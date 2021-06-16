Алхас Джинджолия: «Пошел рост заболеваемости, заполнены основные больницы»

Собеседник «Эха Кавказа», живущий в Сухуме, поделился сегодня своими впечатлениями: «Несколько недель назад, заходя в городской общественный транспорт, я видел, что почти все пассажиры, не говоря уже о водителе, сидят в масках; а количество инфицированных коронавирусом, по сводкам Минздрава, снизилось тогда до 20-15 случаев в сутки. А что же наблюдаю сейчас? Все шиворот навыворот! В маршрутке один-два в масках, то есть народ совершенно расслабился, заболеваемость же два дня назад превысила 90 человек, а вчера подскочила до 103!»

И закономерно, что вчера Общественная палата Абхазии обратилась к населению республики с призывом соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы избежать заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и вакцинироваться. В обращении совета Палаты говорится, что тенденция на увеличение количества новых случаев коронавируса прослеживается не только в Абхазии, но и во многих других странах, в связи с чем там были вынуждены вновь вводить ограничения. «Если мы не хотим довести дело до строгих ограничительных мер, которые помешают курортному сезону, мы должны в обязательном порядке соблюдать необходимую дистанцию, носить маски и помнить об опасности заражения… Только самодисциплина и ответственность помогут нам пережить пандемию с наименьшими потерями», – предупреждает совет.

«Эхо Кавказа» обратилось с рядом вопросов к депутату парламента Абхазии, врачу, члену республиканского Оперативного штаба по защите от коронавирусной инфекции Алхасу Джинджолия. Вот что он сказал:

«Да, у нас в течение недели, если округлить, наши официальные органы - санэпидстация, Минздрав – неоднократно об этом заявляли. Вчера на встрече министр здравоохранения это четко озвучил: пошел новый рост заболеваемости, заполнились две основные больницы – Сухумская инфекционная и инфекционный корпус Гудаутской больницы. Пришлось открывать большой так называемый корпус в Гудауте… бывшее основное лечебное здание районной больницы. Там открыт этаж. Заполняемость идет быстрыми темпами. Изменилась структура болезни, гораздо быстрее люди стали входить в тяжелую фазу, в шторм так называемый. У нас идет работа по мобилизации кадров, переформатированию вот этой немножко расслабленной работы, что уже была. На этом фоне показываем низкие темпы вакцинации. То есть привито три тысячи с небольшим человек. И все это отражается на ситуации. Теперь другая сторона – огромный туристический поток, который мы остановить не можем. И массовые мероприятия идут спокойно своим чередом, эпидемиологический режим не соблюдается в общественном транспорте. Общее отношение населения… ну, понятно, что всем все надоело – и ношение масок, и все эти новости. Но процесс продолжается, и мы стоим на пороге нового введения ограничительных мер. Я не говорю сейчас за людей, принимающих решения, но ситуация такова. А очередь в свадебных залах уже выстроилась на все лето и начало осени. Это тоже говорит о том, какие у нас приоритеты. Проводим массовые мероприятия… Я говорю не только о тех, которые проходят не только на открытом воздухе, но и в закрытых помещениях. К сожалению, картина такая».

В Российской Федерации также обеспокоены низкими темпами вакцинации. В Москве и Московской области даже задумали проводить розыгрыши автомобилей среди прошедших вакцинацию – такая «морковка» для ускорения процесса. И идущая сейчас вверх «третья волна» коронавирусной пандемии в России достигнет, по оценкам специалистов, пика только в середине июля и превзойдет, возможно, январские показатели.

В Абхазии темпы вакцинации, которая началась здесь только 10 мая, еще ниже российских. Израсходована лишь половина первой, «пробной» партии «Спутника V», завезенной из РФ, – 6,5 тысяч доз. Это, кстати, было легко предсказуемо, если учесть настрой населения: большинство на вопрос весной, собираетесь ли вакцинироваться, отвечало или «нет», или «посмотрю по обстановке». То есть последние рассчитывали на достижение так называемого коллективного иммунитета за счет других. Но сейчас, похоже, мнение многих из них стало меняться: они поняли, что так можно перехитрить самого себя. Ведь даже если к привитым добавить переболевших, в том числе бессимптомно, до этого самого коллективного иммунитета (70 процентов из 240 тысяч населения) еще ох как далеко.

Иммунный статус населения Абхазии к коронавирусной инфекции, по результатам исследований в рамках абхазо-российской программы, которая завершилась 11 июня, составил 24% при необходимых 80%, рассказала в СМИ главный санитарный врач республики Людмила Скорик:

«Чтобы добиться такого результата, необходимо привить от коронавирусной инфекции не менее 60 тысяч жителей страны. Ставропольские коллеги выдали нам результаты анализов под кодовыми номерами и указали количество антител в крови. Раскодировка результатов исследований, то есть определение пациентов, которым принадлежат биоматериалы, проводится в Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории. Мы обзвоним каждого пациента, и те, у кого отрицательный иммунный статус на антитела, будут направлены на вакцинацию от коронавируса. Тем, у которых положительный результат, выпишут бланки, где будет указан их статус защиты. Данная программа будет проводиться и впредь».

Встревоженная писательница и блогер Эля Джикирба предлагает радикальные меры: «Я бы издала с помощью парламента закон о принудительном вакцинировании. С 12-летнего возраста. Всех граждан. Исключения касались бы только тех, кто имеет конкретные медицинские противопоказания… Бегущие по планете новые штаммы (а вирус мутировал в несколько новых модификаций, в их числе индийская и вьетнамская) доберутся в Абхазию гораздо быстрее, чем двигается мысль в наших неповоротливых головах… Нам надо понять, что ковид и его мутации с нами навсегда. Победить его сможет только массовая вакцинация, как было в случае с оспой. Других рецептов нет. И не говорите потом, что я вас не предупреждала».

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшнее утро выросло до 15 952, из них выздоровели 15 134 человека. Зарегистрирован с начала пандемии 241 летальный случай.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия