошими. Если что-то произошло раньше, то это не было красиво, поскольку нельзя, чтобы кто-то приветствовал насилие. И важно, чтобы мы и в этом случае сумели максимально мирно провести этот день или эту неделю».

Но, похоже, у ультраправых свое мнение на этот счет. Единомышленник Васадзе, представитель «Общества защиты прав детей» и известный националист Гурам Палавандишвили пообещал оказать максимальное сопротивление любой попытке провести «Марш достоинства»:

«С 1 по 5 июля, если у них будет какая-либо активность, будь то в помещении или на улице, мы придем куда угодно, чтобы предотвратить это. 4 июля поставим палатки у метро Руставели. Это будет проверка полиции, кто на чьей стороне. Мы фактически совмещаем полицейскую функцию. Как правило, полиция обязана пресекать такое (ЛГБТ-акции), но полиция этого не делает, потому что они продались. Так что мы сделаем это сами. Мы выйдем против них с голыми руками, мы займем те места, где хотят пройти представители ЛГБТ. И они там пройдут только в случае, если полиция начнет нас калечить и убивать. Они могут пройти через наши трупы, добровольно мы оттуда не уйдем».

МВД пока молчит, а вот мэр Тбилиси Каха Каладзе явно не хочет на улицах даже театрализованного «хождения по трупам». И хоть столичный градоначальник уверяет, что любые агрессивные действия будут жестко пресекаться, тем не менее в целесообразности проведения шествия представителей ЛГБТ-сообщества Каладзе сильно сомневается:

«В этой стране защищена свобода выражения. Много лет назад мы приняли важный закон, согласно которому, все равны в своих правах и каждый имеет возможность выражать свое мнение. Что касается недели «Прайда» в целом, я не считаю целесообразным это делать, поскольку существуют определенные группы как с одной, так и с другой стороны, которые могут неправильно использовать это. Свобода выражения мнения в стране защищена, и вы не сможете привести никаких фактов и случаев, которые ограничивали бы свободу выражения мнения людей».

Впрочем, и факты, и случаи есть. Самый громкий – 17 мая 2013 года, когда попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести акцию в центре Тбилиси переросла в массовые беспорядки с участием членов ультраправых организаций и радикально настроенных священнослужителей. Возглавляемые представителями ГПЦ группы молодежи нападали на участников акции против гомофобии. В результате пострадали около 30 человек. Полиции с трудом удалось вывести ЛГБТ-активистов с места беспорядков. Какие меры МВД намерено принять в этом году, пока не известно.