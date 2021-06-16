Марш гордости и ультиматум Левана Васадзе

В Тбилиси готовятся к проведению недели «Тбилиси прайд». Мероприятия, посвященные борьбе с гомофобией, должны завершиться Маршем гордости на проспекте Руставели 5 июля. Представители ультраправых сил уже заявили, что сделают все, чтобы это мероприятие не состоялось.

«Они анонсировали 5 июля у памятника Руставели свое триумфальное шествие. Но оно не состоится. Туда придет весь Тбилиси, и произойдет то, что произойдет», – предупреждает новоиспеченный политик и бизнесмен Леван Васадзе.

Он при этом снимает с себя ответственность за проведение контракции. Говорит, что туда просто придут все те, кто сами примут это решение. Васадзе требует от властей запретить проведение «Тбилиси прайд». В противном случае он обещает принять меры самостоятельно.

«Мы даем срок нашим властям до 25 июня для отмены этого т.н. прайда, чтобы не дать повода развиться противостоянию и эскалации в стране. Кроме того, чтобы каждый год нам не приходилось бегать из-за этих глупостей, они должны принять закон, запрещающий пропаганду разврата», – заявил Васадзе.

Организаторы «Тбилиси прайд» в свою очередь не намерены отказываться от проведения мероприятий. То, как поведут сейчас себя власти, – крайне важно, говорит гражданская активистка Анна Субелиани, представляющая организацию «Тбилиси прайд». По ее словам, сейчас у «Грузинской мечты» есть шанс исправить ошибки, допущенные ранее, и четко дать понять ультраправым силам, что она не будет мириться с насилием.

«Васадзе – это человек, который на протяжении многих лет неоднократно призывал к насилию, он замечен в связях с Россией, с патриархией. Сейчас он еще создает политическую партию, когда на деле его место – в тюрьме. Он совершил не одно уголовное преступление, на которые государство не отреагировало соответствующим образом. Сейчас он снова продолжает попытки мобилизовать группы насилия и в то же время начал говорить с властями языком ультиматумов. Сейчас роль государства – решающая, оно должно продемонстрировать обществу, что оно не потерпит насилия», – говорит Анна Субелиани.

«Тбилиси прайд» ждет защиты от МВД. Организация при посредничестве Народного защитника и представителей дипкорпуса проводит встречи с правоохранителями. Как говорит один из основателей организации «Тбилиси прайд» Георгий Табагари, в ходе первой встречи их заверили, что с обеспечением безопасности в ходе мероприятий полузакрытого типа – а это показ фильма и музыкальный фестиваль, - проблем не возникнет. Что же касается марша, то в МВД, с одной стороны, говорят об их праве на мирное собрание, говорит Табагари, а с другой – что им еще нужно понаблюдать за ходом событий в последующие недели.

«Мы обычно начинаем со встреч информативного характера – говорим, что планируем, а дальнейшие встречи – уже более содержательные. Там обсуждается конкретный маршрут, план безопасности. В прошлые годы было так же. Но ситуация в разные годы была разная. В 2017-м и в 2018-м, например, МВД говорило, что защитит нас – тогда у нас было (запланировано) мероприятие у правительственной канцелярии. В 2018-м, даже когда оно все-таки отменилось, МВД давало нам гарантии, что будет на месте, если мы выйдем. А в 2019-м они в последний момент отказали нам. До этого такого не было, чтобы МВД публично отказалось делать то, что является их прямыми обязанностями. Но и тогда, когда они отказали, полиция все же была на месте. Не всегда то, что заявляет полиция, и то, как она действует, – совпадает», – говорит Георгий Табагари.

Он полагает, что зачастую имеет место избирательное правосудие. Так, например, он вспоминает премьеру фильма о гей-паре «А потом мы танцевали», которую в 2019 году попытались сорвать Леван Васадзе и его агрессивно настроенные сторонники. По словам Табагари, был собран и передан прокуратуре целый ряд материалов, но следствие так и не было начато. Властям, как он полагает, на руку существование подобных группировок: при необходимости они используют их в своих интересах, к примеру, подсылая в качестве контрдемонстрантов на акции протеста тех или иных гражданских активистов.

В МВД пока не делают официальных комментариев относительно проведения недели «Тбилиси прайд».