Абхазский туристический сезон в разгаре. В связи с этим «Эхо Кавказа» решило попросить местных жителей поделиться с туристами советами – что стоит делать в Абхазии, и чего не стоит?

– Что бы вы посоветовали туристам, которые едут в Абхазию? Что делать, а что не стоит делать?

Даур Латария: Обычно все конфликты на курортах из-за чего происходят? Из-за того, когда приезжие не соблюдают нормы этикета, нормы поведения той страны, куда они приезжают. Когда они едут в Египет, Турцию, они попробовали бы не выполнять, а когда к нам приезжают, почему-то они считают, что им можно делать все, как они хотят, и ходить, как хотят, вести себя так, как хотят. Или при въезде сюда давать им буклеты про наши абхазские традиции, ритуалы, или чтобы гиды им объясняли, как себя вести. Чтобы не провоцировать местное население. Когда к нам приезжают, не надо с собой брать много денег на пляж.

Анаида Кешищян: Я бы им посоветовала более терпимо относиться к нашему кавказскому менталитету. Наше гостеприимство на хорошем уровне. Но когда наши гости переходят черту, наш кавказский менталитет не позволяет нам допускать отдыхающим чрезмерно фривольное поведение.

Мзия: Я бы не советовала идти в самостоятельные маршруты в горы. Конечно, хочется, чтобы они были осторожными. Конечно, всех мы ждем с распростертыми объятиями, но осторожность не помешает.

Роин Агрба: Безусловно, бронирование, чтобы они проверяли, хотя в последнее время я слышу, что вроде по бронированию срывов нет. Второе – чтобы по приезде они не были шокированы нашей столицей, большинство территорий, центральная часть города, конечно, в ужасном состоянии из-за капитальных ремонтов. Третье – к пище относиться чуть осторожно, потому что пища все-таки калорийная. К горному туризму относиться очень серьезно. Не кидаться на спиртное налево-направо.

Юлия Соловьева: Когда к нам приезжают люди впервые, очень важно правильно направить их. Они должны почувствовать, что приехали к очень близким людям, чтобы, придя в любой дом, в любую гостиницу они чувствовали себя, во-первых, в безопасности и окруженными любовью. И тогда ни у кого не возникнет желания выйти в купальнике (в город). Абхазия – страна с древними и уважающими самих людей традициями.

Дина Квеквескири: Где бы турист не находился, неважно, в какой компании он путешествует, обязательно должен быть хотя бы один местный человек, из практических соображений. Еще что я заметила: меньший риск нарваться на какой-то неприятный случай в малых местах, например, в Очамчыре, когда люди отдыхают, практически нет никаких плохих случаев.

Русудан Кобякова: Наверное, мой главный совет туристам был бы не обманываться. Вы приезжаете в прекрасную кавказскую страну, где есть свои традиции, пусть даже она и курорт. И важно понимать, что при безумно красивой природе, при глубокой исторической составляющей достаточно высокого сервиса повсеместно встретить довольно сложно. Нужно наслаждаться природой, дарами природы, морем, горами, аутентичностью проживающих здесь народов, относиться к ним с уважением. Поэтому, добро пожаловать и приятного отдыха!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия