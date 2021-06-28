Грузинские судьи заняли позицию обороны. Или нападения?

Грузинский судейский корпус подает голос и делает общее заявление. Всех, кто критикует суд, он обвиняет в разжигании антигосударственной кампании. При этом часть судей расценивают критику послов США и ЕС, призывающих остановить процесс назначения судей Верховного суда, как вмешательство в дела суверенного государства.

Прекратить антигосударственную кампанию, отказаться от борьбы против независимости суда «советскими методами» – таков призыв более трехсот судей общих судов, опубликованный ими сегодня в совместном заявлении.

«Мы, судьи Грузии, – патриоты нашей страны и стоим на страже государственных интересов. Мы верны праву и с достоинством служим делу по его исполнению. Судебная власть в Грузии никогда не была так независима, как сегодня. Независимый суд уже означает лучше защищенные права человека, лучшее обеспечение верховенства права и более укрепленное правовое государство», – говорится в обращении судей, обнародованном сегодня Высшим советом юстиции.

Там же приведена статистика о том, что по соцопросам доверие общества к суду растет, и что за последние годы увеличилось число оправдательных приговоров, также значительно сократилось количество исков в Страсбургский суд по правам человека. А далее в обращении вновь звучит призыв прекратить дезинформационную кампанию, дискредитирующую суд. По словам авторов заявления, защита независимости и суверенитета суда – это защита суверенитета и независимости государства, значение которых, как отмечается в заявлении, им, судьям, «лучше всех понятно».

То, что такое обращение готовится и в число его адресатов входят и западные партнеры, еще накануне, после завершения встречи судей сообщил член Высшего совета юстиции судья Дмитрий Гвритишвили:

«У части судейского корпуса, как видно, есть и такое мнение, что действия представителей стран – наших стратегических партнеров – не соответствуют принципам отношений с демократическим, правовым и суверенным государством».

И хотя Гвритишвили не назвал представителей зарубежных стран, необходимости в этом и не было. Недовольство судей вызваны заявлениями послов США Келли Дегнан и ЕС Карла Харцеля. Несколько раз дипломаты призывали Высший совет юстиции и правящую силу «Грузинской мечты» приостановить процесс назначения судей до осуществления реформы судебной системы, как это отмечается в соглашении Шарля Мишеля от 19 апреля. В этих призывах прямо указывается, что от этого вопроса зависит дальнейшая судьба финансовой помощи Грузии. Последнее такое заявление посол США Дегнан делала 22 июня.

Позиция судей и их обращение возмутило представителей оппозиции. Они сочли это признаком усиления клановости в суде. Стали звучать предостережения, что влиятельная группа в судебной системе скоро создаст проблемы и самой правящей «Грузинской мечте». Лидер фракции «Лело – за партнерство Грузии» Бадри Джапаридзе не скрывал возмущения:

«Заявление некоторых судей о том, что действия и призывы западных партнеров (о судебной системе) – это посягательство на суверенитет страны, просто позорно. США инвестировало миллионы долларов для осуществления реформ в судебной системе Грузии. И сейчас говорить о таком партнере, что он покушается на суверенитет нашей страны, по меньшей мере безответственно».

Сегодня еще несколько правозащитных НПО, объединяющих бывшего Народного защитника Учу Нануашвили, других независимых юристов и судей из (НПО) «Индекс демократии», «Единство судей» и Института исследования демократии, вновь призвали правящую силу остановить процедуру утверждения судей Верховного суда.

Но представители парламентского большинства «Грузинской мечты» были непреклонны, вновь и вновь напоминая, что проблемы с независимостью и политизированностью в суде были во время правления «Нацдвижения». Что изменилось после прихода к власти «Грузинской мечты», рассказал глава юридического комитета Анри Оханашвили:

«Включение политики в судебную систему недопустимо. До 2012 года в судебной системе дела были политизированы, но команда «Грузинской мечты» это искоренила. По тому же кругу мы не пойдем, мы на это не имеем права. Что же касается заявления судей, это их оценка, я не буду это комментировать».

Сегодня же на парламентском бюро был зарегистрирован вопрос о процедурах утверждения кандидатов в судьи Верховного суда парламентом. Процесс обещает быть громким, но, имея парламентское большинство, правящей силе не составит труда утвердить кандидатуры судей. И, как отмечали сегодня многие наблюдатели, этот процесс, десятилетиями грозивший стране клановостью в судебной системе, могут остановить лишь усилия западных партнеров.