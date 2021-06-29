Суд да дело Келли Дегнан

Полемика между судейским корпусом Грузии и послом США Келли Дегнан становится продолжением противостояния, связанного с ускоренным назначением судей. Посол Дегнан сегодня прокомментировала совместное обращение судей, которые критику судебной системы сочли антигосударственной кампанией и вмешательством во внутренние дела страны.

Посла США Келли Дегнан, в отличие от многих оппонентов власти, возмущенных обращением судей, это обращение порадовало. Она откликнулась на предложение судей принять «любую конструктивную критику и замечания, направленные на дальнейшее усиление судебной системы», которое чуть не затерялось в их вчерашнем заявлении, полном обвинений в адрес всех критиков в антигосударственной кампании и посягательстве на независимость суда. А к числу этих критиков, призывающих приостановить процесс назначения судей до осуществления фундаментальной реформы, относится и посол США Келли Дегнан:

«Мы были очень рады видеть готовность судей к сотрудничеству со всеми для улучшения судебной системы. Именно этим и занимаются США и международные партнеры (Грузии) последние 25 лет, поскольку верховенство закона и беспристрастная судебная система – это предусловия к членству НАТО и ЕС».

Далее Дегнан напомнила, что политические партии 19 апреля подписали документ Шарля Мишеля, в котором согласились, что процесс назначения судей будет временно приостановлен до реформы судебной системы:

«Высший совет юстиции направил список кандидатов в судьи в парламент. Теперь от парламента зависит – и это его полномочие, – насколько будет выполнено соглашение от 19 апреля, в котором четко расписано, что по этому вопросу должны состояться всеобъемлющие дискуссии и достигнуто широкое согласие».

Высказанная утром послом США надежда на широкие дискуссии в парламентских рабочих группах дожила лишь до конца рабочего дня. А он, в свою очередь, завершился демаршем оппозиции. На заседании юридического комитета по созданию рабочей группы для утверждения девяти кандидатов в судьи Верховного суда представители «Грузинской мечты» отклонили все предложения оппозиции временно приостановить назначение судей.

«Еще раз обращаюсь с просьбой приостановить этот процесс, страна не разрушится, если сегодня-завтра мы не назначим этих судей», – взывала беспартийный депутат Тамар Кордзая к главе юридического комитета Анри Оханашвили. Он в ответ парировал: это оппозиция нарушает соглашение Шарля Мишеля, и судебная система после прихода к власти «Грузинской мечты» уже давно стала неполитизированной и реформирована в соответствии с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии. И этот маховик не стоит останавливать.

В итоге один из лидеров «Лело» Анна Нацвлишвили в окружении других оппозиционных депутатов заявила:

«Мы в этом фарс-процессе не планируем участвовать. Мы требуем создания рабочей группы по реформе (судебной системы), так как это предусмотрено в соглашении Шарля Мишеля. А до этого мы требуем остановить процесс назначения судей. Власть открыто заявляет, что нарушит соглашение Шарля Мишеля. Соответственно, ей придется за это очень дорого платить. Это коснется и судей. Тема индивидуальных санкций уже открыта, и над ней уже идет работа в Вашингтоне».

Маскарадом и цирковым представлением назвали представители «Грузинской мечты» демарш оппозиции. Депутат Алуда Гудушаури рассказал журналистам, почему в большинстве не учли мнение оппозиции:

«Мы не услышали ни одной обоснованной, аргументированной позиции – почему должен остановиться этот процесс. Видимо, их целью было в очередной раз устроить шоу, цирковое представление, чего мы, естественно, не могли допустить».

Заседание юридического комитета продолжилось, на нем было решено укомплектовать рабочую группу из 13 депутатов «Мечты» и по одному депутату от каждой оппозиционной партии. Группа соберется в пятницу и утвердит график собеседования с девятью кандидатами в судьи Высшего суда. В оппозиции уже обсуждают возобновление бойкота, а также ждут реакции от западных партнеров.